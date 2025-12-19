https://sarabic.ae/20251219/ماكرون-قرض-الاتحاد-الأوروبي-لكييف-يهدف-إلى-إطالة-أمد-الصراع-1108319395.html

ماكرون: قرض الاتحاد الأوروبي لكييف يهدف إلى إطالة أمد الصراع

وقال ماكرون: "لقد أثبت هذا الحل أنه الأكثر واقعية وعملية لضمان حصول أوكرانيا على الوسائل اللازمة لتمويل جهودها العسكرية اعتبارًا من عام 2026" .وتابع ماكرون: "لقد حرصنا على تطبيق معايير أوروبية صارمة في مجال الصناعات الدفاعية لدينا وفي أوكرانيا".وأفادت وسائل إعلام غربية، تعليقاً على القرار الذي اتخذه القادة الأوروبيون عقب القمة، أن خطة الاتحاد الأوروبي لاستخدام القروض الروسية المجمدة لتمويل قرض لكييف قد انهارت.أكد رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، أن الاتحاد الأوروبي تخلى عن فكرة مصادرة الأصول الروسية بعد أن اتضح أن الاتحاد الأوروبي يمتلك أصولاً خاصة أكثر في روسيا، ويمكن لروسيا تجميدها كرد فعل انتقامي.في وقت سابق، أعلن رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا أن الاتحاد الأوروبي سيقدم لأوكرانيا قرضاً بقيمة 90 مليار يورو، استناداً إلى ميزانية الاتحاد الأوروبي، ويخضع هذا القرض لإمكانية سداده من الأصول الروسية، التي وصفت موسكو تجميدها بأنه سرقة.إن مصادرة الأصول الروسية، إذا حدثت، لن تمر دون رد؛ وستكون لهذه الخطوات عواقب وخيمة للغاية، كما صرح الكرملين سابقاً.وكانت موسكو قد شددت سابقًا على أن ضخ الأسلحة الغربية في نظام كييف لا يساهم في إنجاح المفاوضات الروسية-الأوكرانية، بل يؤدي إلى نتائج سلبية ويطيل أمد النزاع.قادة أوروبا يناقشون قرضا بقيمة 105 مليارات دولار لأوكرانيا باستخدام الأصول الروسية المجمدةالخارجية الروسية: المشاركة بلجنة تقييم الأضرار في أوكرانيا خطوة بالغة العدائية

