https://sarabic.ae/20260114/المجر-تنتقد-خطة-الاتحاد-الأوروبي-لتمويل-أوكرانيا-وتصفها-بـالهروب-من-الواقع-1109240076.html
المجر تنتقد خطة الاتحاد الأوروبي لتمويل أوكرانيا وتصفها بـ"الهروب من الواقع"
المجر تنتقد خطة الاتحاد الأوروبي لتمويل أوكرانيا وتصفها بـ"الهروب من الواقع"
سبوتنيك عربي
انتقد رئيس وزراء المجري، فيكتور أوربان، بشدة خطة الاتحاد الأوروبي لتقديم قرض إلى أوكرانيا، مؤكداً أن الاعتماد على تعويضات روسية لسداد هذه القروض "خروج عن... 14.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-14T17:07+0000
2026-01-14T17:07+0000
2026-01-14T17:07+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
المجر
أخبار الاتحاد الأوروبي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1c/1106461608_0:143:3135:1906_1920x0_80_0_0_db1f1b1bda8775b8410bd7a25a689ad8.jpg
وكتب أوربان على منصة "إكس": "كل من يعتقد أن قروض بروكسل لأوكرانيا يمكن سدادها لاحقا بتعويضات روسية، إما أنه يعيش في عالم مواز أو أنه يدفن رأسه في الرمال هربا من مواجهة الواقع".وفي السياق ذاته، انتقد رئيس الوزراء المجري مجددا فكرة استخدام الأصول الروسية المجمدة، فضلا عن التصريحات المتعلقة بـ"الإصلاحات" في أوكرانيا، مستذكرا فضائح الفساد الأخيرة.واختتم قائلًا: "الواقع يطرق أبواب بروكسل. لقد حان الوقت للاستماع إلى صوت العقل".في وقت سابق، أعلن رئيس المجلس الأوروبي، أنطونيو كوستا، أن الاتحاد الأوروبي سيقدم لأوكرانيا قرضاً بقيمة 90 مليار يورو، استناداً إلى ميزانية الاتحاد الأوروبي، ويخضع هذا القرض لإمكانية سداده من الأصول الروسية، التي وصفت موسكو تجميدها تكرارا بأنه سرقة.أوربان: تقديم 800 مليار يورو إلى أوكرانيا سيؤدي إلى انهيار أوروبا اقتصادياأوربان: الاتحاد الأوروبي في حالة تفكك ويشبه رافع أثقال عاجزا عن حمل الوزن
https://sarabic.ae/20260111/أوربان-تقديم-800-مليار-يورو-إلى-أوكرانيا-سيؤدي-إلى-انهيار-أوروبا-اقتصاديا-1109135781.html
المجر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1c/1106461608_203:0:2934:2048_1920x0_80_0_0_98ce29b36a6a254ea6d930dd5873c98e.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا, المجر, أخبار الاتحاد الأوروبي
روسيا, أخبار أوكرانيا, المجر, أخبار الاتحاد الأوروبي
المجر تنتقد خطة الاتحاد الأوروبي لتمويل أوكرانيا وتصفها بـ"الهروب من الواقع"
انتقد رئيس وزراء المجري، فيكتور أوربان، بشدة خطة الاتحاد الأوروبي لتقديم قرض إلى أوكرانيا، مؤكداً أن الاعتماد على تعويضات روسية لسداد هذه القروض "خروج عن الواقع"، أو بمثابة "إخفاء الرأس في الرمال".
وكتب أوربان على منصة "إكس": "كل من يعتقد أن قروض بروكسل لأوكرانيا يمكن سدادها لاحقا بتعويضات روسية، إما أنه يعيش في عالم مواز أو أنه يدفن رأسه في الرمال هربا من مواجهة الواقع".
وأضاف أوربان أن كل من يدّعي أن الوقت ليس في صالح روسيا، إما أنه لا يجرؤ أو لا يريد الاطلاع على الحقائق المتعلقة بالوضع العسكري والاقتصادي والجغرافي.
وفي السياق ذاته، انتقد رئيس الوزراء المجري مجددا فكرة استخدام الأصول الروسية المجمدة، فضلا عن التصريحات المتعلقة بـ"الإصلاحات" في أوكرانيا، مستذكرا فضائح الفساد الأخيرة.
واختتم قائلًا: "الواقع يطرق أبواب بروكسل. لقد حان الوقت للاستماع إلى صوت العقل".
في وقت سابق، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن القرض المخصص لكييف سيتم توزيعه على النحو التالي، سيتم تخصيص 60 مليار يورو للمشتريات العسكرية و30 مليار يورو لدعم الميزانية.
في وقت سابق، أعلن رئيس المجلس الأوروبي، أنطونيو كوستا، أن الاتحاد الأوروبي سيقدم لأوكرانيا قرضاً بقيمة 90 مليار يورو، استناداً إلى ميزانية الاتحاد الأوروبي، ويخضع هذا القرض لإمكانية سداده من الأصول الروسية، التي وصفت موسكو تجميدها تكرارا بأنه سرقة.