موسكو: لدينا خطة استجابة في حالة مصادرة الأصول الروسية لدى الغرب

سبوتنيك عربي

أكد نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، اليوم الخميس، أن روسيا وضعت خطة للرد على احتمال الاستيلاء على أصولها المجمدة لدى الغرب، موضحًا أنه "سيتم تنفيذها... 25.12.2025

وقال نوفاك لقناة "روسيا 24": "لقد تم وضع خطة مناسبة وسيتم تنفيذها في حال حدوث مثل هذه الحالات".وأشار إلى أن الرد الروسي سيكون مماثلًا و "قاسيًا للغاية".وكانت المفوضية الأوروبية تحاول الحصول على موافقة دول الاتحاد الأوروبي على "استخدام" الأصول السيادية الروسية لصالح نظام كييف.وفي المقابل، أكدت وزارة الخارجية الروسية أن أفكار الاتحاد الأوروبي بشأن دفع روسيا تعويضات للجانب الأوكراني، بعيدة عن الواقع، وأن بروكسل تمارس منذ فترة طويلة سرقة الأصول الروسية.وضع الأصولعقب إطلاق العملية العسكرية الخاصة، جمّد الاتحاد الأوروبي ودول "مجموعة السبع" نحو نصف احتياطيات روسيا من النقد الأجنبي. ويُحتفظ بأكثر من 200 مليار يورو في الاتحاد الأوروبي، غالبيتها في حسابات لدى منصة "يوروكلير" البلجيكية (إحدى أكبر أنظمة المقاصة والتسوية في العالم).واتخذت موسكو إجراءات انتقامية، حيث يجري تجميع أصول المستثمرين الأجانب من الدول غير الصديقة والعائدات الناتجة عنها في حسابات خاصة من الفئة "ج"، ولا يُسمح بسحب هذه الأموال إلا بقرار من لجنة حكومية خاصة.وفي أوائل ديسمبر/ كانون الأول الجاري، رفع البنك المركزي الروسي، دعوى قضائية ضد شركة "يوروكلير" للمطالبة بأكثر من 18 تريليون روبل. وتفيد الدعوى بأن الشركة البلجيكية ألحقت ضررًا بالبنك المركزي الروسي، من خلال تقييد قدرته على إدارة أمواله وأوراقه المالية.الأصول الروسية المجمدة من قبل الغربرئيس وزراء المجر يكشف تفاصيل إحباط مقترح مصادرة الأصول الروسية

