موسكو: لدينا خطة استجابة في حالة مصادرة الأصول الروسية لدى الغرب

عربي
الجيش الروسي يحرر بلدة سفياتو بوكروفسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية- الدفاع الروسية
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
فيروسات الشتاء تهديد موسمي واللقاحات تحت المجهر
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
09:47 GMT
13 د
من الملعب
قراءة بين واقع الكبار وضغوط النجوم وصراع الألقاب في ختام العام
10:03 GMT
28 د
صدى الحياة
هل يكون "الحجب العمري" هو الحل الأخير لحماية المراهقين من المنصات؟
10:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
فيودور تيوتشيف ..حارس أسرار الليل وصائد الهمسات الكونية في الشعر
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
11:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
12:28 GMT
31 د
نبض افريقيا
منتدى الشراكة "الروسية الأفريقية" ... روسيا عازمة على إطلاق العنان لإمكانات التعاون مع الدول الأفريقية
13:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
13:48 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
On air
17:03 GMT
27 د
مساحة حرة
أوروبا ستشهد جفافا شديدا لمئات السنين مع انهيار تيار "آموك" في المحيطات
17:31 GMT
30 د
بلا قيود
خبير: الاتجاهات السياسية والأمنية والعسكرية هي الحاضرة في زيارة الشيباني لموسكو
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
تنفيذ اتفاق دمشق و قسد يصطدم بتعقيدات سياسية و عسكرية مع قرب انتهاء المهلة
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
ابتكار أدق شريحة حوسبة كمومية على الإطلاق، ولماذا يشيخ دماغ الرجل أسرع من دماغ المرأة
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
147 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:46 GMT
14 د
لقاء سبوتنيك
تنفيذ اتفاق دمشق و قسد يصطدم بتعقيدات سياسية و عسكرية مع قرب انتهاء المهلة
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
سوسة النخيل الحمراء: الخطر الصامت
11:28 GMT
17 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون عن طريق الأنف
11:45 GMT
15 د
نبض افريقيا
اختتام القمة الثانية للكونفدرالية الأفريقية لدول الساحل في العاصمة المالية باماكو
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
تم تصنيف مواليد الثمانينات ككبار السن
12:49 GMT
11 د
من الملعب
قراءة بين واقع الكبار وضغوط النجوم وصراع الألقاب في ختام العام
13:03 GMT
27 د
مساحة حرة
دراسة تحذر من أن حقن إنقاص الوزن تسرع الشيخوخة بعشر سنوات
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
17:51 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251225/موسكو-لدينا-خطة-استجابة-في-حالة-مصادرة-الأصول-الروسية-لدى-الغرب-1108552946.html
موسكو: لدينا خطة استجابة في حالة مصادرة الأصول الروسية لدى الغرب
موسكو: لدينا خطة استجابة في حالة مصادرة الأصول الروسية لدى الغرب
سبوتنيك عربي
أكد نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، اليوم الخميس، أن روسيا وضعت خطة للرد على احتمال الاستيلاء على أصولها المجمدة لدى الغرب، موضحًا أنه "سيتم تنفيذها... 25.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-25T09:23+0000
2025-12-25T09:23+0000
روسيا
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/03/03/1048264510_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_86b1973e4f20a4dd6014b054f3eeab39.jpg
وقال نوفاك لقناة "روسيا 24": "لقد تم وضع خطة مناسبة وسيتم تنفيذها في حال حدوث مثل هذه الحالات".وأشار إلى أن الرد الروسي سيكون مماثلًا و "قاسيًا للغاية".وكانت المفوضية الأوروبية تحاول الحصول على موافقة دول الاتحاد الأوروبي على "استخدام" الأصول السيادية الروسية لصالح نظام كييف.وفي المقابل، أكدت وزارة الخارجية الروسية أن أفكار الاتحاد الأوروبي بشأن دفع روسيا تعويضات للجانب الأوكراني، بعيدة عن الواقع، وأن بروكسل تمارس منذ فترة طويلة سرقة الأصول الروسية.وضع الأصولعقب إطلاق العملية العسكرية الخاصة، جمّد الاتحاد الأوروبي ودول "مجموعة السبع" نحو نصف احتياطيات روسيا من النقد الأجنبي. ويُحتفظ بأكثر من 200 مليار يورو في الاتحاد الأوروبي، غالبيتها في حسابات لدى منصة "يوروكلير" البلجيكية (إحدى أكبر أنظمة المقاصة والتسوية في العالم).واتخذت موسكو إجراءات انتقامية، حيث يجري تجميع أصول المستثمرين الأجانب من الدول غير الصديقة والعائدات الناتجة عنها في حسابات خاصة من الفئة "ج"، ولا يُسمح بسحب هذه الأموال إلا بقرار من لجنة حكومية خاصة.وفي أوائل ديسمبر/ كانون الأول الجاري، رفع البنك المركزي الروسي، دعوى قضائية ضد شركة "يوروكلير" للمطالبة بأكثر من 18 تريليون روبل. وتفيد الدعوى بأن الشركة البلجيكية ألحقت ضررًا بالبنك المركزي الروسي، من خلال تقييد قدرته على إدارة أمواله وأوراقه المالية.الأصول الروسية المجمدة من قبل الغربرئيس وزراء المجر يكشف تفاصيل إحباط مقترح مصادرة الأصول الروسية
https://sarabic.ae/20251220/أوربان-قرض-الاتحاد-الأوروبي-الجديد-لأوكرانيا--فخ-مالي-1108382512.html
https://sarabic.ae/20251219/أوربان-الاتحاد-الأوروبي-لم-يصادر-الأصول-الروسية-لأن-لديه-أصولا-أكثر-في-روسيا-ويمكن-تجميدها-1108318837.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/03/03/1048264510_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_1ddf5e6362941f7b4a7d98a5d7c19124.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم
روسيا, العالم

موسكو: لدينا خطة استجابة في حالة مصادرة الأصول الروسية لدى الغرب

09:23 GMT 25.12.2025
© Sputnik . Aleksey Kudenko / الانتقال إلى بنك الصورعلم روسيا في الكرملين
علم روسيا في الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 25.12.2025
© Sputnik . Aleksey Kudenko
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أكد نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، اليوم الخميس، أن روسيا وضعت خطة للرد على احتمال الاستيلاء على أصولها المجمدة لدى الغرب، موضحًا أنه "سيتم تنفيذها إذا لزم الأمر".
وقال نوفاك لقناة "روسيا 24": "لقد تم وضع خطة مناسبة وسيتم تنفيذها في حال حدوث مثل هذه الحالات".
وأشار إلى أن الرد الروسي سيكون مماثلًا و "قاسيًا للغاية".

وفي وقت سابق، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن مصادرة الأصول الروسية لن تكون مجرد ضربة لصورة الاتحاد الأوروبي، بل ستُقوّض الثقة في منطقة اليورو.

رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان - سبوتنيك عربي, 1920, 20.12.2025
أوربان: قرض الاتحاد الأوروبي الجديد لأوكرانيا "فخ مالي"
20 ديسمبر, 12:34 GMT
وكانت المفوضية الأوروبية تحاول الحصول على موافقة دول الاتحاد الأوروبي على "استخدام" الأصول السيادية الروسية لصالح نظام كييف.

وجرى بحث منح مبلغ يتراوح بين 185 مليار يورو و210 مليارات يورو على شكل "قرض"، كان يفترض أن "تعيده" أوكرانيا بعد انتهاء النزاع، في حال "قيام موسكو بدفع تعويضات مادية لها".

وفي المقابل، أكدت وزارة الخارجية الروسية أن أفكار الاتحاد الأوروبي بشأن دفع روسيا تعويضات للجانب الأوكراني، بعيدة عن الواقع، وأن بروكسل تمارس منذ فترة طويلة سرقة الأصول الروسية.
رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان في قمة الاتحاد الأوروبي غير الرسمية في جمهورية التشيك - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2025
أوربان: الاتحاد الأوروبي لم يصادر الأصول الروسية لأن لديه أصولا أكثر في روسيا ويمكن تجميدها
19 ديسمبر, 05:10 GMT

وضع الأصول

عقب إطلاق العملية العسكرية الخاصة، جمّد الاتحاد الأوروبي ودول "مجموعة السبع" نحو نصف احتياطيات روسيا من النقد الأجنبي. ويُحتفظ بأكثر من 200 مليار يورو في الاتحاد الأوروبي، غالبيتها في حسابات لدى منصة "يوروكلير" البلجيكية (إحدى أكبر أنظمة المقاصة والتسوية في العالم).
واتخذت موسكو إجراءات انتقامية، حيث يجري تجميع أصول المستثمرين الأجانب من الدول غير الصديقة والعائدات الناتجة عنها في حسابات خاصة من الفئة "ج"، ولا يُسمح بسحب هذه الأموال إلا بقرار من لجنة حكومية خاصة.

في غضون ذلك، استنفد الاتحاد الأوروبي، الذي كان قد وعد بـ"دعم كييف طالما دعت الحاجة"، جميع موارده المتاحة، كما أن الدول الأعضاء فيه غير مستعدة لتخصيص أموال من ميزانياتها. وتسعى المفوضية الأوروبية حاليًا للحصول على موافقة بلجيكا على استخدام الأصول الروسية، إلا أن سلطات المملكة ترفض الموافقة.

وفي أوائل ديسمبر/ كانون الأول الجاري، رفع البنك المركزي الروسي، دعوى قضائية ضد شركة "يوروكلير" للمطالبة بأكثر من 18 تريليون روبل. وتفيد الدعوى بأن الشركة البلجيكية ألحقت ضررًا بالبنك المركزي الروسي، من خلال تقييد قدرته على إدارة أمواله وأوراقه المالية.
الأصول الروسية المجمدة من قبل الغرب
رئيس وزراء المجر يكشف تفاصيل إحباط مقترح مصادرة الأصول الروسية
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала