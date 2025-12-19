إعلام: خطة مصادرة الأصول الروسية تسقط وتحرج قيادة الاتحاد الأوروبي

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
فيروسات الشتاء تهديد موسمي واللقاحات تحت المجهر
09:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
صدى الحياة
سوريا جنة الآثاريين... وأوغاريت إرث حضاري للبشرية
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بوتين يقدم نصيحة مهمة لتعلم اللغات الأجنبية
10:33 GMT
13 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:46 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
اختتام فعاليات المؤتمر الدولي للجمعية العالمية لخريجي الجامعات الروسية والسوفياتية بموسكو
11:29 GMT
30 د
نبض افريقيا
لافروف يعلن أن مؤتمر القاهرة لتعزيز الشراكة مع أفريقيا سيبحث الاستعداد للقمة الثالثة عام 2026
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
شركة تطرد موظفة لأنها تصل مبكرا جدا
12:49 GMT
11 د
صدى الحياة
دير سانت كاترين: بين طموحات التطوير والحفاظ على الهوية
13:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
ثوران مفاجئ لبركان في إثيوبيا ومخاوف من تسبب الغازات المنبعثة بتلوث المنطقة
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
17:33 GMT
22 د
حصاد الأسبوع
خبير: القوات الروسية هي التي تفرض المعادلة السياسية التي تتفاعل اليوم
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
دلالة الإعلان عن أكبر صفقة غاز بين مصر وإسرائيل
19:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: المستقبل الاقتصادي في أوروبا مظلم
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
663 د
نبض افريقيا
لافروف يعلن أن مؤتمر القاهرة لتعزيز الشراكة مع أفريقيا سيبحث الاستعداد للقمة الثالثة عام 2026
17:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
شركة تطرد موظفة لأنها تصل مبكرا جدا
17:48 GMT
11 د
https://sarabic.ae/20251219/إعلام-خطة-مصادرة-الأصول-الروسية-تسقط-وتحرج-قيادة-الاتحاد-الأوروبي-1108320771.html
إعلام: خطة مصادرة الأصول الروسية تسقط وتحرج قيادة الاتحاد الأوروبي
إعلام: خطة مصادرة الأصول الروسية تسقط وتحرج قيادة الاتحاد الأوروبي
سبوتنيك عربي
ذكرت وسائل إعلام غربية، أن "قرار القادة الأوروبيين عقب القمة التي عقدت، يوم أمس الخميس، حول الإجماع على خطة لاستخدام الأصول الروسية، كان فاشلا بالنسبة للمستشار... 19.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-19T07:42+0000
2025-12-19T07:42+0000
أخبار روسيا اليوم
روسيا
أخبار روسيا
أخبار الاتحاد الأوروبي
أخبار أوكرانيا
العالم
تمويل
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0c/14/1084287963_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_92f4ceca4fef8b9faf6a14114b9705dc.jpg
وبحسب هذه الوسائل "بدلا من استخدام الأصول الروسية لتمويل أوكرانيا، اتفقت دول الاتحاد الأوروبي على تمويل أوكرانيا عبر قروض جماعية بقيمة 90 مليار يورو، واستخدام القروض يناسب دول جنوب أوروبا، لكنه لا يناسب ألمانيا ودول شمال أوروبا".وقال ماكرون: "لقد أثبت هذا الحل أنه الأكثر واقعية وعملية لضمان حصول أوكرانيا على الوسائل اللازمة لتمويل جهودها العسكرية اعتبارًا من عام 2026".وتابع ماكرون: "لقد حرصنا على تطبيق معايير أوروبية صارمة في مجال الصناعات الدفاعية لدينا وفي أوكرانيا".وأضاف: "سيستمر الاتحاد الأوروبي العمل على طرق أخرى لاستخدام هذه الأصول الروسية، وربما لجذب التمويل".دميترييف: تجميد مخطط الاتحاد الأوروبي ضربة لدعاة الحرب بقيادة أورسولا الفاشلةأوربان: الاتحاد الأوروبي لم يصادر الأصول الروسية لأن لديه أصولا أكثر في روسيا ويمكن تجميدها
إعلام: خطة مصادرة الأصول الروسية تسقط وتحرج قيادة الاتحاد الأوروبي

07:42 GMT 19.12.2025
رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين
ذكرت وسائل إعلام غربية، أن "قرار القادة الأوروبيين عقب القمة التي عقدت، يوم أمس الخميس، حول الإجماع على خطة لاستخدام الأصول الروسية، كان فاشلا بالنسبة للمستشار الألماني الحالي ولرئيسة المفوضية الأوروبية".
وبحسب هذه الوسائل "بدلا من استخدام الأصول الروسية لتمويل أوكرانيا، اتفقت دول الاتحاد الأوروبي على تمويل أوكرانيا عبر قروض جماعية بقيمة 90 مليار يورو، واستخدام القروض يناسب دول جنوب أوروبا، لكنه لا يناسب ألمانيا ودول شمال أوروبا".

وأضافت وسائل الإعلام: "انهارت خطة استخدام الأصول الروسية المجمدة لسداد القرض، والتي كانت لفترة طويلة الفكرة الوحيدة المطروحة".

وأكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مؤتمر صحفي عقب قمة المجلس الأوروبي أن قرض الاتحاد الأوروبي البالغ 90 مليار يورو لأوكرانيا يهدف إلى تمكين كييف من مواصلة تمويل جهودها العسكرية.

وقال ماكرون: "لقد أثبت هذا الحل أنه الأكثر واقعية وعملية لضمان حصول أوكرانيا على الوسائل اللازمة لتمويل جهودها العسكرية اعتبارًا من عام 2026".

وأشار إلى أن قادة الاتحاد الأوروبي ربطوا مشتريات أوكرانيا من الأسلحة، الممولة بقرض قيمته 90 مليار يورو، بشراء الأسلحة من مصنعي الاتحاد الأوروبي.

وتابع ماكرون: "لقد حرصنا على تطبيق معايير أوروبية صارمة في مجال الصناعات الدفاعية لدينا وفي أوكرانيا".
وأضاف: "سيستمر الاتحاد الأوروبي العمل على طرق أخرى لاستخدام هذه الأصول الروسية، وربما لجذب التمويل".
دميترييف: تجميد مخطط الاتحاد الأوروبي ضربة لدعاة الحرب بقيادة أورسولا الفاشلة
أوربان: الاتحاد الأوروبي لم يصادر الأصول الروسية لأن لديه أصولا أكثر في روسيا ويمكن تجميدها
