القوات الروسية تحرر بلدة تشيرفونويه في مقاطعة زابوروجيه - وزارة الدفاع
موسكو: لا نرى من جانب الغرب أي رغبة بالتعاون في مكافحة الإرهاب

مؤتمر بريكس+ 2025 لمكافحة الإرهاب
مؤتمر بريكس+ 2025 لمكافحة الإرهاب - سبوتنيك عربي, 1920, 03.12.2025
© Sputnik
صرح دميتري ليوبينسكي، نائب وزير الخارجية الروسي، اليوم الأربعاء، بأن روسيا لا ترى أي رغبة حقيقية من جانب الغرب في توحيد الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب.
وقال ليوبينسكي خلال افتتاح "مؤتمر بريكس+ 2025 لمكافحة الإرهاب": "تجدر الإشارة إلى أنه في ظل تصاعد التهديدات الإرهابية عالميا، لا نرى أي رغبة حقيقية من جانب الغرب ككل في توحيد جهود المجتمع الدولي في مكافحة الإرهاب، بل على العكس تماما، تسمح الدول الغربية بتسييس أجندة مكافحة الإرهاب وتطبيق معايير مزدوجة، ولا تعتبر الإرهاب شرا مطلقا، ولا تلتزم بسياسة عدم التسامح مطلقا معه".

وأشار نائب وزير الخارجية خلال المؤتمر إلى أن "هذا أداة للسلطات الغربية لاتباع سياسات استعمارية جديدة، والضغط على الدول ذات السيادة، وضمان هيمنتها".

وأضاف ليوبنسكي أن "النازيين الجدد الذين يدعمهم الغرب ينفذون هجمات إرهابية ضد البنية التحتية والمدنيين في روسيا الاتحادية باستخدام أسلحة قام الغرب بتزويدهم بها".

وأوضح ليوبنسكي، قائلا: "نرى أن استخدام الغرب للمنظمات الإرهابية لتحقيق أهدافه الجيوسياسية الأنانية في مناطق مختلفة من العالم أمر مرفوض، كما أن استخدام الإرهابيين والمتطرفين لتحقيق أهداف جيوسياسية غربية، منتشرعلى نطاق واسع في أوكرانيا".
وكانت قد انطلقت فعاليات افتتاح مؤتمر"بريكس+ 2025 لمكافحة الإرهاب": الاستراتيجيات الوطنية والإقليمية لمكافحة الإرهاب في سياق التحديات والتهديدات الأمنية الناشئة"، اليوم الأربعاء، تحت رعاية وزارة الخارجية الروسية.
ويشارك في حفل الافتتاح نائب سكرتير مجلس الأمن الروسي، يوري كوكوف، ونائب وزير الخارجية، دميتري ليوبنسكي، ورئيس دائرة المعلومات العملياتية والعلاقات الدولية في جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، أليكسي كومكوف، وآخرون.
