https://sarabic.ae/20251203/موسكو-لا-نرى-من-جانب-الغرب-أي-رغبة-بالتعاون-في-مكافحة-الإرهاب-1107767642.html
موسكو: لا نرى من جانب الغرب أي رغبة بالتعاون في مكافحة الإرهاب
موسكو: لا نرى من جانب الغرب أي رغبة بالتعاون في مكافحة الإرهاب
سبوتنيك عربي
صرح دميتري ليوبينسكي، نائب وزير الخارجية الروسي، اليوم الأربعاء، بأن روسيا لا ترى أي رغبة حقيقية من جانب الغرب في توحيد الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب. 03.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-03T10:01+0000
2025-12-03T10:01+0000
2025-12-03T10:01+0000
روسيا
أخبار روسيا
أخبار روسيا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/03/1107768929_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_f2ca12d7a917a4e8dc5262f530d1838f.jpg
وقال ليوبينسكي خلال افتتاح "مؤتمر بريكس+ 2025 لمكافحة الإرهاب": "تجدر الإشارة إلى أنه في ظل تصاعد التهديدات الإرهابية عالميا، لا نرى أي رغبة حقيقية من جانب الغرب ككل في توحيد جهود المجتمع الدولي في مكافحة الإرهاب، بل على العكس تماما، تسمح الدول الغربية بتسييس أجندة مكافحة الإرهاب وتطبيق معايير مزدوجة، ولا تعتبر الإرهاب شرا مطلقا، ولا تلتزم بسياسة عدم التسامح مطلقا معه".وأوضح ليوبنسكي، قائلا: "نرى أن استخدام الغرب للمنظمات الإرهابية لتحقيق أهدافه الجيوسياسية الأنانية في مناطق مختلفة من العالم أمر مرفوض، كما أن استخدام الإرهابيين والمتطرفين لتحقيق أهداف جيوسياسية غربية، منتشرعلى نطاق واسع في أوكرانيا".وكانت قد انطلقت فعاليات افتتاح مؤتمر"بريكس+ 2025 لمكافحة الإرهاب": الاستراتيجيات الوطنية والإقليمية لمكافحة الإرهاب في سياق التحديات والتهديدات الأمنية الناشئة"، اليوم الأربعاء، تحت رعاية وزارة الخارجية الروسية. ويشارك في حفل الافتتاح نائب سكرتير مجلس الأمن الروسي، يوري كوكوف، ونائب وزير الخارجية، دميتري ليوبنسكي، ورئيس دائرة المعلومات العملياتية والعلاقات الدولية في جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، أليكسي كومكوف، وآخرون.إعلام: قضايا الفساد في بروكسل تهدد بوقوع أكبر أزمة للاتحاد الأوروبي منذ عقودإعلام: المفوضية الأوروبية تعد مقترحا لاستخدام أصول روسيا لمساعدة كييف
https://sarabic.ae/20251202/بوتين-أوروبا-ليس-لديها-أجندة-سلام-لأوكرانيا-بل-هي-في-صف-الحرب-1107735952.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/03/1107768929_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_13ecb5c10b244722a90c05ad7b40f852.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا, أخبار روسيا اليوم
روسيا, أخبار روسيا, أخبار روسيا اليوم
موسكو: لا نرى من جانب الغرب أي رغبة بالتعاون في مكافحة الإرهاب
صرح دميتري ليوبينسكي، نائب وزير الخارجية الروسي، اليوم الأربعاء، بأن روسيا لا ترى أي رغبة حقيقية من جانب الغرب في توحيد الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب.
وقال ليوبينسكي خلال افتتاح "مؤتمر بريكس+ 2025 لمكافحة الإرهاب": "تجدر الإشارة إلى أنه في ظل تصاعد التهديدات
الإرهابية عالميا، لا نرى أي رغبة حقيقية من جانب الغرب ككل في توحيد جهود المجتمع الدولي في مكافحة الإرهاب، بل على العكس تماما، تسمح الدول الغربية
بتسييس أجندة مكافحة الإرهاب وتطبيق معايير مزدوجة، ولا تعتبر الإرهاب شرا مطلقا، ولا تلتزم بسياسة عدم التسامح مطلقا معه".
وأشار نائب وزير الخارجية خلال المؤتمر إلى أن "هذا أداة للسلطات الغربية لاتباع سياسات استعمارية جديدة، والضغط على الدول ذات السيادة، وضمان هيمنتها".
وأضاف ليوبنسكي أن "النازيين الجدد الذين يدعمهم الغرب ينفذون هجمات إرهابية ضد البنية التحتية والمدنيين في روسيا الاتحادية باستخدام أسلحة قام الغرب بتزويدهم بها".
وأوضح ليوبنسكي، قائلا: "نرى أن استخدام الغرب للمنظمات الإرهابية لتحقيق أهدافه الجيوسياسية الأنانية في مناطق مختلفة من العالم أمر مرفوض، كما أن استخدام الإرهابيين والمتطرفين لتحقيق أهداف جيوسياسية غربية
، منتشرعلى نطاق واسع في أوكرانيا".
وكانت قد انطلقت فعاليات افتتاح مؤتمر"بريكس+ 2025 لمكافحة الإرهاب": الاستراتيجيات الوطنية والإقليمية لمكافحة الإرهاب في سياق التحديات والتهديدات الأمنية الناشئة"، اليوم الأربعاء، تحت رعاية وزارة الخارجية الروسية
.
ويشارك في حفل الافتتاح نائب سكرتير مجلس الأمن الروسي، يوري كوكوف، ونائب وزير الخارجية، دميتري ليوبنسكي، ورئيس دائرة المعلومات العملياتية والعلاقات الدولية في جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، أليكسي كومكوف، وآخرون.