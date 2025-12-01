https://sarabic.ae/20251201/موسكو-تصريحات-الناتو-بشأن-ضربات-استباقية-ضد-روسيا-تفضح-الطابع-الدفاعي-للحلف-1107668925.html
موسكو: تصريحات الناتو بشأن "ضربات استباقية" ضد روسيا تفضح "الطابع الدفاعي" للحلف
وأوضحت زاخاروفا في بيان نشر على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الروسية: "تحب بروكسل ترديد شعار "الطابع الدفاعي" البحت للحلف. إن ما كشفه، كافو دراغون (جوزيبي كافو دراغون، رئيس اللجنة العسكرية لحلف الناتو،، حول "الضربات الاستباقية"، والذي يجرم نفسه، تظهر زيف المزاعم المتكررة في بروكسل حول "الطابع الدفاعي البحت" للحلف".وتابعت: "لقد كشف النقاب منذ زمن طويل عن أهدافه ونواياه الحقيقية. ومع ذلك، فإن قيادة الحلف تتجرأ على اتهام روسيا بـ"الخطاب النووي العدواني" والترهيب والهجمات الهجينة السيئة السمعة، دون تقديم أي أدلة".وأكدت زاخاروفا أن التصريحات حول ضربات استباقية محتملة من حلف الناتو ضد روسيا خطوة غير مسؤولة على الإطلاق، وتشير إلى استعداد الحلف لمزيد من التصعيد.وفي وقت سابق، صرح رئيس اللجنة العسكرية لحلف شمال الأطلسي، الأدميرال جوزيبي كافو دراغون، بأن توجيه ضربة استباقية قد يكون واردا في ضوء الإجراءات المزعومة التي اتخذتها روسيا ضد التحالف، وفقا لصحيفة "فاينانشال تايمز".ترامب: هناك فرصة جيدة للتوصل إلى اتفاق بشأن أوكرانياروبيو: المفاوضات مع الممثلين الأوكرانيين في فلوريدا مثمرة
صرحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الاثنين، بأن تصريحات حلف شمال الأطلسي (الناتو) حول "ضربات استباقية" محتملة ضد روسيا تفند أسطورة "الطابع الدفاعي" البحت للحلف، وتقوّض الجهود الرامية لحل الأزمة الأوكرانية.
وأوضحت زاخاروفا في بيان نشر على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الروسية: "تحب بروكسل ترديد شعار "الطابع الدفاعي" البحت للحلف. إن ما كشفه، كافو دراغون (جوزيبي كافو دراغون، رئيس اللجنة العسكرية لحلف الناتو،، حول "الضربات الاستباقية"، والذي يجرم نفسه، تظهر زيف المزاعم المتكررة في بروكسل حول "الطابع الدفاعي البحت" للحلف".
وفي السياق ذاته، أشارت إلى أن تلك التصريحات تمثل محاولة متعمدة لتقويض جهود حل الأزمة الأوكرانية، وقالت: "نعتبرها (التصريحات حول "الضربات الاستباقية") محاولةً متعمدة لتقويض جهود حل الأزمة الأوكرانية".
وتابعت: "لقد كشف النقاب منذ زمن طويل عن أهدافه ونواياه الحقيقية. ومع ذلك، فإن قيادة الحلف تتجرأ على اتهام روسيا بـ"الخطاب النووي العدواني" والترهيب والهجمات الهجينة السيئة السمعة، دون تقديم أي أدلة".
وأكدت زاخاروفا أن التصريحات حول ضربات استباقية محتملة من حلف الناتو ضد روسيا خطوة غير مسؤولة على الإطلاق، وتشير إلى استعداد الحلف لمزيد من التصعي
د.
وقالت: "نعتبر تصريح جوزيبي كافو دراغون حول ضربات استباقية محتملة ضد روسيا خطوة غير مسؤولة على الإطلاق، تشير إلى استعداد الحلف لمواصلة التصعيد. يجب على من يدلون بمثل هذه التصريحات أن يدركوا المخاطر والعواقب المحتملة، بما في ذلك على أعضاء الحلف أنفسهم".
وفي وقت سابق، صرح رئيس اللجنة العسكرية لحلف شمال الأطلسي، الأدميرال جوزيبي كافو دراغون، بأن توجيه ضربة استباقية قد يكون واردا في ضوء الإجراءات المزعومة التي اتخذتها روسيا ضد التحالف، وفقا لصحيفة "فاينانشال تايمز".