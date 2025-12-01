عربي
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
موسكو: تصريحات الناتو بشأن "ضربات استباقية" ضد روسيا تفضح "الطابع الدفاعي" للحلف

11:39 GMT 01.12.2025
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna / الانتقال إلى بنك الصورزخرفة العاصمة الروسية موسكو بمناسبة يوم العلم الروسي، في الخلفية يوجد مبنى وزارة الخارجية الروسية.
زخرفة العاصمة الروسية موسكو بمناسبة يوم العلم الروسي، في الخلفية يوجد مبنى وزارة الخارجية الروسية. - سبوتنيك عربي, 1920, 01.12.2025
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
صرحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الاثنين، بأن تصريحات حلف شمال الأطلسي (الناتو) حول "ضربات استباقية" محتملة ضد روسيا تفند أسطورة "الطابع الدفاعي" البحت للحلف، وتقوّض الجهود الرامية لحل الأزمة الأوكرانية.
وأوضحت زاخاروفا في بيان نشر على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الروسية: "تحب بروكسل ترديد شعار "الطابع الدفاعي" البحت للحلف. إن ما كشفه، كافو دراغون (جوزيبي كافو دراغون، رئيس اللجنة العسكرية لحلف الناتو،، حول "الضربات الاستباقية"، والذي يجرم نفسه، تظهر زيف المزاعم المتكررة في بروكسل حول "الطابع الدفاعي البحت" للحلف".

وفي السياق ذاته، أشارت إلى أن تلك التصريحات تمثل محاولة متعمدة لتقويض جهود حل الأزمة الأوكرانية، وقالت: "نعتبرها (التصريحات حول "الضربات الاستباقية") محاولةً متعمدة لتقويض جهود حل الأزمة الأوكرانية".

وتابعت: "لقد كشف النقاب منذ زمن طويل عن أهدافه ونواياه الحقيقية. ومع ذلك، فإن قيادة الحلف تتجرأ على اتهام روسيا بـ"الخطاب النووي العدواني" والترهيب والهجمات الهجينة السيئة السمعة، دون تقديم أي أدلة".
حلف شمال الأطلسي الناتو - سبوتنيك عربي, 1920, 01.12.2025
مباحثات أمريكية-أوكرانية حول سيناريو استبعاد كييف من "ناتو"
06:52 GMT
وأكدت زاخاروفا أن التصريحات حول ضربات استباقية محتملة من حلف الناتو ضد روسيا خطوة غير مسؤولة على الإطلاق، وتشير إلى استعداد الحلف لمزيد من التصعيد.

وقالت: "نعتبر تصريح جوزيبي كافو دراغون حول ضربات استباقية محتملة ضد روسيا خطوة غير مسؤولة على الإطلاق، تشير إلى استعداد الحلف لمواصلة التصعيد. يجب على من يدلون بمثل هذه التصريحات أن يدركوا المخاطر والعواقب المحتملة، بما في ذلك على أعضاء الحلف أنفسهم".

وفي وقت سابق، صرح رئيس اللجنة العسكرية لحلف شمال الأطلسي، الأدميرال جوزيبي كافو دراغون، بأن توجيه ضربة استباقية قد يكون واردا في ضوء الإجراءات المزعومة التي اتخذتها روسيا ضد التحالف، وفقا لصحيفة "فاينانشال تايمز".
ترامب: هناك فرصة جيدة للتوصل إلى اتفاق بشأن أوكرانيا
روبيو: المفاوضات مع الممثلين الأوكرانيين في فلوريدا مثمرة
