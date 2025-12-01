https://sarabic.ae/20251201/موسكو-تصريحات-الناتو-بشأن-ضربات-استباقية-ضد-روسيا-تفضح-الطابع-الدفاعي-للحلف-1107668925.html

موسكو: تصريحات الناتو بشأن "ضربات استباقية" ضد روسيا تفضح "الطابع الدفاعي" للحلف

موسكو: تصريحات الناتو بشأن "ضربات استباقية" ضد روسيا تفضح "الطابع الدفاعي" للحلف

01.12.2025

وأوضحت زاخاروفا في بيان نشر على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الروسية: "تحب بروكسل ترديد شعار "الطابع الدفاعي" البحت للحلف. إن ما كشفه، كافو دراغون (جوزيبي كافو دراغون، رئيس اللجنة العسكرية لحلف الناتو،، حول "الضربات الاستباقية"، والذي يجرم نفسه، تظهر زيف المزاعم المتكررة في بروكسل حول "الطابع الدفاعي البحت" للحلف".وتابعت: "لقد كشف النقاب منذ زمن طويل عن أهدافه ونواياه الحقيقية. ومع ذلك، فإن قيادة الحلف تتجرأ على اتهام روسيا بـ"الخطاب النووي العدواني" والترهيب والهجمات الهجينة السيئة السمعة، دون تقديم أي أدلة".وأكدت زاخاروفا أن التصريحات حول ضربات استباقية محتملة من حلف الناتو ضد روسيا خطوة غير مسؤولة على الإطلاق، وتشير إلى استعداد الحلف لمزيد من التصعيد.وفي وقت سابق، صرح رئيس اللجنة العسكرية لحلف شمال الأطلسي، الأدميرال جوزيبي كافو دراغون، بأن توجيه ضربة استباقية قد يكون واردا في ضوء الإجراءات المزعومة التي اتخذتها روسيا ضد التحالف، وفقا لصحيفة "فاينانشال تايمز".ترامب: هناك فرصة جيدة للتوصل إلى اتفاق بشأن أوكرانياروبيو: المفاوضات مع الممثلين الأوكرانيين في فلوريدا مثمرة

