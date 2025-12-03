إعلام: قضايا الفساد في بروكسل تهدد بوقوع أكبر أزمة للاتحاد الأوروبي منذ عقود
© Photo / © РИА Новости / Алексей Витвицкийرئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين
© Photo / © РИА Новости / Алексей Витвицкий
تابعنا عبر
يواجه الاتحاد الأوروبي اختبارا غير مسبوق لنزاهة مؤسساته، بعدما فجّر تحقيق في قضايا احتيال وفساد يتعلق باثنين من أبرز الشخصيات في بروكسل أزمة تهدد بالتصاعد إلى مستوى خطير، وتضع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين تحت ضغط سياسي متزايد.
فبعد عام واحد فقط على بدء ولايتها الثانية، تجد فون دير لاين نفسها أمام تحد جديد يتعلق بفضيحة تعود جذورها إلى فترة تولّيها الأولى، في وقت تعلو فيه الانتقادات بشأن الشفافية وتصاعد التوتر بينها وبين جهاز السياسة الخارجية في الاتحاد.
وقد جاءت الأزمة الحالية عقب إعلان مكتب الادعاء الأوروبي عن توقيف رئيسة الشؤون الخارجية السابقة للاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، وستيفانو سانينو، الذي كان الأمين العام لهيئة العمل الخارجي الأوروبية من عام 2021 حتى تم استبداله في وقت سابق من هذا العام.
وقالت الرئيسة المشاركة لكتلة اليسار في البرلمان الأوروبي، مانون أوبري: "مصداقية مؤسساتنا على المحك". ويرى مراقبون أن صحة هذه الاتهامات قد تعيد إلى الأذهان أزمة استقالة لجنة "جاك سانتير"، عام 1999 بسبب شبهات سوء الإدارة المالية.
فيما قال مكتب المدعي العام الأوروبي إن لديه "شكوك قوية" في أن عملية منح عقود للفترة 2021-2022 لإنشاء أكاديمية دبلوماسية تابعة لكلية أوروبا، حيث تتولى موغيريني رئاسة الجامعة، لم تكن عادلة وأن الحقائق إذا ثبتت، "قد تشكل احتيالا في المشتريات، وفسادا، وتضاربا في المصالح، وانتهاكا للسرية المهنية".
ويرجح مسؤولون في بروكسل أن التحقيق سيزيد التوتر القائم أصلا بين فون دير لاين والممثلة السامية كايا كالاس، المسؤولة الحالية عن جهاز العمل الخارجي الأوروبي، خاصة وأن سانينو انتقل مؤخرًا إلى منصب بارز داخل المفوضية.
21 ديسمبر 2022, 10:07 GMT
وفي حين يقول مسؤولون إن منتقدي فون دير لاين، سيستغلون التحقيق لإضعافها سياسيا، يؤكدون أنها لا تتحمل مسؤولية مباشرة عن أخطاء محتملة داخل جهاز العمل الخارجي الأوروبي، وهو جهاز مستقل يخضع للممثل الأعلى للسياسة الخارجية، بحسب وسائل إعلام غربية.
وكتب المتحدث باسم الحكومة المجرية زولتان كوفاكس، على منصة"إكس": "من المضحك كيف أن بروكسل تلقي محاضرات على الجميع حول "سيادة القانون"، بينما تبدو مؤسساتها أشبه بمسلسل جريمة أكثر من كونها اتحادًا عاملا".
ويأتي التحقيق في وقت حساس يشهد صعودا للأحزاب الشعبوية واليمينية المتطرفة في أوروبا، واستياءً شعبيا واسعا من أداء المؤسسات الأوروبية.
12 ديسمبر 2022, 16:49 GMT
بدوره، كشف النائب الروماني في البرلمان الأوروبي، جورجي بيبيريا، العضو في مجموعة المحافظين والإصلاحيين الأوروبيين، والذي كان وراء إفشال التصويت على سحب الثقة من رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في يوليو/تموز الماضي، أنه يفكر حاليا في التقدم بمقترح جديد لحجب الثقة.
وقال كريستيانو سيباستياني، ممثل إحدى النقابات الأوروبية، إن ثبوت الاتهامات سيكون له "تأثير كارثي" على ثقة المواطنين بالاتحاد، مؤكدًا تلقيه رسائل عديدة من موظفين قلقين من انعكاسات القضية.
وأكد مسؤول في المفوضية، رفض الكشف عن اسمه، أن ما يحدث "ليس جيدا لمؤسسات الاتحاد ولا لصورته العامة"، معتبرا أن القضية تسهم في تعزيز الاعتقاد بوجود شبكات مصالح مغلقة داخل الطبقة العليا في بروكسل.
10 ديسمبر 2022, 12:24 GMT
ويواجه الاتحاد الأوروبي منذ مطلع العقد الجاري سلسلة من فضائح الفساد التي تعصف بمؤسساته. ومنها فضيحة "قطر غيت" عام 2022، حين اتهمت قطر بمحاولة التأثير على أعضاء في البرلمان الأوروبي عبر الرشاوى والهدايا، إضافة إلى تحقيقات الرشوة المرتبطة بأنشطة لشركات تكنولوجية عاملة في أوروبا.
وشملت تلك القضايا أعضاء في البرلمان الأوروبي، ما دفع مسؤولي المفوضية حينها إلى المسارعة في تحميل المشرعين المسؤولية والنأي بأنفسهم عن تلك الفضائح. غير أن المفوضية نفسها لم تكن بمنأى عن الاتهامات بسوء السلوك، ففي عام 2012 اضطر مفوض الصحة آنذاك جون دالي، إلى الاستقالة على خلفية فضيحة تتعلق في قطاع التبغ.
كما واجهت فون دير لاين، هذا العام، حكمًا من المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي يقضي بعدم قانونية حجبها للرسائل النصية التي تبادلتها مع الرئيس التنفيذي لشركة "فايزر" خلال جائحة كوفيد–19.
15 ديسمبر 2022, 12:43 GMT
وكانت وسائل إعلام غربية ذكرت، أمس الثلاثاء، أن السلطات القضائية أوقفت فيديريكا موغيريني، الممثلة العليا السابقة للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسات الأمنية، ضمن تحقيق جنائي بتهم احتيال مالي.
وأعلن مكتب المدعي العام الأوروبي، في 2 ديسمبر/كانون الأول، عن تنفيذ عمليات تفتيش في مقر السلك الدبلوماسي للاتحاد الأوروبي ومبانٍ تابعة لـكلية أوروبا في مدينة بروج.
وأسفرت هذه العمليات عن اعتقال ثلاثة أشخاص، من بينهم موغيريني، ووفقا لتقارير إعلامية أوروبية، فإن موغيريني، نائبة رئيس المفوضية الأوروبية السابقة، محتجزة حاليا لدى الشرطة.