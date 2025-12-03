إعلام: قضايا الفساد في بروكسل تهدد بوقوع أكبر أزمة للاتحاد الأوروبي منذ عقود

عربي
القوات الروسية تحرر بلدة تشيرفونويه في مقاطعة زابوروجيه - وزارة الدفاع
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:17 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى الـ119 لميلاد الكاتب ميخائيل شولوخوف
09:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
بعد مظاهرات في ليبيا عقيلة صالح يدعو إلى انتخابات رئاسية في أقرب وقت
10:03 GMT
45 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:28 GMT
31 د
من الملعب
آرسنال" يسقط في فخ التعادل و"ريال مدريد" يهدي الصدارة لـ"برشلونة
12:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
بوتين يقدم نصيحة مهمة لتعلم اللغات الأجنبية
12:31 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
12:44 GMT
16 د
لقاء سبوتنيك
تطور العلاقات الروسية العمانية، وتنامي الدور العماني كوسيط موثوق في القضايا الدولية
13:03 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
17:03 GMT
20 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
17:24 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
الذكاء الاصطناعي يهدد وظائف النساء في إفريقيا: خطر أم فرصة؟
17:44 GMT
16 د
بلا قيود
خبير: اليابان لم تتنازل عن جزر الكوريل ولكنها لا تريد إشعال التوتر في شمال شرق آسيا
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
بعد طلبه عفوا رئاسيا.. نتنياهو بين استمرار سلطته أو نهايته السياسية
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
"تليغرام" تطلق شبكة "كوكوون" لخدمات الذكاء الاصطناعي تحافظ على خصوصية المستخدمين
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل فشلت الجهود الدولية في الحد من ظاهرة الاحترار العالمي
09:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
09:48 GMT
12 د
من الملعب
آرسنال" يسقط في فخ التعادل و"ريال مدريد" يهدي الصدارة لـ"برشلونة
10:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
بوتين يقدم نصيحة مهمة لتعلم اللغات الأجنبية
10:31 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
10:44 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
11:29 GMT
11 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
11:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
12:03 GMT
14 د
مساحة حرة
"تليغرام" تطلق شبكة "كوكوون" لخدمات الذكاء الاصطناعي تحافظ على خصوصية المستخدمين
12:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل بعد 20 عاما لن يكون للعمل والمال أهمية لدى البشر؟
12:47 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
13:03 GMT
14 د
صدى الحياة
كيف يستخدم الرقص كسلاح ثقافي؟ إجابات مثيرة تخلط الفن بالهوية والسياسة
13:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
13:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
أي تداعيات على الأمن الأوروبي تدفع ألمانيا لعقد صفقات دفاعية صخمة؟ يوضح خبير
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
17:32 GMT
18 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
17:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251203/إعلام-قضايا-الفساد-في-بروكسل-تهدد-بوقوع-أكبر-أزمة-للاتحاد-الأوروبي-منذ-عقود-1107762892.html
إعلام: قضايا الفساد في بروكسل تهدد بوقوع أكبر أزمة للاتحاد الأوروبي منذ عقود
إعلام: قضايا الفساد في بروكسل تهدد بوقوع أكبر أزمة للاتحاد الأوروبي منذ عقود
سبوتنيك عربي
يواجه الاتحاد الأوروبي اختبارا غير مسبوق لنزاهة مؤسساته، بعدما فجّر تحقيق في قضايا احتيال وفساد يتعلق باثنين من أبرز الشخصيات في بروكسل أزمة تهدد بالتصاعد إلى... 03.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-03T08:55+0000
2025-12-03T08:55+0000
الإتحاد الأوروبي
فساد
فضائح
العالم
حول العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/03/1107762731_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_22d098f011af1ec6c16a7459cb29e191.jpg
فبعد عام واحد فقط على بدء ولايتها الثانية، تجد فون دير لاين نفسها أمام تحد جديد يتعلق بفضيحة تعود جذورها إلى فترة تولّيها الأولى، في وقت تعلو فيه الانتقادات بشأن الشفافية وتصاعد التوتر بينها وبين جهاز السياسة الخارجية في الاتحاد.وقالت الرئيسة المشاركة لكتلة اليسار في البرلمان الأوروبي، مانون أوبري: "مصداقية مؤسساتنا على المحك". ويرى مراقبون أن صحة هذه الاتهامات قد تعيد إلى الأذهان أزمة استقالة لجنة "جاك سانتير"، عام 1999 بسبب شبهات سوء الإدارة المالية.ويرجح مسؤولون في بروكسل أن التحقيق سيزيد التوتر القائم أصلا بين فون دير لاين والممثلة السامية كايا كالاس، المسؤولة الحالية عن جهاز العمل الخارجي الأوروبي، خاصة وأن سانينو انتقل مؤخرًا إلى منصب بارز داخل المفوضية.وفي حين يقول مسؤولون إن منتقدي فون دير لاين، سيستغلون التحقيق لإضعافها سياسيا، يؤكدون أنها لا تتحمل مسؤولية مباشرة عن أخطاء محتملة داخل جهاز العمل الخارجي الأوروبي، وهو جهاز مستقل يخضع للممثل الأعلى للسياسة الخارجية، بحسب وسائل إعلام غربية.ويأتي التحقيق في وقت حساس يشهد صعودا للأحزاب الشعبوية واليمينية المتطرفة في أوروبا، واستياءً شعبيا واسعا من أداء المؤسسات الأوروبية.بدوره، كشف النائب الروماني في البرلمان الأوروبي، جورجي بيبيريا، العضو في مجموعة المحافظين والإصلاحيين الأوروبيين، والذي كان وراء إفشال التصويت على سحب الثقة من رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في يوليو/تموز الماضي، أنه يفكر حاليا في التقدم بمقترح جديد لحجب الثقة.وأكد مسؤول في المفوضية، رفض الكشف عن اسمه، أن ما يحدث "ليس جيدا لمؤسسات الاتحاد ولا لصورته العامة"، معتبرا أن القضية تسهم في تعزيز الاعتقاد بوجود شبكات مصالح مغلقة داخل الطبقة العليا في بروكسل.ويواجه الاتحاد الأوروبي منذ مطلع العقد الجاري سلسلة من فضائح الفساد التي تعصف بمؤسساته. ومنها فضيحة "قطر غيت" عام 2022، حين اتهمت قطر بمحاولة التأثير على أعضاء في البرلمان الأوروبي عبر الرشاوى والهدايا، إضافة إلى تحقيقات الرشوة المرتبطة بأنشطة لشركات تكنولوجية عاملة في أوروبا. كما واجهت فون دير لاين، هذا العام، حكمًا من المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي يقضي بعدم قانونية حجبها للرسائل النصية التي تبادلتها مع الرئيس التنفيذي لشركة "فايزر" خلال جائحة كوفيد–19.وكانت وسائل إعلام غربية ذكرت، أمس الثلاثاء، أن السلطات القضائية أوقفت فيديريكا موغيريني، الممثلة العليا السابقة للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسات الأمنية، ضمن تحقيق جنائي بتهم احتيال مالي.وأسفرت هذه العمليات عن اعتقال ثلاثة أشخاص، من بينهم موغيريني، ووفقا لتقارير إعلامية أوروبية، فإن موغيريني، نائبة رئيس المفوضية الأوروبية السابقة، محتجزة حاليا لدى الشرطة.
https://sarabic.ae/20251202/إعلام-توقيف-الممثلة-العليا-السابقة-للسياسة-الخارجية-في-الاتحاد-الأوروبي-لتورطها-بقضية-احتيال-1107727744.html
https://sarabic.ae/20221221/شارل-ميشيل-فضيحة-الفساد-في-البرلمان-الأوروبي-قد-تضر-بمصداقية-الاتحاد-الأوروبي-1071439973.html
https://sarabic.ae/20221212/رئيسة-البرلمان-الأوروبي-نعتزم-إنهاء-عمل-الأعضاء-المتورطين-في-قضايا-فساد-1071137158.html
https://sarabic.ae/20221210/الحزب-الشيوعي-اليوناني-يصف-البرلمان-الأوروبي-بـ-بؤرة-الفساد-1071047617.html
https://sarabic.ae/20221215/البرلمان-الأوروبي-يصوّت-لصالح-تعليق-أنشطته-المتعلقة-بقطر-على-خلفية-التحقيقات-في-قضايا-فساد-1071231382.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/03/1107762731_200:0:1640:1080_1920x0_80_0_0_eb6d428a01592b64860035350c31ab27.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الإتحاد الأوروبي, فساد, فضائح, العالم, حول العالم
الإتحاد الأوروبي, فساد, فضائح, العالم, حول العالم

إعلام: قضايا الفساد في بروكسل تهدد بوقوع أكبر أزمة للاتحاد الأوروبي منذ عقود

08:55 GMT 03.12.2025
© Photo / © РИА Новости / Алексей Витвицкийرئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين
رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين - سبوتنيك عربي, 1920, 03.12.2025
© Photo / © РИА Новости / Алексей Витвицкий
تابعنا عبر
يواجه الاتحاد الأوروبي اختبارا غير مسبوق لنزاهة مؤسساته، بعدما فجّر تحقيق في قضايا احتيال وفساد يتعلق باثنين من أبرز الشخصيات في بروكسل أزمة تهدد بالتصاعد إلى مستوى خطير، وتضع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين تحت ضغط سياسي متزايد.
فبعد عام واحد فقط على بدء ولايتها الثانية، تجد فون دير لاين نفسها أمام تحد جديد يتعلق بفضيحة تعود جذورها إلى فترة تولّيها الأولى، في وقت تعلو فيه الانتقادات بشأن الشفافية وتصاعد التوتر بينها وبين جهاز السياسة الخارجية في الاتحاد.

وقد جاءت الأزمة الحالية عقب إعلان مكتب الادعاء الأوروبي عن توقيف رئيسة الشؤون الخارجية السابقة للاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، وستيفانو سانينو، الذي كان الأمين العام لهيئة العمل الخارجي الأوروبية من عام 2021 حتى تم استبداله في وقت سابق من هذا العام.

فيديريكا موغيريني - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2025
إعلام: توقيف الممثلة العليا السابقة للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي لتورطها بقضية احتيال
أمس, 13:26 GMT
وقالت الرئيسة المشاركة لكتلة اليسار في البرلمان الأوروبي، مانون أوبري: "مصداقية مؤسساتنا على المحك". ويرى مراقبون أن صحة هذه الاتهامات قد تعيد إلى الأذهان أزمة استقالة لجنة "جاك سانتير"، عام 1999 بسبب شبهات سوء الإدارة المالية.

فيما قال مكتب المدعي العام الأوروبي إن لديه "شكوك قوية" في أن عملية منح عقود للفترة 2021-2022 لإنشاء أكاديمية دبلوماسية تابعة لكلية أوروبا، حيث تتولى موغيريني رئاسة الجامعة، لم تكن عادلة وأن الحقائق إذا ثبتت، "قد تشكل احتيالا في المشتريات، وفسادا، وتضاربا في المصالح، وانتهاكا للسرية المهنية".

ويرجح مسؤولون في بروكسل أن التحقيق سيزيد التوتر القائم أصلا بين فون دير لاين والممثلة السامية كايا كالاس، المسؤولة الحالية عن جهاز العمل الخارجي الأوروبي، خاصة وأن سانينو انتقل مؤخرًا إلى منصب بارز داخل المفوضية.
رئيس الوزراء البلجيكي شارل ميشيل - سبوتنيك عربي, 1920, 21.12.2022
شارل ميشيل: فضيحة الفساد في البرلمان الأوروبي قد تضر بمصداقية الاتحاد الأوروبي
21 ديسمبر 2022, 10:07 GMT
وفي حين يقول مسؤولون إن منتقدي فون دير لاين، سيستغلون التحقيق لإضعافها سياسيا، يؤكدون أنها لا تتحمل مسؤولية مباشرة عن أخطاء محتملة داخل جهاز العمل الخارجي الأوروبي، وهو جهاز مستقل يخضع للممثل الأعلى للسياسة الخارجية، بحسب وسائل إعلام غربية.

وكتب المتحدث باسم الحكومة المجرية زولتان كوفاكس، على منصة"إكس": "من المضحك كيف أن بروكسل تلقي محاضرات على الجميع حول "سيادة القانون"، بينما تبدو مؤسساتها أشبه بمسلسل جريمة أكثر من كونها اتحادًا عاملا".

ويأتي التحقيق في وقت حساس يشهد صعودا للأحزاب الشعبوية واليمينية المتطرفة في أوروبا، واستياءً شعبيا واسعا من أداء المؤسسات الأوروبية.
رئيسة البرلمان الأوروبي، روبرتا ميتسولا - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2022
رئيسة البرلمان الأوروبي: نعتزم إنهاء عمل الأعضاء المتورطين في قضايا فساد
12 ديسمبر 2022, 16:49 GMT
بدوره، كشف النائب الروماني في البرلمان الأوروبي، جورجي بيبيريا، العضو في مجموعة المحافظين والإصلاحيين الأوروبيين، والذي كان وراء إفشال التصويت على سحب الثقة من رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في يوليو/تموز الماضي، أنه يفكر حاليا في التقدم بمقترح جديد لحجب الثقة.
وقال كريستيانو سيباستياني، ممثل إحدى النقابات الأوروبية، إن ثبوت الاتهامات سيكون له "تأثير كارثي" على ثقة المواطنين بالاتحاد، مؤكدًا تلقيه رسائل عديدة من موظفين قلقين من انعكاسات القضية.
وأكد مسؤول في المفوضية، رفض الكشف عن اسمه، أن ما يحدث "ليس جيدا لمؤسسات الاتحاد ولا لصورته العامة"، معتبرا أن القضية تسهم في تعزيز الاعتقاد بوجود شبكات مصالح مغلقة داخل الطبقة العليا في بروكسل.
مبنى البرلمان الأوروبي - سبوتنيك عربي, 1920, 10.12.2022
الحزب الشيوعي اليوناني يصف البرلمان الأوروبي بـ "بؤرة الفساد"
10 ديسمبر 2022, 12:24 GMT
ويواجه الاتحاد الأوروبي منذ مطلع العقد الجاري سلسلة من فضائح الفساد التي تعصف بمؤسساته. ومنها فضيحة "قطر غيت" عام 2022، حين اتهمت قطر بمحاولة التأثير على أعضاء في البرلمان الأوروبي عبر الرشاوى والهدايا، إضافة إلى تحقيقات الرشوة المرتبطة بأنشطة لشركات تكنولوجية عاملة في أوروبا.
وشملت تلك القضايا أعضاء في البرلمان الأوروبي، ما دفع مسؤولي المفوضية حينها إلى المسارعة في تحميل المشرعين المسؤولية والنأي بأنفسهم عن تلك الفضائح. غير أن المفوضية نفسها لم تكن بمنأى عن الاتهامات بسوء السلوك، ففي عام 2012 اضطر مفوض الصحة آنذاك جون دالي، إلى الاستقالة على خلفية فضيحة تتعلق في قطاع التبغ.
كما واجهت فون دير لاين، هذا العام، حكمًا من المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي يقضي بعدم قانونية حجبها للرسائل النصية التي تبادلتها مع الرئيس التنفيذي لشركة "فايزر" خلال جائحة كوفيد–19.
امرأة تمشي بالقرب من مدخل البرلمان الأوروبي في بروكسل في 9 ديسمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.12.2022
البرلمان الأوروبي يصوّت لصالح تعليق أنشطته المتعلقة بقطر على خلفية التحقيقات في قضايا فساد
15 ديسمبر 2022, 12:43 GMT
وكانت وسائل إعلام غربية ذكرت، أمس الثلاثاء، أن السلطات القضائية أوقفت فيديريكا موغيريني، الممثلة العليا السابقة للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسات الأمنية، ضمن تحقيق جنائي بتهم احتيال مالي.
وأعلن مكتب المدعي العام الأوروبي، في 2 ديسمبر/كانون الأول، عن تنفيذ عمليات تفتيش في مقر السلك الدبلوماسي للاتحاد الأوروبي ومبانٍ تابعة لـكلية أوروبا في مدينة بروج.
وأسفرت هذه العمليات عن اعتقال ثلاثة أشخاص، من بينهم موغيريني، ووفقا لتقارير إعلامية أوروبية، فإن موغيريني، نائبة رئيس المفوضية الأوروبية السابقة، محتجزة حاليا لدى الشرطة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала