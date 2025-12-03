https://sarabic.ae/20251203/إعلام-قضايا-الفساد-في-بروكسل-تهدد-بوقوع-أكبر-أزمة-للاتحاد-الأوروبي-منذ-عقود-1107762892.html

إعلام: قضايا الفساد في بروكسل تهدد بوقوع أكبر أزمة للاتحاد الأوروبي منذ عقود

فبعد عام واحد فقط على بدء ولايتها الثانية، تجد فون دير لاين نفسها أمام تحد جديد يتعلق بفضيحة تعود جذورها إلى فترة تولّيها الأولى، في وقت تعلو فيه الانتقادات بشأن الشفافية وتصاعد التوتر بينها وبين جهاز السياسة الخارجية في الاتحاد.وقالت الرئيسة المشاركة لكتلة اليسار في البرلمان الأوروبي، مانون أوبري: "مصداقية مؤسساتنا على المحك". ويرى مراقبون أن صحة هذه الاتهامات قد تعيد إلى الأذهان أزمة استقالة لجنة "جاك سانتير"، عام 1999 بسبب شبهات سوء الإدارة المالية.ويرجح مسؤولون في بروكسل أن التحقيق سيزيد التوتر القائم أصلا بين فون دير لاين والممثلة السامية كايا كالاس، المسؤولة الحالية عن جهاز العمل الخارجي الأوروبي، خاصة وأن سانينو انتقل مؤخرًا إلى منصب بارز داخل المفوضية.وفي حين يقول مسؤولون إن منتقدي فون دير لاين، سيستغلون التحقيق لإضعافها سياسيا، يؤكدون أنها لا تتحمل مسؤولية مباشرة عن أخطاء محتملة داخل جهاز العمل الخارجي الأوروبي، وهو جهاز مستقل يخضع للممثل الأعلى للسياسة الخارجية، بحسب وسائل إعلام غربية.ويأتي التحقيق في وقت حساس يشهد صعودا للأحزاب الشعبوية واليمينية المتطرفة في أوروبا، واستياءً شعبيا واسعا من أداء المؤسسات الأوروبية.بدوره، كشف النائب الروماني في البرلمان الأوروبي، جورجي بيبيريا، العضو في مجموعة المحافظين والإصلاحيين الأوروبيين، والذي كان وراء إفشال التصويت على سحب الثقة من رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في يوليو/تموز الماضي، أنه يفكر حاليا في التقدم بمقترح جديد لحجب الثقة.وأكد مسؤول في المفوضية، رفض الكشف عن اسمه، أن ما يحدث "ليس جيدا لمؤسسات الاتحاد ولا لصورته العامة"، معتبرا أن القضية تسهم في تعزيز الاعتقاد بوجود شبكات مصالح مغلقة داخل الطبقة العليا في بروكسل.ويواجه الاتحاد الأوروبي منذ مطلع العقد الجاري سلسلة من فضائح الفساد التي تعصف بمؤسساته. ومنها فضيحة "قطر غيت" عام 2022، حين اتهمت قطر بمحاولة التأثير على أعضاء في البرلمان الأوروبي عبر الرشاوى والهدايا، إضافة إلى تحقيقات الرشوة المرتبطة بأنشطة لشركات تكنولوجية عاملة في أوروبا. كما واجهت فون دير لاين، هذا العام، حكمًا من المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي يقضي بعدم قانونية حجبها للرسائل النصية التي تبادلتها مع الرئيس التنفيذي لشركة "فايزر" خلال جائحة كوفيد–19.وكانت وسائل إعلام غربية ذكرت، أمس الثلاثاء، أن السلطات القضائية أوقفت فيديريكا موغيريني، الممثلة العليا السابقة للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسات الأمنية، ضمن تحقيق جنائي بتهم احتيال مالي.وأسفرت هذه العمليات عن اعتقال ثلاثة أشخاص، من بينهم موغيريني، ووفقا لتقارير إعلامية أوروبية، فإن موغيريني، نائبة رئيس المفوضية الأوروبية السابقة، محتجزة حاليا لدى الشرطة.

