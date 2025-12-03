إعلام: المفوضية الأوروبية تعد مقترحا لاستخدام أصول روسيا لمساعدة كييف

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:17 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى الـ119 لميلاد الكاتب ميخائيل شولوخوف
09:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
بعد مظاهرات في ليبيا عقيلة صالح يدعو إلى انتخابات رئاسية في أقرب وقت
10:03 GMT
45 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:28 GMT
31 د
من الملعب
آرسنال" يسقط في فخ التعادل و"ريال مدريد" يهدي الصدارة لـ"برشلونة
12:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
بوتين يقدم نصيحة مهمة لتعلم اللغات الأجنبية
12:31 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
12:44 GMT
16 د
لقاء سبوتنيك
تطور العلاقات الروسية العمانية، وتنامي الدور العماني كوسيط موثوق في القضايا الدولية
13:03 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
17:03 GMT
20 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
17:24 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
الذكاء الاصطناعي يهدد وظائف النساء في إفريقيا: خطر أم فرصة؟
17:44 GMT
16 د
بلا قيود
خبير: اليابان لم تتنازل عن جزر الكوريل ولكنها لا تريد إشعال التوتر في شمال شرق آسيا
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
بعد طلبه عفوا رئاسيا.. نتنياهو بين استمرار سلطته أو نهايته السياسية
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
"تليغرام" تطلق شبكة "كوكوون" لخدمات الذكاء الاصطناعي تحافظ على خصوصية المستخدمين
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل فشلت الجهود الدولية في الحد من ظاهرة الاحترار العالمي
09:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
09:48 GMT
12 د
من الملعب
آرسنال" يسقط في فخ التعادل و"ريال مدريد" يهدي الصدارة لـ"برشلونة
10:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
بوتين يقدم نصيحة مهمة لتعلم اللغات الأجنبية
10:31 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
10:44 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
11:29 GMT
11 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
11:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
12:03 GMT
14 د
مساحة حرة
"تليغرام" تطلق شبكة "كوكوون" لخدمات الذكاء الاصطناعي تحافظ على خصوصية المستخدمين
12:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل بعد 20 عاما لن يكون للعمل والمال أهمية لدى البشر؟
12:47 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
13:03 GMT
14 د
صدى الحياة
كيف يستخدم الرقص كسلاح ثقافي؟ إجابات مثيرة تخلط الفن بالهوية والسياسة
13:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
13:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
أي تداعيات على الأمن الأوروبي تدفع ألمانيا لعقد صفقات دفاعية صخمة؟ يوضح خبير
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
17:32 GMT
18 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
17:50 GMT
10 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251203/إعلام-المفوضية-الأوروبية-تعد-مقترحا-لاستخدام-أصول-روسيا-لمساعدة-كييف-1107757284.html
إعلام: المفوضية الأوروبية تعد مقترحا لاستخدام أصول روسيا لمساعدة كييف
إعلام: المفوضية الأوروبية تعد مقترحا لاستخدام أصول روسيا لمساعدة كييف
سبوتنيك عربي
تخطط المفوضية الأوروبية هذا الأسبوع لتقديم مقترح قانوني يسمح باستخدام الأصول الروسية المجمدة مع إمكانية الاقتراض من الأسواق المالية لدعم أوكرانيا، وفق ما نقلته... 03.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-03T03:48+0000
2025-12-03T03:48+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا
المفوضية الأوروبية
تجميد الأصول
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102395/13/1023951384_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_48666b80622f5a0eddcf030beb570094.jpg
وقالت المصادر: "تخطط المفوضية الأوروبية هذا الأسبوع لتقديم مقترح قانوني بشأن استخدام الأصول الروسية المجمدة لتمويل أوكرانيا، مع إبقاء إمكانية الاقتراض من الأسواق المالية أو الجمع بين الخيارين مفتوحة".وأشارت المصادر إلى أن الوثيقة القانونية ستتيح للاتحاد الأوروبي توفير قرض لكييف عبر الاقتراض من الأسواق المالية. وقال ممثل لم يُسمَّ وكالة رويترز يوم الثلاثاء إن أعضاء المفوضية الأوروبية سيناقشون خيارات التمويل لكييف خلال اجتماع يوم الأربعاء، مضيفًا أنهم بحاجة إلى اعتماد "مقترحات تشريعية مناسبة".وأضافت رويترز: "من المتوقع أن يعتمد المجلس التنفيذي للاتحاد الأوروبي يوم الأربعاء المقترح الذي يتضمن خطة القرض المعتمدة لأوكرانيا، المرتبطة بالأرصدة المتبقية في حسابات الأصول المجمدة للبنك المركزي الروسي".وتسعى المفوضية الأوروبية بشكل مكثف للحصول على موافقة دول الاتحاد الأوروبي لاستخدام الأصول السيادية الروسية لمساعدة كييف، ويجري مناقشة مبلغ يتراوح بين 185 و210 مليار يورو على شكل قرض يُفترض أن تُعيده أوكرانيا بعد انتهاء النزاع وفي حال دفع موسكو التعويضات.وفي الوقت نفسه، تؤكد وزارة الخارجية الروسية أن مقترحات الاتحاد الأوروبي بشأن تعويض أوكرانيا من روسيا غير واقعية، مشيرة إلى أن بروكسل منذ زمن طويل تتعامل مع الأصول الروسية على أنها مسروقة.وبعد بدء العملية الخاصة الروسية في أوكرانيا، جمد الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع نحو نصف احتياطات روسيا من العملات الأجنبية، بما يقارب 300 مليار يورو، أكثر من 200 مليار يورو منها في الاتحاد الأوروبي، منها 180 مليارًا في حسابات Euroclear في بلجيكا، إحدى أكبر أنظمة المقاصة والتسوية في العالم. وأفادت المفوضية الأوروبية أن الاتحاد الأوروبي حول بين يناير ونوفمبر 2025 نحو 18.1 مليار يورو لأوكرانيا من عائدات الأصول الروسية المجمدة.وردًا على تجميد الأصول، فرضت روسيا قيودًا على أصول المستثمرين الأجانب من الدول غير الصديقة وعائداتها، حيث تُجمع في حسابات خاصة من نوع "C"، ولا يمكن سحبها إلا بقرار من لجنة حكومية خاصة.وأكدت وزارة الخارجية الروسية مرارًا أن تجميد الأصول الروسية في أوروبا يُعد سرقة، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي يستهدف ليس فقط أموال الأفراد بل وأصول الدولة الروسية.وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن موسكو سترد على مصادرة الأصول الروسية المجمدة من قبل الغرب، مؤكدًا أن لدى روسيا القدرة أيضًا على عدم إعادة الأموال التي كانت تحتفظ بها الدول الغربية في روسيا.
https://sarabic.ae/20251202/إعلام-البنك-المركزي-الأوروبي-يرفض-دعم-خطة-قرض-لأوكرانيا-ممول-من-الأصول-الروسية-1107698903.html
https://sarabic.ae/20251120/أوربان-يحذر-من-عواقب-استخدام-الأصول-الروسية-1107314432.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102395/13/1023951384_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_8ba786cbffaf33d7e7d7835999312888.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, المفوضية الأوروبية, تجميد الأصول
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, المفوضية الأوروبية, تجميد الأصول

إعلام: المفوضية الأوروبية تعد مقترحا لاستخدام أصول روسيا لمساعدة كييف

03:48 GMT 03.12.2025
© Sputnik . Alexey Vitvitsky / الانتقال إلى بنك الصورالمفوضية الأوروبية
المفوضية الأوروبية - سبوتنيك عربي, 1920, 03.12.2025
© Sputnik . Alexey Vitvitsky
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
تخطط المفوضية الأوروبية هذا الأسبوع لتقديم مقترح قانوني يسمح باستخدام الأصول الروسية المجمدة مع إمكانية الاقتراض من الأسواق المالية لدعم أوكرانيا، وفق ما نقلته وكالة رويترز عن أربعة مصادر لم تُسمِّها.
وقالت المصادر: "تخطط المفوضية الأوروبية هذا الأسبوع لتقديم مقترح قانوني بشأن استخدام الأصول الروسية المجمدة لتمويل أوكرانيا، مع إبقاء إمكانية الاقتراض من الأسواق المالية أو الجمع بين الخيارين مفتوحة".
البنك المركزي الأوروبي - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2025
إعلام: البنك المركزي الأوروبي يرفض دعم خطة قرض لأوكرانيا ممول من الأصول الروسية
أمس, 07:45 GMT
وأشارت المصادر إلى أن الوثيقة القانونية ستتيح للاتحاد الأوروبي توفير قرض لكييف عبر الاقتراض من الأسواق المالية. وقال ممثل لم يُسمَّ وكالة رويترز يوم الثلاثاء إن أعضاء المفوضية الأوروبية سيناقشون خيارات التمويل لكييف خلال اجتماع يوم الأربعاء، مضيفًا أنهم بحاجة إلى اعتماد "مقترحات تشريعية مناسبة".
وأضافت رويترز: "من المتوقع أن يعتمد المجلس التنفيذي للاتحاد الأوروبي يوم الأربعاء المقترح الذي يتضمن خطة القرض المعتمدة لأوكرانيا، المرتبطة بالأرصدة المتبقية في حسابات الأصول المجمدة للبنك المركزي الروسي".
وتسعى المفوضية الأوروبية بشكل مكثف للحصول على موافقة دول الاتحاد الأوروبي لاستخدام الأصول السيادية الروسية لمساعدة كييف، ويجري مناقشة مبلغ يتراوح بين 185 و210 مليار يورو على شكل قرض يُفترض أن تُعيده أوكرانيا بعد انتهاء النزاع وفي حال دفع موسكو التعويضات.
وفي الوقت نفسه، تؤكد وزارة الخارجية الروسية أن مقترحات الاتحاد الأوروبي بشأن تعويض أوكرانيا من روسيا غير واقعية، مشيرة إلى أن بروكسل منذ زمن طويل تتعامل مع الأصول الروسية على أنها مسروقة.
وبعد بدء العملية الخاصة الروسية في أوكرانيا، جمد الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع نحو نصف احتياطات روسيا من العملات الأجنبية، بما يقارب 300 مليار يورو، أكثر من 200 مليار يورو منها في الاتحاد الأوروبي، منها 180 مليارًا في حسابات Euroclear في بلجيكا، إحدى أكبر أنظمة المقاصة والتسوية في العالم. وأفادت المفوضية الأوروبية أن الاتحاد الأوروبي حول بين يناير ونوفمبر 2025 نحو 18.1 مليار يورو لأوكرانيا من عائدات الأصول الروسية المجمدة.
رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان - سبوتنيك عربي, 1920, 20.11.2025
أوربان يحذر من عواقب استخدام الأصول الروسية
20 نوفمبر, 08:06 GMT
وردًا على تجميد الأصول، فرضت روسيا قيودًا على أصول المستثمرين الأجانب من الدول غير الصديقة وعائداتها، حيث تُجمع في حسابات خاصة من نوع "C"، ولا يمكن سحبها إلا بقرار من لجنة حكومية خاصة.
وأكدت وزارة الخارجية الروسية مرارًا أن تجميد الأصول الروسية في أوروبا يُعد سرقة، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي يستهدف ليس فقط أموال الأفراد بل وأصول الدولة الروسية.
وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن موسكو سترد على مصادرة الأصول الروسية المجمدة من قبل الغرب، مؤكدًا أن لدى روسيا القدرة أيضًا على عدم إعادة الأموال التي كانت تحتفظ بها الدول الغربية في روسيا.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала