إعلام: المفوضية الأوروبية تعد مقترحا لاستخدام أصول روسيا لمساعدة كييف

إعلام: المفوضية الأوروبية تعد مقترحا لاستخدام أصول روسيا لمساعدة كييف

تخطط المفوضية الأوروبية هذا الأسبوع لتقديم مقترح قانوني يسمح باستخدام الأصول الروسية المجمدة مع إمكانية الاقتراض من الأسواق المالية لدعم أوكرانيا، وفق ما نقلته... 03.12.2025

وقالت المصادر: "تخطط المفوضية الأوروبية هذا الأسبوع لتقديم مقترح قانوني بشأن استخدام الأصول الروسية المجمدة لتمويل أوكرانيا، مع إبقاء إمكانية الاقتراض من الأسواق المالية أو الجمع بين الخيارين مفتوحة".وأشارت المصادر إلى أن الوثيقة القانونية ستتيح للاتحاد الأوروبي توفير قرض لكييف عبر الاقتراض من الأسواق المالية. وقال ممثل لم يُسمَّ وكالة رويترز يوم الثلاثاء إن أعضاء المفوضية الأوروبية سيناقشون خيارات التمويل لكييف خلال اجتماع يوم الأربعاء، مضيفًا أنهم بحاجة إلى اعتماد "مقترحات تشريعية مناسبة".وأضافت رويترز: "من المتوقع أن يعتمد المجلس التنفيذي للاتحاد الأوروبي يوم الأربعاء المقترح الذي يتضمن خطة القرض المعتمدة لأوكرانيا، المرتبطة بالأرصدة المتبقية في حسابات الأصول المجمدة للبنك المركزي الروسي".وتسعى المفوضية الأوروبية بشكل مكثف للحصول على موافقة دول الاتحاد الأوروبي لاستخدام الأصول السيادية الروسية لمساعدة كييف، ويجري مناقشة مبلغ يتراوح بين 185 و210 مليار يورو على شكل قرض يُفترض أن تُعيده أوكرانيا بعد انتهاء النزاع وفي حال دفع موسكو التعويضات.وفي الوقت نفسه، تؤكد وزارة الخارجية الروسية أن مقترحات الاتحاد الأوروبي بشأن تعويض أوكرانيا من روسيا غير واقعية، مشيرة إلى أن بروكسل منذ زمن طويل تتعامل مع الأصول الروسية على أنها مسروقة.وبعد بدء العملية الخاصة الروسية في أوكرانيا، جمد الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع نحو نصف احتياطات روسيا من العملات الأجنبية، بما يقارب 300 مليار يورو، أكثر من 200 مليار يورو منها في الاتحاد الأوروبي، منها 180 مليارًا في حسابات Euroclear في بلجيكا، إحدى أكبر أنظمة المقاصة والتسوية في العالم. وأفادت المفوضية الأوروبية أن الاتحاد الأوروبي حول بين يناير ونوفمبر 2025 نحو 18.1 مليار يورو لأوكرانيا من عائدات الأصول الروسية المجمدة.وردًا على تجميد الأصول، فرضت روسيا قيودًا على أصول المستثمرين الأجانب من الدول غير الصديقة وعائداتها، حيث تُجمع في حسابات خاصة من نوع "C"، ولا يمكن سحبها إلا بقرار من لجنة حكومية خاصة.وأكدت وزارة الخارجية الروسية مرارًا أن تجميد الأصول الروسية في أوروبا يُعد سرقة، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي يستهدف ليس فقط أموال الأفراد بل وأصول الدولة الروسية.وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن موسكو سترد على مصادرة الأصول الروسية المجمدة من قبل الغرب، مؤكدًا أن لدى روسيا القدرة أيضًا على عدم إعادة الأموال التي كانت تحتفظ بها الدول الغربية في روسيا.

