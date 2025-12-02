عربي
انتهاء المحادثات بين الرئيس بوتين وويتكوف بعد قرابة 5 ساعات
أمساليوم
بث مباشر
لافروف يتحدث قبيل اجتماع مجلس وزراء منظمة الأمن والتعاون في أوروبا
لافروف يتحدث قبيل اجتماع مجلس وزراء منظمة الأمن والتعاون في أوروبا
اتهم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، دول الغرب بتحويل منظمة الأمن والتعاون في أوروبا إلى أداة لخدمة مصالحها الجيوسياسية، محذرا من أن استمرار تقويض مبدأ...
وأوضح لافروف في مقال نشرته وسائل إعلام روسية قبل انعقاد مجلس وزراء الخارجية في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في فيينا، يومي 4 و5 ديسمبر/ كانون الأول 2025، أن فرص بناء منظومة أمنية أوروبية موحدة بعد نهاية الحرب الباردة ضاعت نتيجة توسع حلف شمال الأطلسي شرقا، رغم التعهدات الغربية السابقة بعدم القيام بذلك.وأردف، بالقول: "على الرغم من الضمانات المقدمة للقيادة السوفيتية بعدم القيام بذلك، قام أعضاء حلف شمال الأطلسي، بدعم من بروكسل في الاتحاد الأوروبي، بتحويل منظمة الأمن والتعاون في أوروبا إلى آلية لتعزيز المصالح الغربية في المنطقة "شرق فيينا" على حساب الأهداف الأوروبية الشاملة".وانتقد لافروف الدول الغربية لتعطيلها اتفاق البعد العسكري والسياسي لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، مشيرا إلى أن وثيقة فيينا لعام 2011 تبقى الأداة الوحيدة التي ما زالت تعمل في البعد العسكري-السياسي، لكنها تطبق بشكل انتقائي.وأشار لافروف إلى أن محاولات روسيا الحفاظ على قاعدة الإجماع داخل منتدى التعاون الأمني تواجه مقاومة، مؤكدا أن أي مساس بمبدأ التوافق يفرغ المنظمة من مضمونها.وقال: "بعد أن تغلبت روسيا على مقاومة حلف الناتو والاتحاد الأوروبي، نجحت حتى الآن في منع إلغاء قاعدة التوافق في منتدى التعاون الأمني ​​(FSC)، وهو المنتدى الرئيسي لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا لمعالجة قضايا الأمن العسكري، ومع ذلك، تبذل جهود كبيرة لتقويض "الحوار المنظم" الذي بدأ عام 2016 داخل المنتدى. ولم يتحقق الأمل في أن يسهل هذا التنسيق تطوير الاتصالات العسكرية".واعتبر لافروف أن المنظمة فشلت في لعب دور الوسيط المحايد في عدد من النزاعات الإقليمية، بما في ذلك ملف ترانسدنيستريا (بريدنيستروفيه)، كما اتهمها بالانحياز في الأزمة الأوكرانية وتجاهل "انتهاكات كييف لاتفاقات مينسك".وفي ما يتعلق بالبعد الإنساني، قال لافروف إن ما يسمى "البعد الثالث" استخدم للتدخل في الشؤون الداخلية للاتحاد السوفيتي وروسيا الحديثة، فهو أبعد ما يكون عن التحسن، واتهم لافروف مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان في المنظمة بإعداد تقارير كاذبة بتمويل خارجي غير معتمد حول "انتهاكات روسيا للقانون الإنساني الدولي" خلال النزاع الأوكراني.ولفت لافروف إلى رفض منح التأشيرات لممثلين روس للمشاركة في فعاليات منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.وختم لافروف مقاله بالتأكيد: "لا داعي للتفاؤل. لا يوجد ضوء في نهاية النفق. ولكن هناك سبيل لتجنب انهيار منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، على الأقل في الوقت الحالي. وهذا يتطلب عودة جميع المشاركين في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا إلى مبادئ هلسنكي للحوار المتساوي القائم على الاحترام المتبادل".لافروف: أوروبا فشلت في اغتنام فرصة لحل الصراع الأوكرانيلافروف: روسيا ستتواصل مع الاتحاد الأوروبي عندما تهدأ موجة العداء لروسيا
https://sarabic.ae/20251130/لافروف-أوروبا-فشلت-في-اغتنام-فرصة-لحل-الصراع-في-أوكرانيا---1107641110.html
https://sarabic.ae/20251113/لافروف-روسيا-ستتواصل-مع-الاتحاد-الأوروبي-عندما-تهدأ-موجة-العداء-لروسيا-1107062022.html
https://sarabic.ae/20251111/لافروف-مستعدون-لمناقشة-الاتهامات-الباطلة-حول-استئناف-روسيا-للتجارب-النووية-سرا-مع-واشنطن--عاجل-1106971544.html
لافروف يتحدث قبيل اجتماع مجلس وزراء منظمة الأمن والتعاون في أوروبا

21:01 GMT 02.12.2025 (تم التحديث: 21:16 GMT 02.12.2025)
تابعنا عبر
اتهم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، دول الغرب بتحويل منظمة الأمن والتعاون في أوروبا إلى أداة لخدمة مصالحها الجيوسياسية، محذرا من أن استمرار تقويض مبدأ التوافق سيؤدي إلى انهيار المنظمة بالكامل.
وأوضح لافروف في مقال نشرته وسائل إعلام روسية قبل انعقاد مجلس وزراء الخارجية في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في فيينا، يومي 4 و5 ديسمبر/ كانون الأول 2025، أن فرص بناء منظومة أمنية أوروبية موحدة بعد نهاية الحرب الباردة ضاعت نتيجة توسع حلف شمال الأطلسي شرقا، رغم التعهدات الغربية السابقة بعدم القيام بذلك.

وقال: "المشكلة هي أن الدول المشاركة في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، والتي تمثل الغرب الجماعي، فشلت في الوفاء بهذا الالتزام، واعتمدت بدلا من ذلك على نظام أمني أوروبي يتمحور حول الناتو. ومنذ منتصف التسعينيات، دأبت هذه الدول على توسيع حلف شمال الأطلسي شرقا".

وأردف، بالقول: "على الرغم من الضمانات المقدمة للقيادة السوفيتية بعدم القيام بذلك، قام أعضاء حلف شمال الأطلسي، بدعم من بروكسل في الاتحاد الأوروبي، بتحويل منظمة الأمن والتعاون في أوروبا إلى آلية لتعزيز المصالح الغربية في المنطقة "شرق فيينا" على حساب الأهداف الأوروبية الشاملة".
وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف - سبوتنيك عربي, 1920, 30.11.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
لافروف: أوروبا فشلت في اغتنام فرصة لحل الصراع الأوكراني
30 نوفمبر, 11:24 GMT
وانتقد لافروف الدول الغربية لتعطيلها اتفاق البعد العسكري والسياسي لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، مشيرا إلى أن وثيقة فيينا لعام 2011 تبقى الأداة الوحيدة التي ما زالت تعمل في البعد العسكري-السياسي، لكنها تطبق بشكل انتقائي.

وقال: "أعضاء حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي، وليس روسيا، هم من دمروا البعد العسكري والسياسي لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا. وتحديدا، عرقلوا دخول اتفاقية تعديل معاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا حيز النفاذ. ودفنت واشنطن معاهدة الأجواء المفتوحة. ولا تزال وثيقة فيينا لعام 2011 هي الوثيقة الوحيدة الصالحة التي ما زالت تعمل في البعد العسكري-السياسي، ومع ذلك، تطبقها الدول الغربية بانتقائية شديدة، وبعضها لا يلتزم بها إطلاقا".

وأشار لافروف إلى أن محاولات روسيا الحفاظ على قاعدة الإجماع داخل منتدى التعاون الأمني تواجه مقاومة، مؤكدا أن أي مساس بمبدأ التوافق يفرغ المنظمة من مضمونها.
وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف خلال الاجتماع الوزاري للحوار الاستراتيجي بين روسيا ومجلس التعاون الخليجي - سبوتنيك عربي, 1920, 13.11.2025
لافروف: روسيا ستتواصل مع الاتحاد الأوروبي عندما تهدأ موجة العداء لروسيا
13 نوفمبر, 05:19 GMT
وقال: "بعد أن تغلبت روسيا على مقاومة حلف الناتو والاتحاد الأوروبي، نجحت حتى الآن في منع إلغاء قاعدة التوافق في منتدى التعاون الأمني ​​(FSC)، وهو المنتدى الرئيسي لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا لمعالجة قضايا الأمن العسكري، ومع ذلك، تبذل جهود كبيرة لتقويض "الحوار المنظم" الذي بدأ عام 2016 داخل المنتدى. ولم يتحقق الأمل في أن يسهل هذا التنسيق تطوير الاتصالات العسكرية".

وأكمل: "حتى في موضوعٍ موحد كمكافحة الإرهاب والاتجار بالمخدرات، لم تتوصل منظمة الأمن والتعاون في أوروبا إلى اتفاق على وثيقة وزارية واحدة منذ عام 2017، أما قضايا مكافحة التهديدات العابرة للحدود الوطنية، إن نوقشت أصلا، فلا تناقش إلا في سياق الأزمة المحيطة بأوكرانيا".

واعتبر لافروف أن المنظمة فشلت في لعب دور الوسيط المحايد في عدد من النزاعات الإقليمية، بما في ذلك ملف ترانسدنيستريا (بريدنيستروفيه)، كما اتهمها بالانحياز في الأزمة الأوكرانية وتجاهل "انتهاكات كييف لاتفاقات مينسك".
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف - سبوتنيك عربي, 1920, 11.11.2025
لافروف: مستعدون لمناقشة الاتهامات الباطلة مع واشنطن حول استئناف روسيا للتجارب النووية سرا
11 نوفمبر, 13:06 GMT
وفي ما يتعلق بالبعد الإنساني، قال لافروف إن ما يسمى "البعد الثالث" استخدم للتدخل في الشؤون الداخلية للاتحاد السوفيتي وروسيا الحديثة، فهو أبعد ما يكون عن التحسن، واتهم لافروف مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان في المنظمة بإعداد تقارير كاذبة بتمويل خارجي غير معتمد حول "انتهاكات روسيا للقانون الإنساني الدولي" خلال النزاع الأوكراني.

وأشار لافروف إلى أن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا الطرف تعمل على التعتيم على وسائل الإعلام الروسية في الغرب، على الرغم من أن وثائق المنظمة تنص صراحة على التزام كل دولة مشاركة بضمان حرية الوصول إلى المعلومات.

ولفت لافروف إلى رفض منح التأشيرات لممثلين روس للمشاركة في فعاليات منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.
وختم لافروف مقاله بالتأكيد: "لا داعي للتفاؤل. لا يوجد ضوء في نهاية النفق. ولكن هناك سبيل لتجنب انهيار منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، على الأقل في الوقت الحالي. وهذا يتطلب عودة جميع المشاركين في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا إلى مبادئ هلسنكي للحوار المتساوي القائم على الاحترام المتبادل".
لافروف: أوروبا فشلت في اغتنام فرصة لحل الصراع الأوكراني
لافروف: روسيا ستتواصل مع الاتحاد الأوروبي عندما تهدأ موجة العداء لروسيا
