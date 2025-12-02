https://sarabic.ae/20251202/لافروف-يتحدث-قبيل-اجتماع-مجلس-وزراء-منظمة-الأمن-والتعاون-في-أوروبا-1107718877.html

لافروف يتحدث قبيل اجتماع مجلس وزراء منظمة الأمن والتعاون في أوروبا

لافروف يتحدث قبيل اجتماع مجلس وزراء منظمة الأمن والتعاون في أوروبا

سبوتنيك عربي

اتهم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، دول الغرب بتحويل منظمة الأمن والتعاون في أوروبا إلى أداة لخدمة مصالحها الجيوسياسية، محذرا من أن استمرار تقويض مبدأ... 02.12.2025, سبوتنيك عربي

2025-12-02T21:01+0000

2025-12-02T21:01+0000

2025-12-02T21:16+0000

سيرغي لافروف

العالم

أخبار العالم الآن

روسيا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/02/1107718697_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_73a31df39d60762b38e301be3439150d.jpg

وأوضح لافروف في مقال نشرته وسائل إعلام روسية قبل انعقاد مجلس وزراء الخارجية في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في فيينا، يومي 4 و5 ديسمبر/ كانون الأول 2025، أن فرص بناء منظومة أمنية أوروبية موحدة بعد نهاية الحرب الباردة ضاعت نتيجة توسع حلف شمال الأطلسي شرقا، رغم التعهدات الغربية السابقة بعدم القيام بذلك.وأردف، بالقول: "على الرغم من الضمانات المقدمة للقيادة السوفيتية بعدم القيام بذلك، قام أعضاء حلف شمال الأطلسي، بدعم من بروكسل في الاتحاد الأوروبي، بتحويل منظمة الأمن والتعاون في أوروبا إلى آلية لتعزيز المصالح الغربية في المنطقة "شرق فيينا" على حساب الأهداف الأوروبية الشاملة".وانتقد لافروف الدول الغربية لتعطيلها اتفاق البعد العسكري والسياسي لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، مشيرا إلى أن وثيقة فيينا لعام 2011 تبقى الأداة الوحيدة التي ما زالت تعمل في البعد العسكري-السياسي، لكنها تطبق بشكل انتقائي.وأشار لافروف إلى أن محاولات روسيا الحفاظ على قاعدة الإجماع داخل منتدى التعاون الأمني تواجه مقاومة، مؤكدا أن أي مساس بمبدأ التوافق يفرغ المنظمة من مضمونها.وقال: "بعد أن تغلبت روسيا على مقاومة حلف الناتو والاتحاد الأوروبي، نجحت حتى الآن في منع إلغاء قاعدة التوافق في منتدى التعاون الأمني ​​(FSC)، وهو المنتدى الرئيسي لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا لمعالجة قضايا الأمن العسكري، ومع ذلك، تبذل جهود كبيرة لتقويض "الحوار المنظم" الذي بدأ عام 2016 داخل المنتدى. ولم يتحقق الأمل في أن يسهل هذا التنسيق تطوير الاتصالات العسكرية".واعتبر لافروف أن المنظمة فشلت في لعب دور الوسيط المحايد في عدد من النزاعات الإقليمية، بما في ذلك ملف ترانسدنيستريا (بريدنيستروفيه)، كما اتهمها بالانحياز في الأزمة الأوكرانية وتجاهل "انتهاكات كييف لاتفاقات مينسك".وفي ما يتعلق بالبعد الإنساني، قال لافروف إن ما يسمى "البعد الثالث" استخدم للتدخل في الشؤون الداخلية للاتحاد السوفيتي وروسيا الحديثة، فهو أبعد ما يكون عن التحسن، واتهم لافروف مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان في المنظمة بإعداد تقارير كاذبة بتمويل خارجي غير معتمد حول "انتهاكات روسيا للقانون الإنساني الدولي" خلال النزاع الأوكراني.ولفت لافروف إلى رفض منح التأشيرات لممثلين روس للمشاركة في فعاليات منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.وختم لافروف مقاله بالتأكيد: "لا داعي للتفاؤل. لا يوجد ضوء في نهاية النفق. ولكن هناك سبيل لتجنب انهيار منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، على الأقل في الوقت الحالي. وهذا يتطلب عودة جميع المشاركين في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا إلى مبادئ هلسنكي للحوار المتساوي القائم على الاحترام المتبادل".لافروف: أوروبا فشلت في اغتنام فرصة لحل الصراع الأوكرانيلافروف: روسيا ستتواصل مع الاتحاد الأوروبي عندما تهدأ موجة العداء لروسيا

https://sarabic.ae/20251130/لافروف-أوروبا-فشلت-في-اغتنام-فرصة-لحل-الصراع-في-أوكرانيا---1107641110.html

https://sarabic.ae/20251113/لافروف-روسيا-ستتواصل-مع-الاتحاد-الأوروبي-عندما-تهدأ-موجة-العداء-لروسيا-1107062022.html

https://sarabic.ae/20251111/لافروف-مستعدون-لمناقشة-الاتهامات-الباطلة-حول-استئناف-روسيا-للتجارب-النووية-سرا-مع-واشنطن--عاجل-1106971544.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

سيرغي لافروف, العالم, أخبار العالم الآن, روسيا