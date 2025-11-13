عربي
لافروف: روسيا ستتواصل مع الاتحاد الأوروبي عندما تهدأ موجة العداء لروسيا
لافروف: روسيا ستتواصل مع الاتحاد الأوروبي عندما تهدأ موجة العداء لروسيا
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في مقال نُشر على موقع الوزارة الإلكتروني، أن روسيا ستكون مستعدة للتواصل مع أوروبا والتعامل مع شركائها السابقين حالما...
أجرت صحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية مقابلة مع وزير الخارجية الروسي، لكنها رفضت نشر ردود الوزير كاملةً دون أي تعديلات أو رقابة. ونُشرت النسخة الكاملة من ردود لافروف على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الروسية.وأضاف لافروف أن الوضع الحالي لا يتوافق مع مصالح شعوب روسيا وأن المواجهة الناتجة عن السياسات المتهورة والعقيمة للنخب الأوروبية ليست من خيار روسيا.وقال وزير الخارجية: "نحن مستعدون لعقد قمة روسية أمريكية ثانية في بودابست إذا كانت ستبنى حقا على النتائج المتميزة التي تحققت في ألاسكا".وأضاف لافروف أن موعد القمة لم يتم تحديده بعد، وأن الاتصالات الروسية الأميركية مستمرة.وأشار إلى أن الهدف الرئيسي للعديد من دول الاتحاد الأوروبي هو تقويض موقف الإدارة الحالية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي دعت في البداية إلى الحوار لحل النزاع في أوكرانيا.وأضاف لافروف أن هذه الدول، التي تستخدم أموال دافعي الضرائب الأوروبيين، ترعى النظام الإرهابي في كييف، وتزوده بالأسلحة التي تستخدم باستمرار لقتل المدنيين في المناطق الروسية والأوكرانيين الذين يريدون الفرار من الحرب.وفقا للافروف، فإن "علاقات التساوي والاكتفاء الذاتي بين موسكو وبكين مبنية على أساس الثقة والدعم المتبادلين، بالإضافة إلى تقاليد حسن الجوار العريقة".أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن روسيا ما زالت تحقق أهداف العملية العسكرية الخاصة، والمتمثلة في إنقاذ حياة الملايين من سكان تلك الأراضي وضمان أمن روسيا ومكافحة النازية.أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن الصحيفة الإيطالية "كورييري ديلا سيرا" رفضت نشر مقابلة مع الوزير سيرغي لافروف، وهذا مثال على منع وصول المعلومات الموضوعية للمواطنين الإيطاليين. وردا على ذلك، ادعت الصحيفة وفقا للبيان أنه "كان عليها أن تتحقق من الحقائق أو تقدم توضيحات، مما كان سيجعل النشر يتجاوز الحجم المسموح به". كما رفضت الصحيفة المقترح الروسي بنشر نسخة مختصرة في الصحيفة ونسخة كاملة على الموقع الإلكتروني.وعلقت الخارجية الروسية على هذا الرفض قائلة: "هذه الحالة تشكل مثالا واضحا على كيفية عدم إيصال معلومات موضوعية للمواطنين الإيطاليين حول الوضع المتعلق بأوكرانيا، وتضليلهم عمدا".مجموعة السبع تدعو لوقف إطلاق النار في أوكرانيا واعتبار خط التماس الحالي أساسا للتفاوضأوشاكوف: الولايات المتحدة لم تتخل عن التفاهمات التي تم التوصل إليها في قمة ألاسكا
https://sarabic.ae/20251111/لافروف-مستعدون-لمناقشة-الاتهامات-الباطلة-حول-استئناف-روسيا-للتجارب-النووية-سرا-مع-واشنطن--عاجل-1106971544.html
https://sarabic.ae/20251028/لافروف-قادة-الناتو-يجهدون-لإقناع-واشنطن-بالتخلي-عن-فكرة-التسوية-في-أوكرانيا-1106472452.html
أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في مقال نُشر على موقع الوزارة الإلكتروني، أن روسيا ستكون مستعدة للتواصل مع أوروبا والتعامل مع شركائها السابقين حالما تهدأ حدة العداء لروسيا هناك.
أجرت صحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية مقابلة مع وزير الخارجية الروسي، لكنها رفضت نشر ردود الوزير كاملةً دون أي تعديلات أو رقابة. ونُشرت النسخة الكاملة من ردود لافروف على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الروسية.

قال وزير الخارجية في مقابلة مع الصحيفة: "أود أن تُدرك الحكومات الأوروبية، التي ينتهج معظمها سياسةً معاديةً لروسيا بشدة، الخطرَ الكاملَ لمثل هذا المسار الخبيث، عندما يزول هذا الهوس المعادي لروسيا ولا سبيل آخر للتعبير عن ذلك، سنكون منفتحين على التواصل، وعلى سماع كيف يخطط شركاؤنا السابقون لإدارة أعمالهم معنا في المستقبل".

وأضاف لافروف أن الوضع الحالي لا يتوافق مع مصالح شعوب روسيا وأن المواجهة الناتجة عن السياسات المتهورة والعقيمة للنخب الأوروبية ليست من خيار روسيا.

وتابع: "سوف نقرر بعد ذلك ما إذا كانت احتمالات التفاعل الصادق لا تزال قائمة".

وقال وزير الخارجية: "نحن مستعدون لعقد قمة روسية أمريكية ثانية في بودابست إذا كانت ستبنى حقا على النتائج المتميزة التي تحققت في ألاسكا".
وأضاف لافروف أن موعد القمة لم يتم تحديده بعد، وأن الاتصالات الروسية الأميركية مستمرة.
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف - سبوتنيك عربي, 1920, 11.11.2025
لافروف: مستعدون لمناقشة الاتهامات الباطلة مع واشنطن حول استئناف روسيا للتجارب النووية سرا
11 نوفمبر, 13:06 GMT
وأشار إلى أن الهدف الرئيسي للعديد من دول الاتحاد الأوروبي هو تقويض موقف الإدارة الحالية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي دعت في البداية إلى الحوار لحل النزاع في أوكرانيا.

وقال: "تشكل معظم العواصم الأوروبية الآن العمود الفقري لما يسمى بـ "تحالف الراغبين"، الذي لا يريد سوى شيء واحد - استمرار القتال في أوكرانيا لأطول فترة ممكنة... هدفهم الرئيسي هو تقويض موقف الإدارة الرئاسية الأمريكية الحالية، التي دعت في البداية إلى الحوار، وتعمقت في موقف الجانب الروسي، وأظهرت التزامًا بإيجاد حل سلمي مستدام".

وأضاف لافروف أن هذه الدول، التي تستخدم أموال دافعي الضرائب الأوروبيين، ترعى النظام الإرهابي في كييف، وتزوده بالأسلحة التي تستخدم باستمرار لقتل المدنيين في المناطق الروسية والأوكرانيين الذين يريدون الفرار من الحرب.

وأكد في حديثه أن العلاقات بين موسكو وبكين "مبنية على أساس الثقة والدعم المتبادلين، وتقاليد حسن الجوار الممتدة لقرون".

وفقا للافروف، فإن "علاقات التساوي والاكتفاء الذاتي بين موسكو وبكين مبنية على أساس الثقة والدعم المتبادلين، بالإضافة إلى تقاليد حسن الجوار العريقة".
أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن روسيا ما زالت تحقق أهداف العملية العسكرية الخاصة، والمتمثلة في إنقاذ حياة الملايين من سكان تلك الأراضي وضمان أمن روسيا ومكافحة النازية.
ويزر الخارجية الروسي سيرغي لافروف - سبوتنيك عربي, 1920, 28.10.2025
لافروف: قادة "الناتو" يجهدون لإقناع واشنطن بالتخلي عن فكرة التسوية في أوكرانيا
28 أكتوبر, 09:16 GMT
أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن الصحيفة الإيطالية "كورييري ديلا سيرا" رفضت نشر مقابلة مع الوزير سيرغي لافروف، وهذا مثال على منع وصول المعلومات الموضوعية للمواطنين الإيطاليين.

وأوضحت الوزارة في بيان أنها عرضت على الصحيفة الإيطالية الرئيسية إجراء مقابلة حصرية مع لافروف، لكن "الصحيفة رفضت نشر إجابات لافروف على أسئلتها نفسها".

وردا على ذلك، ادعت الصحيفة وفقا للبيان أنه "كان عليها أن تتحقق من الحقائق أو تقدم توضيحات، مما كان سيجعل النشر يتجاوز الحجم المسموح به". كما رفضت الصحيفة المقترح الروسي بنشر نسخة مختصرة في الصحيفة ونسخة كاملة على الموقع الإلكتروني.
وعلقت الخارجية الروسية على هذا الرفض قائلة: "هذه الحالة تشكل مثالا واضحا على كيفية عدم إيصال معلومات موضوعية للمواطنين الإيطاليين حول الوضع المتعلق بأوكرانيا، وتضليلهم عمدا".
مجموعة السبع تدعو لوقف إطلاق النار في أوكرانيا واعتبار خط التماس الحالي أساسا للتفاوض
أوشاكوف: الولايات المتحدة لم تتخل عن التفاهمات التي تم التوصل إليها في قمة ألاسكا
