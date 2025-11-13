https://sarabic.ae/20251113/لافروف-روسيا-ستتواصل-مع-الاتحاد-الأوروبي-عندما-تهدأ-موجة-العداء-لروسيا-1107062022.html

لافروف: روسيا ستتواصل مع الاتحاد الأوروبي عندما تهدأ موجة العداء لروسيا

أجرت صحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية مقابلة مع وزير الخارجية الروسي، لكنها رفضت نشر ردود الوزير كاملةً دون أي تعديلات أو رقابة. ونُشرت النسخة الكاملة من ردود لافروف على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الروسية.وأضاف لافروف أن الوضع الحالي لا يتوافق مع مصالح شعوب روسيا وأن المواجهة الناتجة عن السياسات المتهورة والعقيمة للنخب الأوروبية ليست من خيار روسيا.وقال وزير الخارجية: "نحن مستعدون لعقد قمة روسية أمريكية ثانية في بودابست إذا كانت ستبنى حقا على النتائج المتميزة التي تحققت في ألاسكا".وأضاف لافروف أن موعد القمة لم يتم تحديده بعد، وأن الاتصالات الروسية الأميركية مستمرة.وأشار إلى أن الهدف الرئيسي للعديد من دول الاتحاد الأوروبي هو تقويض موقف الإدارة الحالية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي دعت في البداية إلى الحوار لحل النزاع في أوكرانيا.وأضاف لافروف أن هذه الدول، التي تستخدم أموال دافعي الضرائب الأوروبيين، ترعى النظام الإرهابي في كييف، وتزوده بالأسلحة التي تستخدم باستمرار لقتل المدنيين في المناطق الروسية والأوكرانيين الذين يريدون الفرار من الحرب.وفقا للافروف، فإن "علاقات التساوي والاكتفاء الذاتي بين موسكو وبكين مبنية على أساس الثقة والدعم المتبادلين، بالإضافة إلى تقاليد حسن الجوار العريقة".أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن روسيا ما زالت تحقق أهداف العملية العسكرية الخاصة، والمتمثلة في إنقاذ حياة الملايين من سكان تلك الأراضي وضمان أمن روسيا ومكافحة النازية.أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن الصحيفة الإيطالية "كورييري ديلا سيرا" رفضت نشر مقابلة مع الوزير سيرغي لافروف، وهذا مثال على منع وصول المعلومات الموضوعية للمواطنين الإيطاليين. وردا على ذلك، ادعت الصحيفة وفقا للبيان أنه "كان عليها أن تتحقق من الحقائق أو تقدم توضيحات، مما كان سيجعل النشر يتجاوز الحجم المسموح به". كما رفضت الصحيفة المقترح الروسي بنشر نسخة مختصرة في الصحيفة ونسخة كاملة على الموقع الإلكتروني.وعلقت الخارجية الروسية على هذا الرفض قائلة: "هذه الحالة تشكل مثالا واضحا على كيفية عدم إيصال معلومات موضوعية للمواطنين الإيطاليين حول الوضع المتعلق بأوكرانيا، وتضليلهم عمدا".مجموعة السبع تدعو لوقف إطلاق النار في أوكرانيا واعتبار خط التماس الحالي أساسا للتفاوضأوشاكوف: الولايات المتحدة لم تتخل عن التفاهمات التي تم التوصل إليها في قمة ألاسكا

