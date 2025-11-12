https://sarabic.ae/20251112/الكرملين-الولايات-المتحدة-لم-تتخل-عن-التفاهمات-التي-تم-التوصل-إليها-في-قمة-ألاسكا-1107036155.html
أوشاكوف: الولايات المتحدة لم تتخل عن التفاهمات التي تم التوصل إليها في قمة ألاسكا
أفاد مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، اليوم الأربعاء، بأن الموضوع الرئيسي للاتصالات الروسية الأمريكية حاليًا هو تفاهمات أنكوريج. 12.11.2025, سبوتنيك عربي
وقال أوشاكوف للصحفيين، مُناقشًا مضمون الاتصالات مع الولايات المتحدة: "لم تتغير المواضيع، الموضوع الرئيسي هو أنكوريج، إنه موضوع عمل، وإذا سلكنا هذا المسار، يمكننا التوصل إلى تسوية سلمية".وقال أوشاكوف للصحفيين: "هذه التفاهمات (التي تم التوصل إليها في أنكوريج) لا تزال سارية المفعول؛ لم يتخلَّ عنها أحد - لا الجانب الأمريكي، ولا نحن بالطبع".ولذلك، أشار إلى أن الكرملين ينطلق من مبدأ أنه "إذا واصلنا مناقشة الأزمة الأوكرانية، فسنلتزم بالتفاهمات التي تم التوصل إليها في أنكوريج".وقال أوشاكوف، مُجيبًا على سؤال حول الاتصالات مع الجانب الأمريكي: "هناك اتصالات، على نطاق محدود، بالطبع"، وأوضح أن هذه الاتصالات تُجرى عبر الهاتف وشخصيًا، كلما أمكن ذلك.لافروف: الحوار مع واشنطن بشأن القضايا الثنائية مستمر ولكن ليس بالسرعة المطلوبة
أفاد مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، اليوم الأربعاء، بأن الموضوع الرئيسي للاتصالات الروسية الأمريكية حاليًا هو تفاهمات أنكوريج.
وقال أوشاكوف للصحفيين، مُناقشًا مضمون الاتصالات مع الولايات المتحدة: "لم تتغير المواضيع، الموضوع الرئيسي هو أنكوريج، إنه موضوع عمل، وإذا سلكنا هذا المسار، يمكننا التوصل إلى تسوية سلمية".
وصرّح أوشاكوف، بأن الولايات المتحدة لم تتخلَّ عن التفاهمات التي تم التوصل إليها بين الرئيسين الروسي والأمريكي، فلاديمير بوتين ودونالد ترامب، في أنكوريج؛ فهي لا تزال سارية المفعول.
وقال أوشاكوف للصحفيين: "هذه التفاهمات (التي تم التوصل إليها في أنكوريج) لا تزال سارية المفعول؛ لم يتخلَّ عنها أحد - لا الجانب الأمريكي، ولا نحن بالطبع".
ولذلك، أشار إلى أن الكرملين ينطلق من مبدأ أنه "إذا واصلنا مناقشة الأزمة الأوكرانية، فسنلتزم بالتفاهمات التي تم التوصل إليها في أنكوريج".
وأضاف أوشاكوف أن الاتصالات بين روسيا والولايات المتحدة مستمرة حاليًا، وإن كانت على نطاق محدود.
وقال أوشاكوف، مُجيبًا على سؤال حول الاتصالات مع الجانب الأمريكي: "هناك اتصالات، على نطاق محدود، بالطبع"، وأوضح أن هذه الاتصالات تُجرى عبر الهاتف وشخصيًا، كلما أمكن ذلك.