رئيس وزراء المجر يكشف تفاصيل إحباط مقترح مصادرة الأصول الروسية

ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مساحة حرة
4 أفلام عربية مرشحة لجائزة الأوسكار
09:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
من الملعب
سافونوف يقود باريس للفوز بلقب الانتركونتينينتال.. و٧ ملايين دولار لبطل كأس الأمم الأفريقية
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل تبدأ صحتنا النفسية من الأمعاء؟
10:33 GMT
16 د
صدى الحياة
هل يكون "الحجب العمري" هو الحل الأخير لحماية المراهقين من المنصات؟
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
12:03 GMT
6 د
قوانين الاقتصاد
خبير: المستقبل الاقتصادي في أوروبا مظلم
12:10 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
عمليات جراحة البدانة ونحت الجسم... حلول مجدية أم مؤقتة؟
12:39 GMT
21 د
ملفات ساخنة
لبنان يعلن أول إطار قانوني شامل لاسترداد الودائع المصرفية
13:29 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
خطوط التماس
الإمبراطورية الرومانية
17:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
حاضن الباندا المحظوظ... وظيفة احتضان دببة الباندا مقابل 32 ألف دولار
17:49 GMT
11 د
عالم سبوتنيك
وعبء مالي ضخم على أوروبا حال استمرار دعم أوكرانيا
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
فيودور تيوتشيف ..حارس أسرار الليل وصائد الهمسات الكونية في الشعر
19:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: الدعم الروسي أحدث توازنا في معادلة القوى بالداخل السوري
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
فيودور تيوتشيف ..حارس أسرار الليل وصائد الهمسات الكونية في الشعر
10:03 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
شركة تطرد موظفة لأنها تصل مبكرا جدا
10:33 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
10:44 GMT
16 د
صدى الحياة
هل يكون "الحجب العمري" هو الحل الأخير لحماية المراهقين من المنصات؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فتيات يرفضن الزواج ويفضلن العزوبية
11:32 GMT
28 د
نبض افريقيا
منتدى الشراكة "الروسية الأفريقية" ... روسيا عازمة على إطلاق العنان لإمكانات التعاون مع الدول الأفريقية
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
13:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الصين... قوة صناعية كبرى وسوق استهلاكية عملاقة
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
17:33 GMT
9 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
17:42 GMT
17 د
بلا قيود
خبير: روسيا جدية في موقفها من تسوية الأزمة الأوكرانية
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: محاربة "داعش" هي وسيلة أما الغاية فهي السيطرة وإعادة التموضع الجيوسياسي
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
العروض الغامرة وأبعاد الواقع الافتراضي
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
91 د
أمساليوم
بث مباشر
رئيس وزراء المجر يكشف تفاصيل إحباط مقترح مصادرة الأصول الروسية
رئيس وزراء المجر يكشف تفاصيل إحباط مقترح مصادرة الأصول الروسية
سبوتنيك عربي
وقال أوربان في مقابلة مع قناة HirTV المجرية: "كان هناك مخطط عسكري ألماني، ينص على أن يتم مصادرة الاحتياطيات النقدية في أوروبا الغربية من روسيا، وهو ما كان سيجعلنا أعداء مباشرين لروسيا".وأضاف: "كان لا بد من تجنب ذلك... وفي النهاية كان العامل الحاسم هو الخطوة البطولية لرئيس وزراء بلجيكا، الذي قال في النهاية للألمان لا. لم يترك الإيطاليون والفرنسيون بلجيكا، ولذلك لم يتمكن الألمان من تمرير اقتراحهم".وكتبت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، نقلا عن مصادر، أن إيطاليا وفرنسا لعبتا دورا مهما في مناقشة خطة استخدام الأصول الروسية المجمدة لتقديم قرض لأوكرانيا، وأن رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني أصبحت "قاتلة" المشروع، بينما خان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المستشار الألماني فريدريش ميرتس.وكانت المفوضية الأوروبية تحاول الحصول على موافقة دول الاتحاد الأوروبي على استخدام الأصول السيادية الروسية لصالح كييف.وجرى بحث مبلغ يتراوح بين 185 مليار يورو و210 مليارات يورو على شكل قرض، كان يفترض أن تعيده أوكرانيا بعد انتهاء النزاع، وفي حال "قيام موسكو بدفع تعويضات مادية لها".وفي المقابل، كانت وزارة الخارجية الروسية قد أكدت أن أفكار الاتحاد الأوروبي بشأن دفع روسيا تعويضات للجانب الأوكراني بعيدة عن الواقع، وأن بروكسل تمارس منذ فترة طويلة سرقة الأصول الروسية.وفي وقت متأخر من مساء الجمعة، اختتمت في بروكسل قمة، تقرر في ختامها أن يتخلى الاتحاد الأوروبي مؤقتا عن مصادرة الأصول الروسية، وأن يتم تقديم قرض لأوكرانيا بقيمة 90 مليار يورو من ميزانية الاتحاد نفسه. وأفيد بأن المجر وسلوفاكيا والتشيك لا تشارك في ضمان هذا القرض.
رئيس وزراء المجر يكشف تفاصيل إحباط مقترح مصادرة الأصول الروسية

أكد رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان، الاثنين، أن قرار مصادرة الأصول الروسية لم يُتخذ، لأن إيطاليا وفرنسا لم تدعما ألمانيا في الضغط على بلجيكا.
وقال أوربان في مقابلة مع قناة HirTV المجرية: "كان هناك مخطط عسكري ألماني، ينص على أن يتم مصادرة الاحتياطيات النقدية في أوروبا الغربية من روسيا، وهو ما كان سيجعلنا أعداء مباشرين لروسيا".
رئيس الوزراء البلجيكي بارت دي ويفر - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2025
بلجيكا: رفض استخدام الأصول الروسية منع سابقة خطيرة على مستوى العالم
19 ديسمبر, 08:42 GMT
وأضاف: "كان لا بد من تجنب ذلك... وفي النهاية كان العامل الحاسم هو الخطوة البطولية لرئيس وزراء بلجيكا، الذي قال في النهاية للألمان لا. لم يترك الإيطاليون والفرنسيون بلجيكا، ولذلك لم يتمكن الألمان من تمرير اقتراحهم".
وكتبت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، نقلا عن مصادر، أن إيطاليا وفرنسا لعبتا دورا مهما في مناقشة خطة استخدام الأصول الروسية المجمدة لتقديم قرض لأوكرانيا، وأن رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني أصبحت "قاتلة" المشروع، بينما خان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المستشار الألماني فريدريش ميرتس.
وكانت المفوضية الأوروبية تحاول الحصول على موافقة دول الاتحاد الأوروبي على استخدام الأصول السيادية الروسية لصالح كييف.
وجرى بحث مبلغ يتراوح بين 185 مليار يورو و210 مليارات يورو على شكل قرض، كان يفترض أن تعيده أوكرانيا بعد انتهاء النزاع، وفي حال "قيام موسكو بدفع تعويضات مادية لها".
وفي المقابل، كانت وزارة الخارجية الروسية قد أكدت أن أفكار الاتحاد الأوروبي بشأن دفع روسيا تعويضات للجانب الأوكراني بعيدة عن الواقع، وأن بروكسل تمارس منذ فترة طويلة سرقة الأصول الروسية.
وفي وقت متأخر من مساء الجمعة، اختتمت في بروكسل قمة، تقرر في ختامها أن يتخلى الاتحاد الأوروبي مؤقتا عن مصادرة الأصول الروسية، وأن يتم تقديم قرض لأوكرانيا بقيمة 90 مليار يورو من ميزانية الاتحاد نفسه. وأفيد بأن المجر وسلوفاكيا والتشيك لا تشارك في ضمان هذا القرض.
