https://sarabic.ae/20251222/رئيس-وزراء-المجر-يكشف-تفاصيل-إحباط-مقترح-مصادرة-الأصول-الروسية-1108474779.html

رئيس وزراء المجر يكشف تفاصيل إحباط مقترح مصادرة الأصول الروسية

رئيس وزراء المجر يكشف تفاصيل إحباط مقترح مصادرة الأصول الروسية

سبوتنيك عربي

أكد رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان، الاثنين، أن قرار مصادرة الأصول الروسية لم يُتخذ، لأن إيطاليا وفرنسا لم تدعما ألمانيا في الضغط على بلجيكا. 22.12.2025, سبوتنيك عربي

2025-12-22T22:31+0000

2025-12-22T22:31+0000

2025-12-22T22:31+0000

المجر

أخبار الاتحاد الأوروبي

روسيا

أخبار روسيا اليوم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/1d/1107615892_0:301:2048:1453_1920x0_80_0_0_e616dec2bd75f7406eccc5eac22fcd41.jpg

وقال أوربان في مقابلة مع قناة HirTV المجرية: "كان هناك مخطط عسكري ألماني، ينص على أن يتم مصادرة الاحتياطيات النقدية في أوروبا الغربية من روسيا، وهو ما كان سيجعلنا أعداء مباشرين لروسيا".وأضاف: "كان لا بد من تجنب ذلك... وفي النهاية كان العامل الحاسم هو الخطوة البطولية لرئيس وزراء بلجيكا، الذي قال في النهاية للألمان لا. لم يترك الإيطاليون والفرنسيون بلجيكا، ولذلك لم يتمكن الألمان من تمرير اقتراحهم".وكتبت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، نقلا عن مصادر، أن إيطاليا وفرنسا لعبتا دورا مهما في مناقشة خطة استخدام الأصول الروسية المجمدة لتقديم قرض لأوكرانيا، وأن رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني أصبحت "قاتلة" المشروع، بينما خان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المستشار الألماني فريدريش ميرتس.وكانت المفوضية الأوروبية تحاول الحصول على موافقة دول الاتحاد الأوروبي على استخدام الأصول السيادية الروسية لصالح كييف.وجرى بحث مبلغ يتراوح بين 185 مليار يورو و210 مليارات يورو على شكل قرض، كان يفترض أن تعيده أوكرانيا بعد انتهاء النزاع، وفي حال "قيام موسكو بدفع تعويضات مادية لها".وفي المقابل، كانت وزارة الخارجية الروسية قد أكدت أن أفكار الاتحاد الأوروبي بشأن دفع روسيا تعويضات للجانب الأوكراني بعيدة عن الواقع، وأن بروكسل تمارس منذ فترة طويلة سرقة الأصول الروسية.وفي وقت متأخر من مساء الجمعة، اختتمت في بروكسل قمة، تقرر في ختامها أن يتخلى الاتحاد الأوروبي مؤقتا عن مصادرة الأصول الروسية، وأن يتم تقديم قرض لأوكرانيا بقيمة 90 مليار يورو من ميزانية الاتحاد نفسه. وأفيد بأن المجر وسلوفاكيا والتشيك لا تشارك في ضمان هذا القرض.

https://sarabic.ae/20251219/بلجيكا-رفض-استخدام-الأصول-الروسية-منع-سابقة-خطيرة-على-مستوى-العالم-1108323900.html

المجر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

المجر, أخبار الاتحاد الأوروبي, روسيا, أخبار روسيا اليوم