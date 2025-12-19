https://sarabic.ae/20251219/الأصول-الروسية-المجمدة-من-قبل-الغرب-1108354849.html
الأصول الروسية المجمدة من قبل الغرب
منذ عام 2022، اتخذت الدول الغربية إجراءات مالية غير مسبوقة بحق روسيا، كان أبرزها تجميد أصول البنك المركزي الروسي الموجودة في الخارج. تعرّف على حجم الأصول... 19.12.2025, سبوتنيك عربي
منذ عام 2022، اتخذت الدول الغربية إجراءات مالية غير مسبوقة بحق روسيا، كان أبرزها تجميد أصول البنك المركزي الروسي الموجودة في الخارج. تعرّف على حجم الأصول المجمدة وتوزيعها بين الدول والمؤسسات المالية الأوروبية، من خلال الإنفوغراف الذي أعده لكم فريق "سبوتنيك".