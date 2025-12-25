https://sarabic.ae/20251225/الخارجية-الروسية-الاتحاد-الأوروبي-يراهن-على-تصعيد-الصراع-الأوكراني-من-أجل-المال-1108564020.html

الخارجية الروسية: الاتحاد الأوروبي يراهن على تصعيد الصراع الأوكراني من أجل المال

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن "الداعمين الأوروبيين لنظام كييف، ما زالوا يراهنون على تصعيد الصراع واستمرار القتال في أوكرانيا،...

وقال زاخاروفا للصحفيين: "ما زالوا يراهنون على تصعيد التوترات واستمرار القتال حتى مقتل آخر أوكراني. لماذا؟ لأن كل ما يريدونه هو المال".وفي وقت سابق، أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في مؤتمر صحفي عقب قمة المجلس الأوروبي، أن "قرض الاتحاد الأوروبي البالغ 90 مليار يورو لأوكرانيا، يهدف إلى تمكين كييف من مواصلة تمويل جهودها العسكرية".وكانت المفوضية الأوروبية تحاول الحصول على موافقة دول الاتحاد الأوروبي على "استخدام" الأصول السيادية الروسية لصالح نظام كييف.وجرى بحث منح مبلغ يتراوح بين 185 مليار يورو و210 مليارات يورو على شكل "قرض"، كان يفترض أن "تعيده" أوكرانيا بعد انتهاء النزاع، في حال "قيام موسكو بدفع تعويضات مادية لها".وذكرت وسائل إعلام غربية، في وقت سابق، بأن تصريح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حول إمكانية إجراء محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أثار تساؤلات في بروكسل، وكشف عن أزمة تمر بها الدبلوماسية الأوروبية.موسكو: لدينا خطة استجابة في حالة مصادرة الأصول الروسية لدى الغرب

