https://sarabic.ae/20260202/لافروف-يناقش-مع-نظيره-السويسري-وضع-منظمة-الأمن-والتعاون-في-أوروبا-1109906386.html
لافروف يناقش مع نظيره السويسري وضع منظمة الأمن والتعاون في أوروبا
لافروف يناقش مع نظيره السويسري وضع منظمة الأمن والتعاون في أوروبا
سبوتنيك عربي
أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الاثنين، أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يعتزم إجراء مفاوضات مع وزير الخارجية السويسري... 02.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-02T13:12+0000
2026-02-02T13:12+0000
2026-02-02T13:12+0000
روسيا
سويسرا
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/01/0f/1084997461_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2d6ec952017ea9712ea8b217b659c325.jpg
وجاء في بيان نشر على موقع وزارة الخارجية الروسية: "سيجري وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مفاوضات في موسكو، يوم 6 فبراير/شباط، مع كاسيس وزير الخارجية السويسري، الذي سيصل إلى روسيا بصفته رئيسًا لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا".وأوضحت أن الطرفين يعتزمان مناقشة إمكانيات ودور الرئاسة الحالية للمنظمة في استعادة نشاطها الطبيعي ضمن الأبعاد الثلاثة للأمن، وهي البعد العسكري-السياسي، والبعد الاقتصادي-البيئي، والبعد الإنساني.وأشارت زاخاروفا إلى أن كاسيس لا يخطط لعقد مؤتمر صحفي عقب انتهاء المفاوضات، لافتة إلى أن لافروف سيصدر البيان اللازم لوسائل الإعلام.وناقش الوزيران أيضا أنشطة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، في سياق رئاسة سويسرا للمنظمة عام 2026، وقدم الجانب الروسي عرضا تفصيليا لتقييمه "لأسباب الوضع المتردي في المنظمة وتراجع دورها في ضمان الأمن والتعاون".وقال ألكسندر لوكاشيفيتش، الذي شغل سابقا منصب المندوب الدائم لروسيا لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، خلال اجتماع المجلس الدائم للمنظمة في سبتمبر 2025، إن "روسيا دعت الرئاسة السويسرية عام 2026، إلى البدء في عملية إعادة المنظمة إلى دورها المحوري كمنصة للحوار والتعاون النزيهين".
https://sarabic.ae/20260202/بث-مباشر-لافروف-يعقد-لقاء-مع-الأمين-العام-لمنظمة-معاهدة-الأمن-الجماعي--1109894947.html
سويسرا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/01/0f/1084997461_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_cdbf6270ec88285e793f43eceff9e7d8.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, سويسرا, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, سويسرا, العالم, أخبار العالم الآن
لافروف يناقش مع نظيره السويسري وضع منظمة الأمن والتعاون في أوروبا
أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الاثنين، أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يعتزم إجراء مفاوضات مع وزير الخارجية السويسري إيناسيو كاسيس، يوم 6 فبراير/شباط، الذي سيصل إلى روسيا بصفته رئيسا لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.
وجاء في بيان نشر على موقع وزارة الخارجية الروسية: "سيجري وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مفاوضات في موسكو، يوم 6 فبراير/شباط، مع كاسيس وزير الخارجية السويسري، الذي سيصل إلى روسيا بصفته رئيسًا لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا".
وأضافت زاخاروفا: "يتضمن جدول أعمال المفاوضات إيجاد سبل لتجاوز الأزمة العميقة الراهنة في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا".
وأوضحت أن الطرفين يعتزمان مناقشة إمكانيات ودور الرئاسة الحالية للمنظمة في استعادة نشاطها الطبيعي ضمن الأبعاد الثلاثة للأمن، وهي البعد العسكري-السياسي، والبعد الاقتصادي-البيئي، والبعد الإنساني.
وأشارت زاخاروفا إلى أن كاسيس لا يخطط لعقد مؤتمر صحفي عقب انتهاء المفاوضات، لافتة إلى أن لافروف سيصدر البيان اللازم لوسائل الإعلام.
يذكر أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اجتمع مع كاسيس على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، في سبتمبر/ أيلول 2025، مصرحا بأن سويسرا فقدت مصداقيتها كوسيط محايد ذي مصداقية.
وناقش الوزيران أيضا أنشطة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، في سياق رئاسة سويسرا للمنظمة عام 2026
، وقدم الجانب الروسي عرضا تفصيليا لتقييمه "لأسباب الوضع المتردي في المنظمة وتراجع دورها في ضمان الأمن والتعاون".
وقال ألكسندر لوكاشيفيتش، الذي شغل سابقا منصب المندوب الدائم لروسيا لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، خلال اجتماع المجلس الدائم للمنظمة في سبتمبر 2025، إن "روسيا دعت الرئاسة السويسرية عام 2026، إلى البدء في عملية إعادة المنظمة إلى دورها المحوري كمنصة للحوار والتعاون النزيهين".