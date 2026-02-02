https://sarabic.ae/20260202/بث-مباشر-لافروف-يعقد-لقاء-مع-الأمين-العام-لمنظمة-معاهدة-الأمن-الجماعي--1109894947.html

لافروف: مواجهة التهديدات الجديدة في آسيا الوسطى من أولويات منظمة معاهدة الأمن الجماعي

أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن روسيا، التي ستترأس منظمة معاهدة الأمن الجماعي في عام 2026، مستعدة للعمل عن كثب مع أمانة المنظمة وأمينها العام...

وقال لافروف خلال لقائه مع ماساديكوف، اليوم الاثنين، في العاصمة الروسية موسكو: "للاجتماع أهمية عملية أيضاً، نظراً لتولي روسيا رئاسة مجلس الأمن الجماعي هذا العام، ونحن على استعداد للعمل معكم ومع موظفي أمانتكم عن كثب".ونوه لافروف إلى أن التهديدات والتحديات الجديدة في منطقة آسيا الوسطى، ولا سيما حول أفغانستان، تعد محورية لعمل منظمة معاهدة الأمن الجماعي.وأشار لافروف إلى أن الأمين العام للمنظمة خبير بارز في شؤون المنطقة.وشدد لافروف: "نعوّل عليكم في تقديم إسهام كبير وإيجابي لتعزيز تعاوننا داخل منظمة معاهدة الأمن الجماعي، ولتحسين فعالية جميع العمليات المشتركة".وقال في بداية محادثاته مع وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في موسكو: "يفتتح اجتماعنا اليوم سلسلة من اللقاءات مع القادة الروس. وبعد اجتماعكم، لدينا اجتماع مقرر مع سيرغي كوزوغيتوفيتش شويغو، سكرتير مجلس الأمن، ثم اجتماع مع وزير الدفاع أندريه ريموفيتش بيلاؤوسوف".وتولت روسيا رئاسة منظمة معاهدة الأمن الجماعي في الأول من يناير/كانون الثاني 2026، تحت شعار: "الأمن الجماعي في عالم متعدد الأقطاب: هدف مشترك، مسؤولية مشتركة".ومنظمة معاهدة الأمن الجماعي تأسست استنادً لمعاهدة الأمن الجماعي الأساسية، الموقعة بتاريخ 15 أيار/مايو عام 1992، من قبل البلدان الأعضاء في رابطة الدول المستقلة؛ وتضم المنظمة حاليا كلاً من أرمينيا وبيلاروسيا وكازاخستان وقرغيزستان وطاجيكستان، بالإضافةً إلى روسيا.الاستخبارات الروسية: موسكو وشركاؤها من دول "بريكس" يتبنون نظاما عالميا قائما على المساواة

