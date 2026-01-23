https://sarabic.ae/20260123/الاستخبارات-الروسية-موسكو-وشركاؤها-من-دول-بريكس-يتبنون-نظاما-عالميا-قائما-على-المساوة-1109547712.html

الاستخبارات الروسية: موسكو وشركاؤها من دول بريكس يتبنون نظاما عالميا قائما على المساوة

الاستخبارات الروسية: موسكو وشركاؤها من دول بريكس يتبنون نظاما عالميا قائما على المساوة

سبوتنيك عربي

أعلن سيرغي ناريشكين، مدير جهاز المخابرات الخارجية الروسية، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، أن روسيا وحلفاءها في مجموعة البريكس، ومنظمة شنغهاي للتعاون، ومنظمة... 23.01.2026, سبوتنيك عربي

2026-01-23T06:48+0000

2026-01-23T06:48+0000

2026-01-23T06:48+0000

روسيا

أخبار روسيا اليوم

أخبار العالم الآن

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/05/1100180591_0:20:3289:1870_1920x0_80_0_0_1d1e50e68db125e70d71aa66875b0937.jpg

وقال ناريشكين: "تقترح روسيا وحلفاؤها وشركاؤها في مجموعة البريكس، ومنظمة شنغهاي للتعاون، ومنظمة معاهدة الأمن الجماعي، نظامًا عالميًا قائمًا على مبادئ السيادة، والمساواة بين جميع الدول، والأمن المتساوي وغير القابل للتجزئة للجميع".وكان ناريشكين قد توقع، في مقابلة سابقة مع "سبوتنيك"، انهيار "النظام العالمي الليبرالي الشمولي" عقب استيلاء الولايات المتحدة على السلطة في فنزويلا، ما قد يُنذر بتفاقم الوضع الدولي ويؤدي إلى نزاعات عسكرية واسعة النطاق جديدة. وقال ناريشكين، خلال اجتماع مجلس رؤساء أجهزة الأمن وأجهزة الاستخبارات لدول رابطة الدول المستقلة، الذي عُقد في سمرقند بأوزبكستان: "تشير المعلومات التي تلقاها جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي، بشكل قاطع، إلى أن العالم يمرّ حاليًا بأخطر فترة على الأمن الدولي منذ الحرب العالمية الثانية، وهي فترة تحول نوعي في النظام العالمي". وتابع ناريشكين: "وفقًا لبعض تقديرات حلف شمال الأطلسي (الناتو)، ستستمر فترة ما يُسمى بعدم اليقين الجيوسياسي حتى عام 2035 تقريبًا، إلا أن صراعًا شرسًا يدور بالفعل بين أكبر مراكز القوة العالمية والإقليمية من أجل تحديد معالم وقواعد هذا النظام العالمي المستقبلي. ومهمتنا المشتركة، وربما الأهم، هي ضمان التكيّف مع هذا الواقع الجديد دون حرب كبرى، كما حدث في فترات تاريخية سابقة".روسيا وأمريكا تتفقان على الحفاظ على اتصالات وثيقة بعد لقاء بوتين وويتكوف

https://sarabic.ae/20251021/ناريشكين-الدول-الأوروبية-الأعضاء-في-حلف-الناتو-تستعد-للحرب-مع-روسيا--عاجل-1106225676.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار العالم الآن