روسيا وأمريكا تتفقان على الحفاظ على اتصالات وثيقة بعد لقاء بوتين وويتكوف

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
جُسَيْم الجَمال في الفيزياء الجديدة وماتريكس الأعراق والسلمندر المبدع
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
10:03 GMT
26 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
32 د
نبض افريقيا
رئيس مدغشقر يعلن طلب الانضمام إلى مجموعة بريكس
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
القطة نيمبوس نجمة توقعات مباريات كأس أفريقيا
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
التسوية بالعملات الوطنية.. أولويات دول بريكس في 2024
13:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
13:37 GMT
23 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية والروحية بين روسيا والعالم العربي
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
17:52 GMT
8 د
حصاد الأسبوع
خبيرة: روسيا تعمل على تعزيز جهود المصالحة الفلسطينية باعتبارها شرطا أساسيا لأي تسوية مستدامة
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
تراجع العلاقات بين ضفتي الأطلسي هل يدفع أوروبا نحو الصين و روسيا
19:00 GMT
30 د
صدى الحياة
اتفاق دولي لحماية المحيطات وتنمية الاقتصاد الأزرق، ما أهميته؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
Morning show broadcast
Morning show episode
06:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
تراجع العلاقات بين ضفتي الأطلسي هل يدفع أوروبا نحو الصين و روسيا
09:16 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
09:46 GMT
14 د
من الملعب
سوق الانتقالات الشتوية في الدوري المصري.. نشاط في الأهلي وثقة في بيراميدز.. وهل يستفيد الزمالك من بيع ناصر ماهر؟
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
10:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:50 GMT
10 د
خطوط التماس
التحولات في المشرق في العصور الوسطى المتأخرة
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
الدرهم الرقمي المغربي.. نقود رقمية تعيد تشكيل المشهد المالي
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
13:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
13:50 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
17:03 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
17:35 GMT
26 د
أمساليوم
بث مباشر
أعلن مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، الجمعة، أن روسيا والولايات المتحدة اتفقتا، في ختام المفاوضات التي جرت بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمبعوث الخاص... 23.01.2026
وقال أوشاكوف للصحفيين عقب المفاوضات: "تم الاتفاق خلال اللقاء على أن يواصل الجانبان الروسي والأمريكي الحفاظ على اتصالات وثيقة في المستقبل، سواء بشأن الموضوع الأوكراني أو بشأن قضايا أخرى".وأضاف أن قضايا تطوير العلاقات الروسية الأمريكية نوقشت على نحو مفاهيمي، انطلاقًا من أن لدى البلدين إمكانات كبيرة للتعاون في مجالات متعددة.إنشاء "مجلس السلام"كما ناقش الرئيس الروسي وويتكووف خلال المفاوضات في الكرملين مسألة إنشاء "مجلس السلام" الخاص بغزة والوضع حول غرينلاند، بحسب أوشاكوف.وقال أوشاكوف للصحفيين: "تم خلال اللقاء في الكرملين مناقشة مبادرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن إنشاء 'مجلس السلام'، إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والوضع حول غرينلاند".وأعلنت الرئاسة الروسية، في وقت سابق، اليوم الجمعة، أن مباحثات الرئيس فلاديمير بوتين مع المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف انتهت بعد انعقادها لأكثر من 3 ساعات ونصف.وقد بدأت المفاوضات في الساعة 23:25 مساء الخميس، ورحّب الرئيس الروسي بالضيوف بحرارة، مصافحًا إياهم ومعبّرًا عن سعادته بلقائهم. ويُعقد الاجتماع في قاعة الاستقبال الواقعة في قصر مجلس الشيوخ الروسي.وشارك في المفاوضات من الجانب الروسي كل من مساعد الرئيس يوري أوشاكوف، والممثل الخاص للرئيس الروسي للتعاون الاستثماري والاقتصادي مع الدول الأجنبية كيريل دميترييف، ومن الجانب الأمريكي صهر الرئيس دونالد ترامب، جاريد كوشنر، بالإضافة إلى مفوض "خدمة المشتريات الفيدرالية" جوش غرونباوم.وكان بوتين قد أشار في وقت سابق إلى أن ممثلي الولايات المتحدة سيصلون إلى موسكو لمواصلة الحوار بشأن التسوية الأوكرانية. إضافة إلى ذلك، يعتزم مناقشة مسألة المساهمة بأموال في مجلس السلام لغزة من الأصول الروسية المجمّدة في الولايات المتحدة.وكان ويتكوف وكوشنر قد التقيا بوتين في الكرملين في مطلع ديسمبر/كانون الأول الماضي، وناقش الطرفان جوهر المبادرة السلمية الأمريكية بشأن أوكرانيا، إلا أنهما لم يتمكنا من التوصل إلى صيغة توافقية. وكما صرّح الرئيس، قامت واشنطن بتقسيم النقاط الـ27 للخطة الأصلية إلى أربع حزم، واقترحت بحثها بشكل منفصل.
© Sputnikانطلاق المباحثات بين بوتين وويتكوف
انطلاق المباحثات بين بوتين وويتكوف - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2026
© Sputnik
تابعنا عبر
أعلن مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، الجمعة، أن روسيا والولايات المتحدة اتفقتا، في ختام المفاوضات التي جرت بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكووف في الكرملين، على مواصلة الحفاظ على اتصالات وثيقة، سواء بشأن أوكرانيا أو حول قضايا أخرى.
وقال أوشاكوف للصحفيين عقب المفاوضات: "تم الاتفاق خلال اللقاء على أن يواصل الجانبان الروسي والأمريكي الحفاظ على اتصالات وثيقة في المستقبل، سواء بشأن الموضوع الأوكراني أو بشأن قضايا أخرى".
الكرملين، موسكو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2026
روسيا تؤكد استعدادها لإرسال مليار دولار إلى "مجلس السلام"
02:10 GMT
وأضاف أن قضايا تطوير العلاقات الروسية الأمريكية نوقشت على نحو مفاهيمي، انطلاقًا من أن لدى البلدين إمكانات كبيرة للتعاون في مجالات متعددة.

إنشاء "مجلس السلام"

كما ناقش الرئيس الروسي وويتكووف خلال المفاوضات في الكرملين مسألة إنشاء "مجلس السلام" الخاص بغزة والوضع حول غرينلاند، بحسب أوشاكوف.
وقال أوشاكوف للصحفيين: "تم خلال اللقاء في الكرملين مناقشة مبادرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن إنشاء 'مجلس السلام'، إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والوضع حول غرينلاند".
وأعلنت الرئاسة الروسية، في وقت سابق، اليوم الجمعة، أن مباحثات الرئيس فلاديمير بوتين مع المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف انتهت بعد انعقادها لأكثر من 3 ساعات ونصف.
وقالت الرئاسة الروسية إن مباحثات الرئيس "فلاديمير بوتين مع المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف اختتمت"، مشيرةً إلى أن الاجتماع بدأ في تمام الساعة 11:25 مساءً بتوقيت موسكو، وانتهى في تمام الساعة 3:04 صباحًا بتوقيت موسكو، حيث استمر ثلاث ساعات و39 دقيقة.
وقد بدأت المفاوضات في الساعة 23:25 مساء الخميس، ورحّب الرئيس الروسي بالضيوف بحرارة، مصافحًا إياهم ومعبّرًا عن سعادته بلقائهم. ويُعقد الاجتماع في قاعة الاستقبال الواقعة في قصر مجلس الشيوخ الروسي.
وشارك في المفاوضات من الجانب الروسي كل من مساعد الرئيس يوري أوشاكوف، والممثل الخاص للرئيس الروسي للتعاون الاستثماري والاقتصادي مع الدول الأجنبية كيريل دميترييف، ومن الجانب الأمريكي صهر الرئيس دونالد ترامب، جاريد كوشنر، بالإضافة إلى مفوض "خدمة المشتريات الفيدرالية" جوش غرونباوم.
وكان بوتين قد أشار في وقت سابق إلى أن ممثلي الولايات المتحدة سيصلون إلى موسكو لمواصلة الحوار بشأن التسوية الأوكرانية. إضافة إلى ذلك، يعتزم مناقشة مسألة المساهمة بأموال في مجلس السلام لغزة من الأصول الروسية المجمّدة في الولايات المتحدة.
وكان ويتكوف وكوشنر قد التقيا بوتين في الكرملين في مطلع ديسمبر/كانون الأول الماضي، وناقش الطرفان جوهر المبادرة السلمية الأمريكية بشأن أوكرانيا، إلا أنهما لم يتمكنا من التوصل إلى صيغة توافقية. وكما صرّح الرئيس، قامت واشنطن بتقسيم النقاط الـ27 للخطة الأصلية إلى أربع حزم، واقترحت بحثها بشكل منفصل.
