روسيا وأمريكا تتفقان على الحفاظ على اتصالات وثيقة بعد لقاء بوتين وويتكوف

روسيا وأمريكا تتفقان على الحفاظ على اتصالات وثيقة بعد لقاء بوتين وويتكوف

سبوتنيك عربي

وقال أوشاكوف للصحفيين عقب المفاوضات: "تم الاتفاق خلال اللقاء على أن يواصل الجانبان الروسي والأمريكي الحفاظ على اتصالات وثيقة في المستقبل، سواء بشأن الموضوع الأوكراني أو بشأن قضايا أخرى".وأضاف أن قضايا تطوير العلاقات الروسية الأمريكية نوقشت على نحو مفاهيمي، انطلاقًا من أن لدى البلدين إمكانات كبيرة للتعاون في مجالات متعددة.إنشاء "مجلس السلام"كما ناقش الرئيس الروسي وويتكووف خلال المفاوضات في الكرملين مسألة إنشاء "مجلس السلام" الخاص بغزة والوضع حول غرينلاند، بحسب أوشاكوف.وقال أوشاكوف للصحفيين: "تم خلال اللقاء في الكرملين مناقشة مبادرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن إنشاء 'مجلس السلام'، إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والوضع حول غرينلاند".وأعلنت الرئاسة الروسية، في وقت سابق، اليوم الجمعة، أن مباحثات الرئيس فلاديمير بوتين مع المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف انتهت بعد انعقادها لأكثر من 3 ساعات ونصف.وقد بدأت المفاوضات في الساعة 23:25 مساء الخميس، ورحّب الرئيس الروسي بالضيوف بحرارة، مصافحًا إياهم ومعبّرًا عن سعادته بلقائهم. ويُعقد الاجتماع في قاعة الاستقبال الواقعة في قصر مجلس الشيوخ الروسي.وشارك في المفاوضات من الجانب الروسي كل من مساعد الرئيس يوري أوشاكوف، والممثل الخاص للرئيس الروسي للتعاون الاستثماري والاقتصادي مع الدول الأجنبية كيريل دميترييف، ومن الجانب الأمريكي صهر الرئيس دونالد ترامب، جاريد كوشنر، بالإضافة إلى مفوض "خدمة المشتريات الفيدرالية" جوش غرونباوم.وكان بوتين قد أشار في وقت سابق إلى أن ممثلي الولايات المتحدة سيصلون إلى موسكو لمواصلة الحوار بشأن التسوية الأوكرانية. إضافة إلى ذلك، يعتزم مناقشة مسألة المساهمة بأموال في مجلس السلام لغزة من الأصول الروسية المجمّدة في الولايات المتحدة.وكان ويتكوف وكوشنر قد التقيا بوتين في الكرملين في مطلع ديسمبر/كانون الأول الماضي، وناقش الطرفان جوهر المبادرة السلمية الأمريكية بشأن أوكرانيا، إلا أنهما لم يتمكنا من التوصل إلى صيغة توافقية. وكما صرّح الرئيس، قامت واشنطن بتقسيم النقاط الـ27 للخطة الأصلية إلى أربع حزم، واقترحت بحثها بشكل منفصل.

