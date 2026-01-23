https://sarabic.ae/20260123/روسيا-تؤكد-استعدادها-لإرسال-مليار-دولار-إلى-مجلس-السلام-1109543994.html

روسيا تؤكد استعدادها لإرسال مليار دولار إلى "مجلس السلام"

وقال أوشاكوف في تصريحات صحافية عقب الاجتماع: "خلال تبادل الآراء حول مجلس السلام، جرى التأكيد على استعدادنا لتخصيص مليار دولار من الأصول الروسية التي جمدتها الإدارة الأمريكية السابقة لصالح ميزانية هذه الهيئة".وأضاف: "كان من الممكن استخدام الأموال المتبقية من أصولنا المجمدة لدى الولايات المتحدة لإعادة إعمار المناطق المتضررة خلال القتال بعد إبرام معاهدة السلام بين روسيا وأوكرانيا. وستستمر المناقشات حول هذا الموضوع في المجموعة الاقتصادية الثنائية".وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأربعاء، أن روسيا تلقت دعوة شخصية من ترامب للانضمام إلى "مجلس السلام"، بشأن غزة.وقال بوتين بشأن مبادرة ترامب "مجلس السلام": "لطالما دعمت روسيا الجهود الرامية إلى تعزيز الاستقرار الدولي".وأردف: "لطالما دعمت روسيا، وما زالت تدعم، أي جهود تهدف إلى تعزيز الاستقرار الدولي"، مشيرا إلى أن "اقتراح "مجلس السلام" يركز بشكل أساسي على التوصل إلى تسوية في الشرق الأوسط".وشهد منتدى "دافوس"، الخميس، مراسم توقيع ميثاق إنشاء "مجلس السلام"، بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعدد من قادة الدول، في خطوة تهدف إلى تعزيز الجهود الدولية لإرساء السلام والاستقرار في المنطقة.وقال ترامب، خلال إطلاق "مجلس السلام"، إن "المجلس لديه فرصة ليكون من أهم الكيانات الدولية"، مشيرًا إلى أنه يضم "أفضل القادة في العالم".وأضاف أن "مجلس السلام" في غزة سيكون الأفضل عالميا وأنه ملتزم بإعادة إعمار غزة، معربا عن فخره بتوليه رئاسته.وأكد الرئيس الأمريكي أن إدارته حافظت على صمود وقف إطلاق النار في غزة، وضمنت استمرار المساعدات الإنسانية، مشيرا إلى مشاركة 59 دولة في جهود تحقيق السلام في الشرق الأوسط.وأضاف ترامب: "نجحنا في الحفاظ على تماسك وقف إطلاق النار في غزة، وأوقفنا المجاعة هناك، وتمكنا من الإفراج عن جميع الرهائن الإسرائيليين"، مؤكدا أن "الولايات المتحدة ستحقق نجاحا باهرا في غزة".واعتبر أن المنطقة "تشهد اليوم سلاما في الشرق الأوسط لم يكن أحد يعتقد أنه ممكن"، في إشارة إلى التطورات السياسية والأمنية الأخيرة.

