أمساليوم
بث مباشر
ترامب: عرض بوتين بتحويل مليار دولار إلى "مجلس السلام" مثير للاهتمام
ترامب: عرض بوتين بتحويل مليار دولار إلى "مجلس السلام" مثير للاهتمام
وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، عرض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتحويل مليار دولار من الأصول الروسية المجمدة سابقًا إلى "مجلس السلام" بأنه "شيء مثير جدًا للاهتمام".
وقال ترامب للصحفيين: "هذا مثير جدًا للاهتمام".
مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو. - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2026
موسكو: الخارجية الروسية تدرس مبادرة ترامب بإنشاء "مجلس سلام" بتوجيه من بوتين
14:26 GMT
وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأربعاء، أن روسيا تلقت دعوة شخصية من ترامب للانضمام إلى "مجلس السلام"، بشأن غزة.
وقال بوتين بشأن مبادرة ترامب "مجلس السلام": "لطالما دعمت روسيا الجهود الرامية إلى تعزيز الاستقرار الدولي".
وأردف: "لطالما دعمت روسيا، وما زالت تدعم، أي جهود تهدف إلى تعزيز الاستقرار الدولي"، مشيرا إلى أن "اقتراح "مجلس السلام" يركز بشكل أساسي على التوصل إلى تسوية في الشرق الأوسط".
وأشار بوتين إلى أن "روسيا مستعدة لإرسال مليار دولار من الأصول المجمدة سابقا إلى "مجلس السلام"، معربا عن شكره لترامب على عرضه الانضمام إلى المجلس.
وشهد منتدى "دافوس"، الخميس، مراسم توقيع ميثاق إنشاء "مجلس السلام"، بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعدد من قادة الدول، في خطوة تهدف إلى تعزيز الجهود الدولية لإرساء السلام والاستقرار في المنطقة.
وقال ترامب، خلال إطلاق "مجلس السلام"، إن "المجلس لديه فرصة ليكون من أهم الكيانات الدولية"، مشيرًا إلى أنه يضم "أفضل القادة في العالم".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2026
بوتين: روسيا تلقت دعوة شخصية من ترامب للانضمام إلى مجلس السلام
أمس, 19:38 GMT
وأضاف أن "مجلس السلام" في غزة سيكون الأفضل عالميا وأنه ملتزم بإعادة إعمار غزة، معربا عن فخره بتوليه رئاسته.
وأكد الرئيس الأمريكي أن إدارته حافظت على صمود وقف إطلاق النار في غزة، وضمنت استمرار المساعدات الإنسانية، مشيرا إلى مشاركة 59 دولة في جهود تحقيق السلام في الشرق الأوسط.
وأضاف ترامب: "نجحنا في الحفاظ على تماسك وقف إطلاق النار في غزة، وأوقفنا المجاعة هناك، وتمكنا من الإفراج عن جميع الرهائن الإسرائيليين"، مؤكدا أن "الولايات المتحدة ستحقق نجاحا باهرا في غزة".
واعتبر أن المنطقة "تشهد اليوم سلاما في الشرق الأوسط لم يكن أحد يعتقد أنه ممكن"، في إشارة إلى التطورات السياسية والأمنية الأخيرة.
