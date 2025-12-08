https://sarabic.ae/20251208/بوتين-يشارك-باجتماع-مع-رؤساء-برلمانات-الدول-الأعضاء-في-منظمة-معاهدة-الأمن-الجماعي-1107947540.html

بوتين يشارك باجتماع مع رؤساء برلمانات الدول الأعضاء في منظمة معاهدة الأمن الجماعي

بوتين يشارك باجتماع مع رؤساء برلمانات الدول الأعضاء في منظمة معاهدة الأمن الجماعي

استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعضاء الجمعية البرلمانية لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي في الكرملين. 08.12.2025

هنأ الرئيس بوتن الجمعية البرلمانية لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي على نجاح انعقاد اجتماعها الأخير.وأضاف بوتين: " ستبذل روسيا قصارى جهدها لتعزيز منظمة معاهدة الأمن الجماعي"، مشيرا إلى أن "تعزيز القدرة الدفاعية وتنسيق المواقف في المجالات العسكرية والعسكرية التقنية من أولويات منظمة معاهدة الأمن الجماعي".وأكد الرئيس الروسي أيضا أن عمل مجموعات المراقبة التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي خلال الانتخابات يساعد دول المنظمة على التأكيد على شرعية العمليات السياسية.وتابع بوتن: "إن إنشاء مثل هذه المجموعات الرقابية التمثيلية وذات السلطة العالية يساعد كل دولة من دولنا، أولاً، على اجتياز هذه المراحل المرتبطة بالحملات الانتخابية، وثانياً، التأكيد على شرعية العمليات السياسية الجارية في بلداننا".وأوضح الرئيس بوتين: "إن عملنا ليس مرتبطًا بالوضع الحالي، بل هو مصمم ليس فقط للمستقبل القريب، ولكن لديه أيضًا أفق متوسط ​​​​الأجل، على الأقل".يشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، في اجتماع مع رؤساء برلمانات الدول الأعضاء في منظمة معاهدة الأمن الجماعي.ومن المقرر وصول مسؤولين رفيعي المستوى من بيلاروسيا وطاجيكستان وكازاخستان وقيرغيزستان إلى العاصمة الروسية موسكو، للمشاركة في الدورة العامة الثامنة عشرة المشتركة للجمعية البرلمانية لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي.

