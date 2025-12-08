https://sarabic.ae/20251208/بوتين-يشارك-باجتماع-مع-رؤساء-برلمانات-الدول-الأعضاء-في-منظمة-معاهدة-الأمن-الجماعي-1107947540.html
بوتين يشارك باجتماع مع رؤساء برلمانات الدول الأعضاء في منظمة معاهدة الأمن الجماعي
بوتين يشارك باجتماع مع رؤساء برلمانات الدول الأعضاء في منظمة معاهدة الأمن الجماعي
سبوتنيك عربي
استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعضاء الجمعية البرلمانية لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي في الكرملين. 08.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-08T17:24+0000
2025-12-08T17:24+0000
2025-12-08T17:40+0000
روسيا
الأمن الجماعي
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/08/1107947344_0:117:3224:1931_1920x0_80_0_0_e15a23ff0d5fa484ab6110028b4bb145.jpg
هنأ الرئيس بوتن الجمعية البرلمانية لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي على نجاح انعقاد اجتماعها الأخير.وأضاف بوتين: " ستبذل روسيا قصارى جهدها لتعزيز منظمة معاهدة الأمن الجماعي"، مشيرا إلى أن "تعزيز القدرة الدفاعية وتنسيق المواقف في المجالات العسكرية والعسكرية التقنية من أولويات منظمة معاهدة الأمن الجماعي".وأكد الرئيس الروسي أيضا أن عمل مجموعات المراقبة التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي خلال الانتخابات يساعد دول المنظمة على التأكيد على شرعية العمليات السياسية.وتابع بوتن: "إن إنشاء مثل هذه المجموعات الرقابية التمثيلية وذات السلطة العالية يساعد كل دولة من دولنا، أولاً، على اجتياز هذه المراحل المرتبطة بالحملات الانتخابية، وثانياً، التأكيد على شرعية العمليات السياسية الجارية في بلداننا".وأوضح الرئيس بوتين: "إن عملنا ليس مرتبطًا بالوضع الحالي، بل هو مصمم ليس فقط للمستقبل القريب، ولكن لديه أيضًا أفق متوسط الأجل، على الأقل".يشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، في اجتماع مع رؤساء برلمانات الدول الأعضاء في منظمة معاهدة الأمن الجماعي.ومن المقرر وصول مسؤولين رفيعي المستوى من بيلاروسيا وطاجيكستان وكازاخستان وقيرغيزستان إلى العاصمة الروسية موسكو، للمشاركة في الدورة العامة الثامنة عشرة المشتركة للجمعية البرلمانية لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي.
https://sarabic.ae/20251208/بوتين-السلطات-الروسية-بتوحيد-جهودها-تمضي-قدما-وترسم-مستقبل-البلاد-1107945079.html
https://sarabic.ae/20251206/الخارجية-زيارة-بوتين-للهند-ناجحة-للغاية-1107868938.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/08/1107947344_247:0:2978:2048_1920x0_80_0_0_314b2fbe1704ca459959cffb62e7dfa3.jpg
بوتين يشارك في اجتماع مع رؤساء برلمانات الدول الأعضاء في منظمة معاهدة الأمن الجماعي
سبوتنيك عربي
بوتين يشارك في اجتماع مع رؤساء برلمانات الدول الأعضاء في منظمة معاهدة الأمن الجماعي
2025-12-08T17:24+0000
true
PT1S
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, الأمن الجماعي, العالم
روسيا, الأمن الجماعي, العالم
بوتين يشارك باجتماع مع رؤساء برلمانات الدول الأعضاء في منظمة معاهدة الأمن الجماعي
17:24 GMT 08.12.2025 (تم التحديث: 17:40 GMT 08.12.2025)
يتبع
استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعضاء الجمعية البرلمانية لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي في الكرملين.
هنأ الرئيس بوتن الجمعية البرلمانية لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي على نجاح انعقاد اجتماعها الأخير.
وقال بوتين مخاطبا أعضاء الجمعية البرلمانية لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي: "زملائي الأعزاء، مساء الخير! يسرني جدًا رؤيتكم والترحيب بكم، وأهنئكم على اختتام أعمال الاجتماع الأخير للجمعية البرلمانية لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي بنجاح".
وأضاف بوتين: " ستبذل روسيا قصارى جهدها لتعزيز منظمة معاهدة الأمن الجماعي"، مشيرا إلى أن "تعزيز القدرة الدفاعية وتنسيق المواقف في المجالات العسكرية والعسكرية التقنية من أولويات منظمة معاهدة الأمن الجماعي".
وأضاف بوتين: "دأبت الجمعية على بذل جهود كبيرة لمراقبة الانتخابات. وهذا، في رأيي، بالغ الأهمية لضمان استقرار أجندتنا السياسية الداخلية. لا داعي للحديث عن مدى أهمية هذا الأمر؛ فأنتم تدركونه تماما".
وأكد الرئيس الروسي أيضا أن عمل مجموعات المراقبة التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي خلال الانتخابات يساعد دول المنظمة على التأكيد على شرعية العمليات السياسية.
وتابع بوتن: "إن إنشاء مثل هذه المجموعات الرقابية التمثيلية وذات السلطة العالية يساعد كل دولة من دولنا، أولاً، على اجتياز هذه المراحل المرتبطة بالحملات الانتخابية، وثانياً، التأكيد على شرعية العمليات السياسية الجارية في بلداننا".
وأوضح الرئيس بوتين: "إن عملنا ليس مرتبطًا بالوضع الحالي، بل هو مصمم ليس فقط للمستقبل القريب، ولكن لديه أيضًا أفق متوسط الأجل، على الأقل".
يشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، في اجتماع مع رؤساء برلمانات الدول الأعضاء في منظمة معاهدة الأمن الجماعي.
ومن المقرر وصول مسؤولين رفيعي المستوى من بيلاروسيا وطاجيكستان وكازاخستان وقيرغيزستان إلى العاصمة الروسية موسكو، للمشاركة في الدورة العامة الثامنة عشرة المشتركة للجمعية البرلمانية لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي.