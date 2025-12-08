عربي
بوتين يشارك باجتماع مع رؤساء برلمانات الدول الأعضاء في منظمة معاهدة الأمن الجماعي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
الفن السابع لغة عالمية بلا حدود
09:18 GMT
21 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:39 GMT
20 د
مساحة حرة
متى يجب أن تعطي طفلك هاتفا ذكيا؟ دراسة تحدد السن المناسب
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بوتين يقدم نصيحة مهمة لتعلم اللغات الأجنبية
11:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
11:46 GMT
13 د
صدى الحياة
"الرأسمالية المتوحشة" تُغذي الحقد الطبقي وتفكك المجتمعات
12:29 GMT
30 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي
13:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
دعوة الاتحاد العام التونسي للشغل للأضراب في الحادي والعشرين من يناير
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
17:34 GMT
26 د
عالم سبوتنيك
مصر وقطر تؤكدان سرعة تشكيل قوة الاستقرار الدولية بشأن غزة
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
واقع الترجمة العربية للأدب الروسي: تحديات الحاضر وآفاق المستقبل
19:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: إعلان نواف سلام أن التفاوض مع إسرائيل سيكون فوق عسكري هذا يعني التفاوض السياسي
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:27 GMT
13 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:03 GMT
9 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
10:13 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
واقع الترجمة العربية للأدب الروسي: تحديات الحاضر وآفاق المستقبل
10:30 GMT
30 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:03 GMT
27 د
صدى الحياة
كيف غيرت الهجرة ديموغرافيا العالم؟ يوضح خبير
11:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
اشتباكات عنيفة بين بوروندي وحركة إم 23 بعد اتهام بوروندي للحركة بقصف حدودي
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:49 GMT
11 د
شؤون عسكرية
خبير: إعلان نواف سلام أن التفاوض مع إسرائيل سيكون فوق عسكري هذا يعني التفاوض السياسي
13:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
17:30 GMT
30 د
بلا قيود
خبير: الشعب السوري قوي ويستطيع أن يخرج من الأزمات بسهولة
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: ما تقوم به إسرائيل لا يمكن أن يؤسس لسلام حقيقي لا في غزة ولا في المنطقة
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
دراسة تحذر من أن حقن إنقاص الوزن تسرع الشيخوخة بعشر سنوات
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251208/بوتين-يشارك-باجتماع-مع-رؤساء-برلمانات-الدول-الأعضاء-في-منظمة-معاهدة-الأمن-الجماعي-1107947540.html
بوتين يشارك باجتماع مع رؤساء برلمانات الدول الأعضاء في منظمة معاهدة الأمن الجماعي
بوتين يشارك باجتماع مع رؤساء برلمانات الدول الأعضاء في منظمة معاهدة الأمن الجماعي
سبوتنيك عربي
استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعضاء الجمعية البرلمانية لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي في الكرملين. 08.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-08T17:24+0000
2025-12-08T17:40+0000
روسيا
الأمن الجماعي
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/08/1107947344_0:117:3224:1931_1920x0_80_0_0_e15a23ff0d5fa484ab6110028b4bb145.jpg
هنأ الرئيس بوتن الجمعية البرلمانية لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي على نجاح انعقاد اجتماعها الأخير.وأضاف بوتين: " ستبذل روسيا قصارى جهدها لتعزيز منظمة معاهدة الأمن الجماعي"، مشيرا إلى أن "تعزيز القدرة الدفاعية وتنسيق المواقف في المجالات العسكرية والعسكرية التقنية من أولويات منظمة معاهدة الأمن الجماعي".وأكد الرئيس الروسي أيضا أن عمل مجموعات المراقبة التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي خلال الانتخابات يساعد دول المنظمة على التأكيد على شرعية العمليات السياسية.وتابع بوتن: "إن إنشاء مثل هذه المجموعات الرقابية التمثيلية وذات السلطة العالية يساعد كل دولة من دولنا، أولاً، على اجتياز هذه المراحل المرتبطة بالحملات الانتخابية، وثانياً، التأكيد على شرعية العمليات السياسية الجارية في بلداننا".وأوضح الرئيس بوتين: "إن عملنا ليس مرتبطًا بالوضع الحالي، بل هو مصمم ليس فقط للمستقبل القريب، ولكن لديه أيضًا أفق متوسط ​​​​الأجل، على الأقل".يشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، في اجتماع مع رؤساء برلمانات الدول الأعضاء في منظمة معاهدة الأمن الجماعي.ومن المقرر وصول مسؤولين رفيعي المستوى من بيلاروسيا وطاجيكستان وكازاخستان وقيرغيزستان إلى العاصمة الروسية موسكو، للمشاركة في الدورة العامة الثامنة عشرة المشتركة للجمعية البرلمانية لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي.
https://sarabic.ae/20251208/بوتين-السلطات-الروسية-بتوحيد-جهودها-تمضي-قدما-وترسم-مستقبل-البلاد-1107945079.html
https://sarabic.ae/20251206/الخارجية-زيارة-بوتين-للهند-ناجحة-للغاية-1107868938.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
بوتين يشارك في اجتماع مع رؤساء برلمانات الدول الأعضاء في منظمة معاهدة الأمن الجماعي
سبوتنيك عربي
بوتين يشارك في اجتماع مع رؤساء برلمانات الدول الأعضاء في منظمة معاهدة الأمن الجماعي
2025-12-08T17:24+0000
true
PT1S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/08/1107947344_247:0:2978:2048_1920x0_80_0_0_314b2fbe1704ca459959cffb62e7dfa3.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, الأمن الجماعي, العالم
روسيا, الأمن الجماعي, العالم

بوتين يشارك باجتماع مع رؤساء برلمانات الدول الأعضاء في منظمة معاهدة الأمن الجماعي

17:24 GMT 08.12.2025 (تم التحديث: 17:40 GMT 08.12.2025)
© Ruptly
تابعنا عبر
يتبع
استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعضاء الجمعية البرلمانية لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي في الكرملين.
هنأ الرئيس بوتن الجمعية البرلمانية لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي على نجاح انعقاد اجتماعها الأخير.
وقال بوتين مخاطبا أعضاء الجمعية البرلمانية لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي: "زملائي الأعزاء، مساء الخير! يسرني جدًا رؤيتكم والترحيب بكم، وأهنئكم على اختتام أعمال الاجتماع الأخير للجمعية البرلمانية لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي بنجاح".
. الرئيس الروسي فلاديمير بوتن يشارك في اجتماع مجلس التنمية الاستراتيجية والمشاريع الوطنية. - سبوتنيك عربي, 1920, 08.12.2025
بوتين: السلطات الروسية بتوحيد جهودها تمضي قدما وترسم مستقبل البلاد
15:02 GMT
وأضاف بوتين: " ستبذل روسيا قصارى جهدها لتعزيز منظمة معاهدة الأمن الجماعي"، مشيرا إلى أن "تعزيز القدرة الدفاعية وتنسيق المواقف في المجالات العسكرية والعسكرية التقنية من أولويات منظمة معاهدة الأمن الجماعي".
وأضاف بوتين: "دأبت الجمعية على بذل جهود كبيرة لمراقبة الانتخابات. وهذا، في رأيي، بالغ الأهمية لضمان استقرار أجندتنا السياسية الداخلية. لا داعي للحديث عن مدى أهمية هذا الأمر؛ فأنتم تدركونه تماما".
وأكد الرئيس الروسي أيضا أن عمل مجموعات المراقبة التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي خلال الانتخابات يساعد دول المنظمة على التأكيد على شرعية العمليات السياسية.
الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، قبل محادثاتهما في نيودلهي، الهند، 5 ديسمبر/ كانون الأول 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2025
الخارجية: زيارة بوتين للهند "ناجحة للغاية"
6 ديسمبر, 03:00 GMT
وتابع بوتن: "إن إنشاء مثل هذه المجموعات الرقابية التمثيلية وذات السلطة العالية يساعد كل دولة من دولنا، أولاً، على اجتياز هذه المراحل المرتبطة بالحملات الانتخابية، وثانياً، التأكيد على شرعية العمليات السياسية الجارية في بلداننا".
وأوضح الرئيس بوتين: "إن عملنا ليس مرتبطًا بالوضع الحالي، بل هو مصمم ليس فقط للمستقبل القريب، ولكن لديه أيضًا أفق متوسط ​​​​الأجل، على الأقل".
يشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، في اجتماع مع رؤساء برلمانات الدول الأعضاء في منظمة معاهدة الأمن الجماعي.
ومن المقرر وصول مسؤولين رفيعي المستوى من بيلاروسيا وطاجيكستان وكازاخستان وقيرغيزستان إلى العاصمة الروسية موسكو، للمشاركة في الدورة العامة الثامنة عشرة المشتركة للجمعية البرلمانية لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала