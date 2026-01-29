https://sarabic.ae/20260129/ماساديكوف-منظمة-معاهدة-الأمن-الجماعي-تواصل-جهودها-لحماية-الاستقرار-الإقليمي-في-أوراسيا-1109773076.html

ماساديكوف: منظمة معاهدة الأمن الجماعي تواصل جهودها لحماية الاستقرار الإقليمي في أوراسيا

سبوتنيك عربي

أكد الأمين العام لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، طلعت بيك ماساديكوف ، أن المنظمة تواصل عملها بروح جماعية، مع تركيز أساسي على صون السلام والاستقرار في منطقة... 29.01.2026, سبوتنيك عربي

أخبار العالم الآن

العالم

روسيا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/1d/1109773196_0:11:1007:577_1920x0_80_0_0_77f8466c299c55fd90ee77da4e5592e5.jpg

أعرب ماساديكوف عن شكره لقادة الدول الأعضاء على الثقة التي أولوها له، مشيرًا إلى أن خبرته السابقة كنائب للأمين العام، وإشرافه على قضايا الأمن العسكري والسياسي، أسهمت في فهم معمق لتحديات المنظمة وسبل تعزيز فعاليتها. وفيما يتعلق بالمهام القريبة، أشار ماساديكوف إلى أن روسيا الاتحادية ستتولى رئاسة المنظمة عام 2026 تحت شعار "الأمن الجماعي في عالم متعدد الأقطاب: هدف مشترك – مسؤولية مشتركة"، وهو ما يعكس تماما أهم مبادئ اتحادنا: "المسؤولية والاستعداد للتفاعل مع الدول والمنظمات المعنية لضمان الأمن الإقليمي والعالمي". وأكد أن المنظمة ستكثف جهودها لتعزيز تنسيق السياسات الخارجية بين الدول الأعضاء، وتطوير منظومة الأمن الجماعي، ومواجهة التهديدات المتصاعدة، وفي مقدمتها الإرهاب والتطرف، وتهريب المخدرات والأسلحة، والهجرة غير الشرعية، إضافة إلى قضايا الأمن البيولوجي والطب العسكري.وفي تقييمه للوضع الجيوسياسي، وصف ماساديكوف أوراسيا بأنها محور رئيسي للعالم متعدد الأقطاب، مشيرا إلى تصاعد التوترات العسكرية، وزيادة الإنفاق الدفاعي، وظهور تقنيات عسكرية جديدة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والأنظمة ذاتية التشغيل، فضلا عن استخدام الفضاء المعلوماتي للتأثير على الاستقرار الداخلي للدول. كما أشار إلى تنفيذ برامج مشتركة، من بينها برنامج تعزيز الحدود الطاجيكية - الأفغانية، وإجراء تدريبات عسكرية ومناورات لقوات حفظ السلام، إضافة إلى العمل على إنشاء نظام متكامل للأمن البيولوجي.وفي ختام حديثه، شدد ماساديكوف على انفتاح منظمة معاهدة الأمن الجماعي على التعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية، وفي مقدمتها الأمم المتحدة، ومنظمة شنغهاي للتعاون، ورابطة الدول المستقلة، مؤكدا أن مواجهة التحديات المتزايدة في أوراسيا تتطلب توسيع الشراكات وبناء تحالفات قائمة على المصالح المشتركة.

