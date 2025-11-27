https://sarabic.ae/20251127/خبير-في-الشأن-الدولي-منظمة-معاهدة-الأمن-الجماعي-جدار-ناري-متنقل-لحماية-الجغرافيا-1107547753.html

خبير في الشأن الدولي: منظمة معاهدة الأمن الجماعي... جدار ناري متنقل لحماية الجغرافيا

وقال الحمروني في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "هذا التحالف هو في الأساس تحالف عسكري لحماية الأمن القومي في المنطقة، وإن إدراج ملف أمن المعلومات وطبيعة الحروب الحديثة على جدول الأعمال يؤكد أهمية القدرات التصنيعية والتكنولوجية والتنظيمية في التطور والتطوير ومواجهة التطرف الإرهابي".وحول تصريح الرئيس بوتين بشأن تزويد القوات المشتركة بأسلحة ومعدات روسية حديثة أثبتت فاعليتها في العمليات العسكرية الحقيقية والكشف عن الخلايا الإرهابية وقطع قنوات تمويلها، رأى الحمروني أن ذلك "يشير إلى أن روسيا، بقدراتها العسكرية والتكنولوجية، تمكنت من الانتصار على الأطلسي في أوكرانيا".وفي ما يتعلق بالمسار الدبلوماسي وجولات المفاوضات حول الأزمة الأوكرانية، رجّح الحمروني "التوصل إلى اتفاق شامل، نتيجة التغيرات الكبرى في العقل السياسي الأمريكي، وإعادة صياغة أولويات السياسة الخارجية، وسعي ترامب نحو بناء علاقات ثنائية مع روسيا، يواكبه انفتاح من بوتين، ما أحرج الجانب الأوروبي".وأردف الخبير في الشأن الدولي: "نحن اليوم أمام تحول كبير في موازين القوى وبروز معادلات جديدة في ظل التحالفات الدولية، ما أنتج "معاهدة من 28 نقطة" تعنى بالجغرافيا السياسية وتنسجم مع رؤية بوتين لمنظومة أمن قومي تشمل روسيا والدول المحيطة والمنظمات الكبرى، بالتعاون مع دول مثل الصين والبرازيل وجنوب أفريقيا، الأمر الذي يشكّل تطورا مهما في رسم جغرافيا سياسية جديدة، كما يثير قلق أوروبا".وتوقع أن تكشف نهاية الصراع في أوكرانيا ملفات فساد كبيرة داخل أوكرانيا وأوروبا والمفوضية الأوروبية"، موضحا أن العودة للحديث عن اتفاق "مينسك" تهدف إلى طمأنة بعض الدول الأوروبية وإدخالها في مفاوضات ثانوية"، مؤكدا أن "المفاوضات الحقيقية جرت بين روسيا والولايات المتحدة".لوكاشينكو: قادة الغرب يغذون آلة الحرب ويضخون الأسلحة إلى أوكرانيا لنشرها لاحقا حول العالمبوتين: بيلاروسيا أصبحت شريكا جديا لروسيا في مجال الطاقة النووية

