خبير في الشأن الدولي: منظمة معاهدة الأمن الجماعي... جدار ناري متنقل لحماية الجغرافيا
خبير في الشأن الدولي: منظمة معاهدة الأمن الجماعي... جدار ناري متنقل لحماية الجغرافيا
سبوتنيك عربي
علّق الخبير في الشأن الدولي والأستاذ المحاضر في العلوم السياسية في باريس، الدكتور عماد الدين الحمروني، على تصريح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال مشاركته في... 27.11.2025, سبوتنيك عربي
وقال الحمروني في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "هذا التحالف هو في الأساس تحالف عسكري لحماية الأمن القومي في المنطقة، وإن إدراج ملف أمن المعلومات وطبيعة الحروب الحديثة على جدول الأعمال يؤكد أهمية القدرات التصنيعية والتكنولوجية والتنظيمية في التطور والتطوير ومواجهة التطرف الإرهابي".وحول تصريح الرئيس بوتين بشأن تزويد القوات المشتركة بأسلحة ومعدات روسية حديثة أثبتت فاعليتها في العمليات العسكرية الحقيقية والكشف عن الخلايا الإرهابية وقطع قنوات تمويلها، رأى الحمروني أن ذلك "يشير إلى أن روسيا، بقدراتها العسكرية والتكنولوجية، تمكنت من الانتصار على الأطلسي في أوكرانيا".وفي ما يتعلق بالمسار الدبلوماسي وجولات المفاوضات حول الأزمة الأوكرانية، رجّح الحمروني "التوصل إلى اتفاق شامل، نتيجة التغيرات الكبرى في العقل السياسي الأمريكي، وإعادة صياغة أولويات السياسة الخارجية، وسعي ترامب نحو بناء علاقات ثنائية مع روسيا، يواكبه انفتاح من بوتين، ما أحرج الجانب الأوروبي".وأردف الخبير في الشأن الدولي: "نحن اليوم أمام تحول كبير في موازين القوى وبروز معادلات جديدة في ظل التحالفات الدولية، ما أنتج "معاهدة من 28 نقطة" تعنى بالجغرافيا السياسية وتنسجم مع رؤية بوتين لمنظومة أمن قومي تشمل روسيا والدول المحيطة والمنظمات الكبرى، بالتعاون مع دول مثل الصين والبرازيل وجنوب أفريقيا، الأمر الذي يشكّل تطورا مهما في رسم جغرافيا سياسية جديدة، كما يثير قلق أوروبا".وتوقع أن تكشف نهاية الصراع في أوكرانيا ملفات فساد كبيرة داخل أوكرانيا وأوروبا والمفوضية الأوروبية"، موضحا أن العودة للحديث عن اتفاق "مينسك" تهدف إلى طمأنة بعض الدول الأوروبية وإدخالها في مفاوضات ثانوية"، مؤكدا أن "المفاوضات الحقيقية جرت بين روسيا والولايات المتحدة".لوكاشينكو: قادة الغرب يغذون آلة الحرب ويضخون الأسلحة إلى أوكرانيا لنشرها لاحقا حول العالمبوتين: بيلاروسيا أصبحت شريكا جديا لروسيا في مجال الطاقة النووية
خبير في الشأن الدولي: منظمة معاهدة الأمن الجماعي... جدار ناري متنقل لحماية الجغرافيا

علّق الخبير في الشأن الدولي والأستاذ المحاضر في العلوم السياسية في باريس، الدكتور عماد الدين الحمروني، على تصريح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال مشاركته في اجتماع الهيئات النظامية لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي في بيشكيك، مؤكدا أن "توقيت هذا الاجتماع مهم جدا لروسيا والدول الأعضاء ومنطقة أوراسيا".
وقال الحمروني في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "هذا التحالف هو في الأساس تحالف عسكري لحماية الأمن القومي في المنطقة، وإن إدراج ملف أمن المعلومات وطبيعة الحروب الحديثة على جدول الأعمال يؤكد أهمية القدرات التصنيعية والتكنولوجية والتنظيمية في التطور والتطوير ومواجهة التطرف الإرهابي".
واعتبر أن "الاجتماع يشكل محطة جوهرية على المستويات الأمنية والعسكرية والاستخباراتية، وعلى صعيد التعاون الاقتصادي واللوجستي، في ظل التنافس على المعادن النادرة والممرات البحرية والبرية، ومع اقتراب الصراع بين روسيا وحلف الأطلسي في أوكرانيا من نهايته".
منظمة معاهدة الأمن الجماعي تعتمد البيان الختامي - سبوتنيك عربي, 1920, 27.11.2025
قمة منظمة معاهدة الأمن الجماعي تعتمد البيان الختامي
11:04 GMT
وحول تصريح الرئيس بوتين بشأن تزويد القوات المشتركة بأسلحة ومعدات روسية حديثة أثبتت فاعليتها في العمليات العسكرية الحقيقية والكشف عن الخلايا الإرهابية وقطع قنوات تمويلها، رأى الحمروني أن ذلك "يشير إلى أن روسيا، بقدراتها العسكرية والتكنولوجية، تمكنت من الانتصار على الأطلسي في أوكرانيا".
وبيّن أن "المنظمة تضمن للدول الأعضاء حماية الجغرافيا، كجدار ناري متنقل"، مشيدا بـ"العقل الاستراتيجي لبوتين وقدرته على الجمع بين الصبر الاستراتيجي والقدرة على الهجوم، مقابل استمرار بريطانيا ودول حلف الأطلسي بالسعي إلى تفكيك روسيا".
وفي ما يتعلق بالمسار الدبلوماسي وجولات المفاوضات حول الأزمة الأوكرانية، رجّح الحمروني "التوصل إلى اتفاق شامل، نتيجة التغيرات الكبرى في العقل السياسي الأمريكي، وإعادة صياغة أولويات السياسة الخارجية، وسعي ترامب نحو بناء علاقات ثنائية مع روسيا، يواكبه انفتاح من بوتين، ما أحرج الجانب الأوروبي".
بوتين يشارك في اجتماع قمة منظمة معاهدة الأمن الجماعي في بيشكيك - سبوتنيك عربي, 1920, 27.11.2025
بوتين: روسيا تقترح إطلاق برنامج لتجهيز قوات منظمة معاهدة الأمن الجماعي بالأسلحة الحديثة
07:30 GMT
وأردف الخبير في الشأن الدولي: "نحن اليوم أمام تحول كبير في موازين القوى وبروز معادلات جديدة في ظل التحالفات الدولية، ما أنتج "معاهدة من 28 نقطة" تعنى بالجغرافيا السياسية وتنسجم مع رؤية بوتين لمنظومة أمن قومي تشمل روسيا والدول المحيطة والمنظمات الكبرى، بالتعاون مع دول مثل الصين والبرازيل وجنوب أفريقيا، الأمر الذي يشكّل تطورا مهما في رسم جغرافيا سياسية جديدة، كما يثير قلق أوروبا".

وشدد الحمروني على أن "القوتين القادرتين على استعادة الاستقرار والتوازن العالمي هما روسيا والولايات المتحدة، وهو ما يفسر الفراغ الاستراتيجي الذي تعانيه دول الاتحاد الأوروبي وغيابها عن خرائط الجغرافيا السياسية الجديدة".

وتوقع أن تكشف نهاية الصراع في أوكرانيا ملفات فساد كبيرة داخل أوكرانيا وأوروبا والمفوضية الأوروبية"، موضحا أن العودة للحديث عن اتفاق "مينسك" تهدف إلى طمأنة بعض الدول الأوروبية وإدخالها في مفاوضات ثانوية"، مؤكدا أن "المفاوضات الحقيقية جرت بين روسيا والولايات المتحدة".
لوكاشينكو: قادة الغرب يغذون آلة الحرب ويضخون الأسلحة إلى أوكرانيا لنشرها لاحقا حول العالم
بوتين: بيلاروسيا أصبحت شريكا جديا لروسيا في مجال الطاقة النووية
