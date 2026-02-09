https://sarabic.ae/20260209/لافروف-الدول-الأعضاء-لمجموعة-بريكس-لا-تسمح-بإدخال-الذكاء-الاصطناعي-في-المجال-العسكري-1110170768.html
لافروف: الدول الأعضاء لمجموعة "بريكس" لا تسمح بإدخال الذكاء الاصطناعي في المجال العسكري
أعلن وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف أن بعض الدول تحاول أن تدخل الذكاء الاصطناعي في المجال العسكري. 09.02.2026, سبوتنيك عربي
وشدد سيرغي لافروف في مقابلته لشبكة "تي في بريكس" الدولية على أن الدول الأعضاء لمجموعة "بريكس" لا تسمح لبعض الدول بإدخال الذكاء الاصطناعي في المجال العسكري. ولفت إلى أن الذكاء الاصطناعي يدخل في المجال العسكري بشكل جيد، لكن الحق لكل دولة أن تقرر سرعة إدخاله. وأشار لافروف إلى أن هناك محاولات من بعض الدول لإنشاء الهياكل تحت سيطرتهم لإخضاع الدول الأخرى ذات الذكاء الاصطناعي في المجال العسكري. وأضاف أنه من الواضح أن أعضاء "بريكس" سوف لا يوافقون على التعدي على سيادتهم، والشفافية مهمة إلى أقصى حد في هذا المجال.وقال لافروف سابقا أنه تتشكل الآن معايير التعامل في مجال الذكاء الاصطناعي بين الدول وأيضا معايير استخدام الذكاء الاصطناعي من طرف كل دولة. وهذا تنافس دبلوماسي جدي.
