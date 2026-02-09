لافروف: الدول الأعضاء لمجموعة "بريكس" لا تسمح بإدخال الذكاء الاصطناعي في المجال العسكري

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
09:17 GMT
14 د
من الملعب
شوبير أم الشناوي؟.. أزمة حراسة المرمى في الكرة المصرية
09:31 GMT
29 د
خطوط التماس
كاترين الثانية والوصول الى البحر الأسود
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
أكشاك الخدمة الذاتية في مطاعم ماكدونالدز أدت إلى زيادة إنفاق العملاء
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
لماذا يواجه الذكاء الاصطناعي صعوبة في فهم اللغة العربية؟
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
في يناير نقرر وفي فبراير ننسى… ما سر اختفاء قرارات رأس السنة بعد أسابيع قليلة؟
12:03 GMT
14 د
صدى الحياة
بعد ضجة "رفع سن التقاعد".. البرلمان اللبناني يوضح موازنة 2026
12:18 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
12:47 GMT
12 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الصين وروسيا يمكن أن تقودا حركة تغيرات كبيرة في الاقتصاد العالمي
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما مدى تأثير النوم على صحة دماغ الإنسان؟
13:32 GMT
9 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
13:41 GMT
19 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ما هي خيارات السلطة في مواجهة تزايد عمليات التهجير في الضفة الغربية
17:04 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
أوربان: أوكرانيا عدوة طالما حظرت واردات الطاقة الروسية.. وإيران تؤكد أن البرنامج الصاروخي خارج إطار المفاوضات
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
أوفيتشينيكيوف.. بين الإمبراطورية والأرض المقدسة.. معلم في مهمة سامية
19:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: دمشق تعود إلى المرجعية الروسية بوصفها مظلة سياسية وأمنية قادرة على توفير التوازن
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
47 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الصين وروسيا يمكن أن تقودا حركة تغيرات كبيرة في الاقتصاد العالمي
09:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
أوفيتشينيكيوف.. بين الإمبراطورية والأرض المقدسة.. معلم في مهمة سامية
10:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:32 GMT
7 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
11:39 GMT
17 د
نبض افريقيا
النيجر تتجه لمقاضاة شركة أورانو الفرنسية بتهمة التسبب بكارثة بيئية
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
لماذا يواجه الذكاء الاصطناعي صعوبة في فهم اللغة العربية؟
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل بعد 20 عاما لن يكون للعمل والمال أهمية لدى البشر؟
17:03 GMT
13 د
صدى الحياة
بعد ضجة "رفع سن التقاعد".. البرلمان اللبناني يوضح موازنة 2026
17:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
17:47 GMT
14 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
وشدد سيرغي لافروف في مقابلته لشبكة "تي في بريكس" الدولية على أن الدول الأعضاء لمجموعة "بريكس" لا تسمح لبعض الدول بإدخال الذكاء الاصطناعي في المجال العسكري. ولفت إلى أن الذكاء الاصطناعي يدخل في المجال العسكري بشكل جيد، لكن الحق لكل دولة أن تقرر سرعة إدخاله. وأشار لافروف إلى أن هناك محاولات من بعض الدول لإنشاء الهياكل تحت سيطرتهم لإخضاع الدول الأخرى ذات الذكاء الاصطناعي في المجال العسكري. وأضاف أنه من الواضح أن أعضاء "بريكس" سوف لا يوافقون على التعدي على سيادتهم، والشفافية مهمة إلى أقصى حد في هذا المجال.وقال لافروف سابقا أنه تتشكل الآن معايير التعامل في مجال الذكاء الاصطناعي بين الدول وأيضا معايير استخدام الذكاء الاصطناعي من طرف كل دولة. وهذا تنافس دبلوماسي جدي.
09:23 GMT 09.02.2026
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2026
© Photo / МИД РФ
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أعلن وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف أن بعض الدول تحاول أن تدخل الذكاء الاصطناعي في المجال العسكري.
وشدد سيرغي لافروف في مقابلته لشبكة "تي في بريكس" الدولية على أن الدول الأعضاء لمجموعة "بريكس" لا تسمح لبعض الدول بإدخال الذكاء الاصطناعي في المجال العسكري.
ولفت إلى أن الذكاء الاصطناعي يدخل في المجال العسكري بشكل جيد، لكن الحق لكل دولة أن تقرر سرعة إدخاله.
زير الخارجية الروسي سيرغي لافروف - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
لافروف: إذا بدأت أوروبا بمهاجمة روسيا فموسكو سترد بكافة الوسائل المتاحة
أمس, 18:26 GMT
وأشار لافروف إلى أن هناك محاولات من بعض الدول لإنشاء الهياكل تحت سيطرتهم لإخضاع الدول الأخرى ذات الذكاء الاصطناعي في المجال العسكري. وأضاف أنه من الواضح أن أعضاء "بريكس" سوف لا يوافقون على التعدي على سيادتهم، والشفافية مهمة إلى أقصى حد في هذا المجال.
وقال لافروف سابقا أنه تتشكل الآن معايير التعامل في مجال الذكاء الاصطناعي بين الدول وأيضا معايير استخدام الذكاء الاصطناعي من طرف كل دولة. وهذا تنافس دبلوماسي جدي.
