أمساليوم
بث مباشر
لافروف: القضية الفلسطينية لا تزال عالقة في طريق مسدود وهي إحدى أبرز اتجاهات التطور في المنطقة
يلقي وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الإثنين، كلمة في المؤتمر الخامس عشر للشرق الأوسط لنادي فالداي، بحضور مجموعة واسعة من الإعلاميين والصحفيين والخبراء.
وأوضح لافروف خلال كلمة له في مؤتمر "فالداي" حول الوضع في الشرق الأوسط: "للأسف، في هذه المرحلة، لا أعتقد أن هذه المنطقة (الشرق الأوسط) ستهدأ قريبًا، على الرغم من العدد الكبير من المبادرات التي نعرفها جميعا".

وحول الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، قال: "أود بشدة أن تقوم هذه الهيئة الجماعية، التي تم إنشاؤها بمبادرة من الرئيس (رئيس الولايات المتحدة) ترامب، بدراسة الأسباب الجذرية للصراع (الفلسطيني الإسرائيلي - المحرر) بشكل حقيقي".

ورحّب لافروف بجهود سلطنة عمان، بالوساطة في المحادثات الإيرانية الأمريكية، قائلا: "نرحب بجهود الوساطة من قبل سلطنة عمان، لقد تحدثت بالتفصيل أمس مع صديقي، الوزير العماني، السيد بوسعيدي، وبالطبع، نؤمن بضرورة التوصل إلى تسوية سلمية (بين إيران والولايات المتحدة)".
وعن استمرار العنف في غزة، والغموض الذي يكتنف بنود خطة ترامب للسلام، أشار إلى أنه "تتواصل موجات العنف، ولا يوجد أي وضوح بشأن بنود أخرى من هذه الخطة (خطة ترامب)، بما في ذلك الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة، ونزع سلاح حماس، وتنظيم المساعدات الإنسانية، وتشكيل حكومة تنفيذية لهذا القطاع الفلسطيني، وذلك في سياق إشراك السلطة الوطنية الفلسطينية في هذه العملية، وفي سياق تنفيذ قرار الأمم المتحدة بشأن إقامة دولة فلسطينية موحدة".

ونوه أن "روسيا تحافظ على اتصالات مكثفة مع أصدقائها الكوبيين عبر القنوات الدبلوماسية".

وأضاف: "روسيا تناقش مع كوبا سبل حل المشاكل وتقديم كل المساعدة الممكنة للبلاد".
