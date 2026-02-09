https://sarabic.ae/20260209/بث-مباشر-لافروف-يلقي-كلمة-في-المؤتمر-الخامس-عشر-للشرق-الأوسط-لنادي-فالداي-1110170274.html
لافروف: القضية الفلسطينية لا تزال عالقة في طريق مسدود وهي إحدى أبرز اتجاهات التطور في المنطقة
لافروف: القضية الفلسطينية لا تزال عالقة في طريق مسدود وهي إحدى أبرز اتجاهات التطور في المنطقة
سبوتنيك عربي
يلقي وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الإثنين، كلمة في المؤتمر الخامس عشر للشرق الأوسط لنادي فالداي، بحضور مجموعة واسعة من الإعلاميين والصحفيين... 09.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-09T09:10+0000
2026-02-09T09:10+0000
2026-02-09T09:37+0000
روسيا
سياسية
اقتصاد
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/09/1110169989_0:0:959:539_1920x0_80_0_0_d1640ce77bb4d73464990a9f659b1234.jpg
وأوضح لافروف خلال كلمة له في مؤتمر "فالداي" حول الوضع في الشرق الأوسط: "للأسف، في هذه المرحلة، لا أعتقد أن هذه المنطقة (الشرق الأوسط) ستهدأ قريبًا، على الرغم من العدد الكبير من المبادرات التي نعرفها جميعا".ورحّب لافروف بجهود سلطنة عمان، بالوساطة في المحادثات الإيرانية الأمريكية، قائلا: "نرحب بجهود الوساطة من قبل سلطنة عمان، لقد تحدثت بالتفصيل أمس مع صديقي، الوزير العماني، السيد بوسعيدي، وبالطبع، نؤمن بضرورة التوصل إلى تسوية سلمية (بين إيران والولايات المتحدة)".وعن استمرار العنف في غزة، والغموض الذي يكتنف بنود خطة ترامب للسلام، أشار إلى أنه "تتواصل موجات العنف، ولا يوجد أي وضوح بشأن بنود أخرى من هذه الخطة (خطة ترامب)، بما في ذلك الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة، ونزع سلاح حماس، وتنظيم المساعدات الإنسانية، وتشكيل حكومة تنفيذية لهذا القطاع الفلسطيني، وذلك في سياق إشراك السلطة الوطنية الفلسطينية في هذه العملية، وفي سياق تنفيذ قرار الأمم المتحدة بشأن إقامة دولة فلسطينية موحدة".وأضاف: "روسيا تناقش مع كوبا سبل حل المشاكل وتقديم كل المساعدة الممكنة للبلاد".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/09/1110169989_44:0:763:539_1920x0_80_0_0_459e20c1d234ff21e9e9468e6e0c36bf.jpg
لافروف يلقي كلمة في المؤتمر الخامس عشر للشرق الأوسط لنادي فالداي
سبوتنيك عربي
لافروف يلقي كلمة في المؤتمر الخامس عشر للشرق الأوسط لنادي فالداي
2026-02-09T09:10+0000
true
PT1S
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, سياسية, اقتصاد, видео
روسيا, سياسية, اقتصاد, видео
لافروف: القضية الفلسطينية لا تزال عالقة في طريق مسدود وهي إحدى أبرز اتجاهات التطور في المنطقة
09:10 GMT 09.02.2026 (تم التحديث: 09:37 GMT 09.02.2026)
يتبع
يلقي وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الإثنين، كلمة في المؤتمر الخامس عشر للشرق الأوسط لنادي فالداي، بحضور مجموعة واسعة من الإعلاميين والصحفيين والخبراء.
وأوضح لافروف خلال كلمة له في مؤتمر "فالداي" حول الوضع في الشرق الأوسط: "للأسف، في هذه المرحلة، لا أعتقد أن هذه المنطقة (الشرق الأوسط) ستهدأ قريبًا، على الرغم من العدد الكبير من المبادرات التي نعرفها جميعا".
وحول الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، قال: "أود بشدة أن تقوم هذه الهيئة الجماعية، التي تم إنشاؤها بمبادرة من الرئيس (رئيس الولايات المتحدة) ترامب، بدراسة الأسباب الجذرية للصراع (الفلسطيني الإسرائيلي - المحرر) بشكل حقيقي".
ورحّب لافروف بجهود سلطنة عمان، بالوساطة في المحادثات الإيرانية الأمريكية، قائلا: "نرحب بجهود الوساطة من قبل سلطنة عمان، لقد تحدثت بالتفصيل أمس مع صديقي، الوزير العماني، السيد بوسعيدي، وبالطبع، نؤمن بضرورة التوصل إلى تسوية سلمية (بين إيران والولايات المتحدة)".
وعن استمرار العنف في غزة، والغموض الذي يكتنف بنود خطة ترامب للسلام، أشار إلى أنه "تتواصل موجات العنف، ولا يوجد أي وضوح بشأن بنود أخرى من هذه الخطة (خطة ترامب)، بما في ذلك الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة، ونزع سلاح حماس، وتنظيم المساعدات الإنسانية، وتشكيل حكومة تنفيذية لهذا القطاع الفلسطيني، وذلك في سياق إشراك السلطة الوطنية الفلسطينية في هذه العملية، وفي سياق تنفيذ قرار الأمم المتحدة بشأن إقامة دولة فلسطينية موحدة".
ونوه أن "روسيا تحافظ على اتصالات مكثفة مع أصدقائها الكوبيين عبر القنوات الدبلوماسية".
وأضاف: "روسيا تناقش مع كوبا سبل حل المشاكل وتقديم كل المساعدة الممكنة للبلاد".