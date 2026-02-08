عربي
https://sarabic.ae/20260208/وزير-الخارجية-الروسي-ونظيره-العماني-يؤكدان-ضرورة-تيسير-عملية-التفاوض-بين-الولايات-المتحدة-وإيران-1110149643.html
وزير الخارجية الروسي ونظيره العماني يؤكدان ضرورة تيسير عملية التفاوض بين الولايات المتحدة وإيران
وزير الخارجية الروسي ونظيره العماني يؤكدان ضرورة تيسير عملية التفاوض بين الولايات المتحدة وإيران
سبوتنيك عربي
2026-02-08T17:02+0000
2026-02-08T17:02+0000
2026-02-08T17:02+0000
روسيا
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/05/0d/1062168256_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_5c94c1521d2deb0850bd5a8f17d701f4.jpg
وذكر موقع وزارة الخارجية الروسية الإلكتروني: "جرى تبادل وجهات النظر حول الوضع المتعلق بإيران في سياق الجولة الأخيرة من المحادثات غير المباشرة بين ممثلين إيرانيين وأمريكيين، بوساطة سلطنة عمان، في مسقط. وتم التوصل إلى رأي مشترك بشأن ضرورة تيسير استمرار عملية التفاوض بهدف التوصل إلى اتفاقيات مقبولة للطرفين".وذكر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أن طهران أبلغت موسكو وبكين، بتفاصيل وتقدم المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية، بشأن الخلافات المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني.وجاءت تصريحات عراقجي، بعد أيام قليلة من إجراء وفدين أمريكي وإيراني مفاوضات غير مباشرة حول البرنامج النووي الإيراني، في العاصمة العُمانية مسقط.
https://sarabic.ae/20260208/عراقجي-أبلغنا-روسيا-والصين-بتقدم-المفاوضات-مع-الولايات-المتحدة-1110140743.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/05/0d/1062168256_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_396dccf5f6891e035d54565cdfc4ae6f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم
روسيا, العالم

وزير الخارجية الروسي ونظيره العماني يؤكدان ضرورة تيسير عملية التفاوض بين الولايات المتحدة وإيران

17:02 GMT 08.02.2026
© Sputnik . Russian Foreign Ministry / الانتقال إلى بنك الصوروزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ووزير الخارجية العماني بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي عقب محادثات في مسقط ، عمان.
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ووزير الخارجية العماني بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي عقب محادثات في مسقط ، عمان. - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2026
© Sputnik . Russian Foreign Ministry
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أفادت وزارة الخارجية الروسية بأن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ونظيره العماني بدر البوسعيدي أجريا اتصالاً هاتفيا لبحث الوضع المتعلق بإيران في سياق المحادثات بين واشنطن وطهران، وأعربا عن رأيهما بضرورة تيسير استمرار عملية التفاوض.
وذكر موقع وزارة الخارجية الروسية الإلكتروني: "جرى تبادل وجهات النظر حول الوضع المتعلق بإيران في سياق الجولة الأخيرة من المحادثات غير المباشرة بين ممثلين إيرانيين وأمريكيين، بوساطة سلطنة عمان، في مسقط. وتم التوصل إلى رأي مشترك بشأن ضرورة تيسير استمرار عملية التفاوض بهدف التوصل إلى اتفاقيات مقبولة للطرفين".

وأشار الموقع إلى أن لافروف أشاد كثيرا بجهود قيادة سلطنة عمان في هذا الصدد.

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2026
عراقجي: أبلغنا روسيا والصين بتقدم المفاوضات مع الولايات المتحدة
11:34 GMT
وذكر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أن طهران أبلغت موسكو وبكين، بتفاصيل وتقدم المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية، بشأن الخلافات المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني.

وأضاف عراقجي عبر قناته الرسمية في تطبيق "تلغرام": "نواصل مشاوراتنا مع الصين وروسيا. الصين وروسيا دولتان صديقتان وشريكتان استراتيجيتان لنا.. وسنواصل التشاور معهما".

وجاءت تصريحات عراقجي، بعد أيام قليلة من إجراء وفدين أمريكي وإيراني مفاوضات غير مباشرة حول البرنامج النووي الإيراني، في العاصمة العُمانية مسقط.
