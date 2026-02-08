https://sarabic.ae/20260208/وزير-الخارجية-الروسي-ونظيره-العماني-يؤكدان-ضرورة-تيسير-عملية-التفاوض-بين-الولايات-المتحدة-وإيران-1110149643.html
وزير الخارجية الروسي ونظيره العماني يؤكدان ضرورة تيسير عملية التفاوض بين الولايات المتحدة وإيران
وزير الخارجية الروسي ونظيره العماني يؤكدان ضرورة تيسير عملية التفاوض بين الولايات المتحدة وإيران
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الخارجية الروسية بأن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ونظيره العماني بدر البوسعيدي أجريا اتصالاً هاتفيا لبحث الوضع المتعلق بإيران في سياق... 08.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-08T17:02+0000
2026-02-08T17:02+0000
2026-02-08T17:02+0000
روسيا
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/05/0d/1062168256_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_5c94c1521d2deb0850bd5a8f17d701f4.jpg
وذكر موقع وزارة الخارجية الروسية الإلكتروني: "جرى تبادل وجهات النظر حول الوضع المتعلق بإيران في سياق الجولة الأخيرة من المحادثات غير المباشرة بين ممثلين إيرانيين وأمريكيين، بوساطة سلطنة عمان، في مسقط. وتم التوصل إلى رأي مشترك بشأن ضرورة تيسير استمرار عملية التفاوض بهدف التوصل إلى اتفاقيات مقبولة للطرفين".وذكر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أن طهران أبلغت موسكو وبكين، بتفاصيل وتقدم المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية، بشأن الخلافات المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني.وجاءت تصريحات عراقجي، بعد أيام قليلة من إجراء وفدين أمريكي وإيراني مفاوضات غير مباشرة حول البرنامج النووي الإيراني، في العاصمة العُمانية مسقط.
https://sarabic.ae/20260208/عراقجي-أبلغنا-روسيا-والصين-بتقدم-المفاوضات-مع-الولايات-المتحدة-1110140743.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/05/0d/1062168256_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_396dccf5f6891e035d54565cdfc4ae6f.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, العالم
وزير الخارجية الروسي ونظيره العماني يؤكدان ضرورة تيسير عملية التفاوض بين الولايات المتحدة وإيران
أفادت وزارة الخارجية الروسية بأن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ونظيره العماني بدر البوسعيدي أجريا اتصالاً هاتفيا لبحث الوضع المتعلق بإيران في سياق المحادثات بين واشنطن وطهران، وأعربا عن رأيهما بضرورة تيسير استمرار عملية التفاوض.
وذكر موقع وزارة الخارجية الروسية الإلكتروني: "جرى تبادل وجهات النظر حول الوضع المتعلق بإيران في سياق الجولة الأخيرة من المحادثات غير المباشرة بين ممثلين إيرانيين وأمريكيين، بوساطة سلطنة عمان، في مسقط. وتم التوصل إلى رأي مشترك بشأن ضرورة تيسير استمرار عملية التفاوض بهدف التوصل إلى اتفاقيات مقبولة للطرفين".
وأشار الموقع إلى أن لافروف أشاد كثيرا بجهود قيادة سلطنة عمان في هذا الصدد.
وذكر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أن طهران أبلغت موسكو وبكين، بتفاصيل وتقدم المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية، بشأن الخلافات المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني.
وأضاف عراقجي عبر قناته الرسمية في تطبيق "تلغرام": "نواصل مشاوراتنا مع الصين وروسيا. الصين وروسيا دولتان صديقتان وشريكتان استراتيجيتان لنا.. وسنواصل التشاور معهما".
وجاءت تصريحات عراقجي، بعد أيام قليلة من إجراء وفدين أمريكي وإيراني مفاوضات غير مباشرة حول البرنامج النووي الإيراني، في العاصمة العُمانية مسقط.