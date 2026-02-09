https://sarabic.ae/20260209/لافروف-موسكو-على-اتصال-مع-طهران-وتشعر-بقلق-إزاء-مستقبل-إيران-1110178296.html
لافروف: موسكو على اتصال مع طهران وتشعر بقلق إزاء مستقبل إيران
سبوتنيك عربي
روسيا
إيران
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/0e/1109231922_0:153:3097:1895_1920x0_80_0_0_a3431d027da413b42ad46415bfa9c0b9.jpg
وقال لافروف، خلال حديثه في نادي فالداي الدولي للحوار: "نحن على اتصال دائم مع أصدقائنا الإيرانيين، وكذلك زملاءنا الصينيين. هذا الأمر يقلقنا، نحن قلقون على مستقبل إيران".وفي وقت سابق، عقد وفدان ، أمريكي وإيراني، محادثات حول البرنامج النووي الإيراني في مسقط، عاصمة سلطنة عمان.وكان هذا اللقاء الذي توسطت فيه عمان، الأول من نوعه منذ توقف المفاوضات لعدة أشهر عقب انطلاق المرحلة المفتوحة من الصراع الإيراني الإسرائيلي في حزيران/ يونيو 2025.ولاحقا، صرح وزير الخارجية الإيراني، السبت الماضي، لقناة "الجزيرة"، بأن طهران سترد بهجوم على القواعد الأمريكية في منطقة الخليج في حال شنت الولايات المتحدة هجوما عليها.
إيران
روسيا, إيران, العالم
لافروف: موسكو على اتصال مع طهران وتشعر بقلق إزاء مستقبل إيران
صرّح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الاثنين، بأن موسكو على اتصال مع طهران وتشعر بقلق حيال مستقبل إيران.
وقال لافروف، خلال حديثه في نادي فالداي الدولي للحوار: "نحن على اتصال دائم مع أصدقائنا الإيرانيين، وكذلك زملاءنا الصينيين. هذا الأمر يقلقنا، نحن قلقون على مستقبل إيران".
وأكد لافروف أن "روسيا ترحب بالوساطة العمانية في المحادثات بين إيران والولايات المتحدة"، موضحًا أن "موسكو تؤمن بأنه يجب التوصل لتسوية سلمية بين البلدين".
وفي وقت سابق، عقد وفدان ، أمريكي وإيراني، محادثات حول البرنامج النووي الإيراني
في مسقط، عاصمة سلطنة عمان.
وكان هذا اللقاء الذي توسطت فيه عمان، الأول من نوعه منذ توقف المفاوضات لعدة أشهر عقب انطلاق المرحلة المفتوحة من الصراع الإيراني الإسرائيلي في حزيران/ يونيو 2025.
ولاحقا، صرح وزير الخارجية الإيراني، السبت الماضي، لقناة "الجزيرة"، بأن طهران سترد بهجوم على القواعد الأمريكية
في منطقة الخليج في حال شنت الولايات المتحدة هجوما عليها.