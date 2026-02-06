عربي
أمساليوم
بث مباشر
وقال بيسكوف للصحفيين، ردًا على سؤال حول تقييم الكرملين للوضع حول إيران وتوقعاته من مفاوضات اليوم في عُمان بشأن البرنامج النووي الإيراني: "نريد أن تكون هذه المفاوضات مثمرة، وأن تُفضي إلى خفض حدة التوترات في المنطقة".وسيُجري وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في اليوم الجمعة، محادثات مع الوفد الأمريكي، الذي يرأسه ستيف ويتكوف، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي، في عاصمة عمان.وسيتم اللقاء بين الطرفين للمرة الأولى بعد التوقف في عملية التفاوض، الذي حدث بسبب تصاعد الصراع الإيراني الإسرائيلي، في يونيو/ حزيران الماضي، وأجرت إيران والولايات المتحدة الأمريكية خمس جولات من المشاورات.وأفاد مصدر إيراني بأن المفاوضات ستكون غير مباشرة، ولكن إذا تكللت بالنجاح فقد تصبح هذه المفاوضات مباشرة.وفي إطار استضافة سلطنة عمان لمفاوضات الملف النووي الإيراني، أجرى بدر بن حمد البوسعيدي، وزير الخارجية العماني، اليوم الجمعة، مشاورات منفصلة مع الوفد الإيراني برئاسة عباس عراقجي، ومع الوفد الأمريكي برئاسة ستيف ويتكوف، المبعوث الخاص لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية، وجاريد كوشنر (صهر الرئيس الأمريكي).وتركزت المشاورات، وفقا لبيان أصدرته وزارة الخارجية العمانية على صفحتها عبر منصة "إكس"، على تهيئة الظروف الملائمة لاستئناف المفاوضات الدبلوماسية والفنية، مع التأكيد على أهمية هذه المفاوضات في ضوء حرص الأطراف المعنية على إنجاحها، بما يسهم في تحقيق استدامة الأمن والاستقرار.
الكرملين: روسيا تريد محادثات مثمرة بشأن إيران تؤدي لخفض التصعيد

13:20 GMT 06.02.2026 (تم التحديث: 13:50 GMT 06.02.2026)
© Sputnik . Evgeny Biyatovمبنى الكرملين
مبنى الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2026
© Sputnik . Evgeny Biyatov
صرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، بأن روسيا ترغب في أن تكون المفاوضات بشأن إيران في سلطنة عمان مثمرة، وأن تؤدي إلى خفض التصعيد.
وقال بيسكوف للصحفيين، ردًا على سؤال حول تقييم الكرملين للوضع حول إيران وتوقعاته من مفاوضات اليوم في عُمان بشأن البرنامج النووي الإيراني: "نريد أن تكون هذه المفاوضات مثمرة، وأن تُفضي إلى خفض حدة التوترات في المنطقة".
وسيُجري وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في اليوم الجمعة، محادثات مع الوفد الأمريكي، الذي يرأسه ستيف ويتكوف، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي، في عاصمة عمان.
وسيتم اللقاء بين الطرفين للمرة الأولى بعد التوقف في عملية التفاوض، الذي حدث بسبب تصاعد الصراع الإيراني الإسرائيلي، في يونيو/ حزيران الماضي، وأجرت إيران والولايات المتحدة الأمريكية خمس جولات من المشاورات.
مسقط، سلطنة عمان - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2026
خارجية عمان: المشاورات مع إيران والولايات المتحدة تركز على تهيئة الظروف للمفاوضات
10:10 GMT
وأفاد مصدر إيراني بأن المفاوضات ستكون غير مباشرة، ولكن إذا تكللت بالنجاح فقد تصبح هذه المفاوضات مباشرة.
وفي إطار استضافة سلطنة عمان لمفاوضات الملف النووي الإيراني، أجرى بدر بن حمد البوسعيدي، وزير الخارجية العماني، اليوم الجمعة، مشاورات منفصلة مع الوفد الإيراني برئاسة عباس عراقجي، ومع الوفد الأمريكي برئاسة ستيف ويتكوف، المبعوث الخاص لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية، وجاريد كوشنر (صهر الرئيس الأمريكي).
وتركزت المشاورات، وفقا لبيان أصدرته وزارة الخارجية العمانية على صفحتها عبر منصة "إكس"، على تهيئة الظروف الملائمة لاستئناف المفاوضات الدبلوماسية والفنية، مع التأكيد على أهمية هذه المفاوضات في ضوء حرص الأطراف المعنية على إنجاحها، بما يسهم في تحقيق استدامة الأمن والاستقرار.
