https://sarabic.ae/20260206/خارجية-عمان-المشاورات-مع-إيران-والولايات-المتحدة-تركز-على-تهيئة-الظروف-للمفاوضات---1110050912.html

خارجية عمان: المشاورات مع إيران والولايات المتحدة تركز على تهيئة الظروف للمفاوضات

خارجية عمان: المشاورات مع إيران والولايات المتحدة تركز على تهيئة الظروف للمفاوضات

سبوتنيك عربي

في إطار استضافة سلطنة عمان لمفاوضات الملف النووي الإيراني، أجرى بدر بن حمد البوسعيدي، وزير الخارجية العماني، اليوم الجمعة، مشاورات منفصلة مع الوفد الإيراني... 06.02.2026, سبوتنيك عربي

2026-02-06T10:10+0000

2026-02-06T10:10+0000

2026-02-06T10:10+0000

سلطنة عمان

إيران

أخبار إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/06/1102398496_0:0:1446:813_1920x0_80_0_0_2dc89924480095f7de1a4693aa3f843d.jpg

وتركزت المشاورات، وفقا لبيان أصدرته وزارة الخارجية العمانية على صفحتها عبر منصة "إكس"، على تهيئة الظروف الملائمة لاستئناف المفاوضات الدبلوماسية والفنية، مع التأكيد على أهمية هذه المفاوضات في ضوء حرص الأطراف المعنية على إنجاحها، بما يسهم في تحقيق استدامة الأمن والاستقرار.ودعا وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في وقت سابق من اليوم الجمعة، إلى "الاحترام المتبادل" قبل بدء المفاوضات مع موفدي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في سلطنة عمان.وكتب عراقجي، الذي يمثل بلاده في هذه المفاوضات، عبر منصة "إكس": "إيران تدخل الدبلوماسية بعينين مفتوحتين وذاكرة راسخة عن العام الماضي".ووصل عراقجي إلى سلطنة عمان، أمس الخميس، لإجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن برنامج إيران النووي، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا).وذكرت الوكالة أن عراقجي "وصل إلى مسقط، عاصمة عمان، للمشاركة في جولة جديدة من المحادثات النووية مع الوفد الأمريكي".ومن المقرر أن يلتقي عراقجي بمبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، فيما تسعى واشنطن إلى إحراز تقدم دبلوماسي في الملف النووي الإيراني وقضايا أخرى.وتصاعدت حدة التوتر بين إيران والولايات المتحدة، خلال الفترة الماضية، وتبادلا التهديدات والتحذيرات، في الوقت الذي أصدرت فيه وزارة الحرب الأمريكية (البنتاغون)، في 24 يناير/ كانون الثاني الماضي، استراتيجية الدفاع الوطني لعام 2026، التي جاء فيها أن "واشنطن تعتقد أن إيران قد تحاول امتلاك أسلحة نووية، بما في ذلك عن طريق رفض التفاوض بشأن برنامجها النووي"، كما أشارت الوثيقة إلى "عزم طهران إعادة بناء قواتها".

https://sarabic.ae/20260205/وزير-الخزانة-الأمريكي-يعترف-بأن-واشنطن-ساعدت-في-إثارة-الاحتجاجات-الجماهيرية-في-إيران-1110038968.html

https://sarabic.ae/20260205/ترقب-الساعات-الأخيرة-سبوتنيك-تكشف-تفاصيل-دقيقة-حول-المفاوضات-في-مسقط-بين-إيران-وواشنطن--1110019985.html

https://sarabic.ae/20260205/أردوغان-المحادثات-بين-أمريكا-وإيران-فرصة-إيجابية-لتوسيع-المجال-الدبلوماسي-1110016050.html

سلطنة عمان

إيران

أخبار إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

سلطنة عمان, إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية