أردوغان: المحادثات بين أمريكا وإيران فرصة إيجابية لتوسيع المجال الدبلوماسي

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
09:17 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
ما وراء الصمت.. العالم الخفي للكاتب أنطون تشيخوف
09:31 GMT
29 د
من الملعب
صراع القمم الأوروبية بين الأزمة والعودة والنتائج
10:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
10:30 GMT
16 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
31 د
ملفات ساخنة
ما مدى خطورة انتهاء سريان معاهدة " نيوستارت" دون اتفاق على التمديد
12:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
ما هي الضمانات التي يجب أن تحصل عليها "قسد" بعد تسليم كافة أسلحتها؟ يجيب خبير
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
13:32 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
13:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
أزمة تدوير النفايات في الشرق الأوسط... التحديات و الحلول
17:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
17:32 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
دراسة جديدة: عمر الهرم الأكبر قد يمتد لعشرات آلاف السنين
17:44 GMT
16 د
بلا قيود
خبير: تحرير مدينة كادقلي لا قيمة نوعية لها
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
تنفيذ الاتفاق بين دمشق و "قسد" يسير وفق المتوقع رغم الغموض حول بعض النقاط
19:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
أول منصة تواصل اجتماعي للذكاء الاصطناعي
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:17 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى الـ119 لميلاد الكاتب ميخائيل شولوخوف
09:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
10:03 GMT
20 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
10:24 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
الذكاء الاصطناعي يهدد وظائف النساء في إفريقيا: خطر أم فرصة؟
10:44 GMT
16 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:28 GMT
31 د
نبض افريقيا
الاستخبارات الخارجية الروسية تكشف مؤامرة فرنسية للإطاحة برئيس مدغشقر وبوركينا فاسو
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
12:48 GMT
6 د
مساحة حرة
مصر تدرس تطبيق تجارب دول أخرى في منع الأطفال من استخدام الهواتف المحمولة
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
13:33 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
13:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي وصلاحية إبداع العلماء
17:30 GMT
30 د
صدى الحياة
بعد ضجة "رفع سن التقاعد".. البرلمان اللبناني يوضح موازنة 2026
19:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260205/أردوغان-المحادثات-بين-أمريكا-وإيران-فرصة-إيجابية-لتوسيع-المجال-الدبلوماسي-1110016050.html
أردوغان: المحادثات بين أمريكا وإيران فرصة إيجابية لتوسيع المجال الدبلوماسي
أردوغان: المحادثات بين أمريكا وإيران فرصة إيجابية لتوسيع المجال الدبلوماسي
سبوتنيك عربي
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: إن "الولايات المتحدة وإيران ترغبان في إفساح المجال أمام الدبلوماسية، واصفاً ذلك بالأمر الإيجابي". 05.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-05T10:48+0000
2026-02-05T10:48+0000
أخبار تركيا اليوم
أخبار إيران
إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
رجب طيب أردوغان
أخبار العالم الآن
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/02/1108844986_0:33:1616:942_1920x0_80_0_0_83f89244b94605146ac0bcf1334cab65.jpg
وأضاف أردوغان، في تصريحات له، أن "المحادثات بين أمريكا وإيران على مستوى القادة ستكون مفيدة بعد المفاوضات التي جرت على مستوى أقل".وشدد الرئيس التركي، على أن "أنقرة تبذل قصارى جهدها لمنع تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران من دفع المنطقة نحو صراع جديد"، مؤكدا معارضة التدخل العسكري ضد إيران.وأعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أمس الأربعاء، أن طهران وواشنطن تعتزمان عقد محادثات بشأن الملف النووي الإيراني في سلطنة عُمان يوم الجمعة. وكتب عراقجي على صفحته في منصة "إكس": "ستُعقد المفاوضات بشأن الملف النووي مع الولايات المتحدة صباح يوم الجمعة في تمام الساعة العاشرة صباحا (التاسعة والنصف صباحا بتوقيت موسكو) في مسقط. أشكر الإخوة العمانيين على توفير جميع الترتيبات اللازمة".وفي وقت سابق من اليوم، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن إيران ما زالت تتفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك رغم تقارير تحدثت عن إلغاء المحادثات النووية التي كان من المقرر عقدها يوم الجمعة المقبل.وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وسائل إعلام نقلا عن مسؤولين أمريكيين، بأن المحادثات النووية التي كان من المقرر عقدها بين الولايات المتحدة وإيران يوم الجمعة المقبل أُلغيت، وذلك بسبب "تراجع إيران عن التفاهمات المتعلقة بمكان انعقاد اللقاء ومضمونه".وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، اسماعيل بقائي، قال أمس الثلاثاء، إن "التحضيرات جارية لانطلاق المفاوضات المرتقبة مع الولايات المتحدة خلال الأيام المقبلة"، مشيرا إلى أن "تحديد مكان وزمان المحادثات ليس أمرا معقدا".وأوضح بقائي، في تصريحات لوكالة "إيرنا" الإيرانية الرسمية: "تم التخطيط لإجراء المفاوضات خلال الأيام القليلة المقبلة، وجار التشاور لتحديد مكان إجراء الحوارات، وسيتم الإعلان عنها فور الانتهاء من ذلك".وأضاف: "من حيث المبدأ، فإن مكان وتوقيت إجراء المفاوضات ليس مسألة معقدة ولا ينبغي أن يكون ذريعة للألعاب الإعلامية".وأردف بقائي: "كل من تركيا وسلطنة عمان وبعض الدول الأخرى في المنطقة أعلنوا الاستعداد لاستضافة المحادثات، وهو ما نعتبره ذا قيمة كبيرة بالنسبة لنا".
https://sarabic.ae/20260205/روسيا-تدعو-الولايات-المتحدة-إلى-الحكمة-وتؤكد-رفض-الحلول-العسكرية-تجاه-إيران-1110004324.html
https://sarabic.ae/20260203/إيران-تستدعي-سفراء-الاتحاد-الأوروبي-احتجاجا-على-الوصف-المهين-1109934170.html
أخبار إيران
إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/02/1108844986_0:0:1436:1077_1920x0_80_0_0_e8dc0f7f6d3fc5d185d07c46a2faa3b2.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار تركيا اليوم, أخبار إيران, إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, رجب طيب أردوغان, أخبار العالم الآن, العالم
أخبار تركيا اليوم, أخبار إيران, إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, رجب طيب أردوغان, أخبار العالم الآن, العالم

أردوغان: المحادثات بين أمريكا وإيران فرصة إيجابية لتوسيع المجال الدبلوماسي

10:48 GMT 05.02.2026
© AP Photo / Jerome Delayالرئيس التركي، رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 05.02.2026
© AP Photo / Jerome Delay
تابعنا عبر
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: إن "الولايات المتحدة وإيران ترغبان في إفساح المجال أمام الدبلوماسية، واصفاً ذلك بالأمر الإيجابي".
وأضاف أردوغان، في تصريحات له، أن "المحادثات بين أمريكا وإيران على مستوى القادة ستكون مفيدة بعد المفاوضات التي جرت على مستوى أقل".
وشدد الرئيس التركي، على أن "أنقرة تبذل قصارى جهدها لمنع تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران من دفع المنطقة نحو صراع جديد"، مؤكدا معارضة التدخل العسكري ضد إيران.
مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا - سبوتنيك عربي, 1920, 05.02.2026
روسيا تدعو الولايات المتحدة إلى الحكمة وتؤكد رفض الحلول العسكرية تجاه إيران
02:10 GMT
وأعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أمس الأربعاء، أن طهران وواشنطن تعتزمان عقد محادثات بشأن الملف النووي الإيراني في سلطنة عُمان يوم الجمعة.
وكتب عراقجي على صفحته في منصة "إكس": "ستُعقد المفاوضات بشأن الملف النووي مع الولايات المتحدة صباح يوم الجمعة في تمام الساعة العاشرة صباحا (التاسعة والنصف صباحا بتوقيت موسكو) في مسقط. أشكر الإخوة العمانيين على توفير جميع الترتيبات اللازمة".
وفي وقت سابق من اليوم، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن إيران ما زالت تتفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك رغم تقارير تحدثت عن إلغاء المحادثات النووية التي كان من المقرر عقدها يوم الجمعة المقبل.
وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وسائل إعلام نقلا عن مسؤولين أمريكيين، بأن المحادثات النووية التي كان من المقرر عقدها بين الولايات المتحدة وإيران يوم الجمعة المقبل أُلغيت، وذلك بسبب "تراجع إيران عن التفاهمات المتعلقة بمكان انعقاد اللقاء ومضمونه".
الخارجية الإيرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 03.02.2026
إيران تستدعي سفراء الاتحاد الأوروبي احتجاجا على "الوصف المهين"
3 فبراير, 10:37 GMT
وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، اسماعيل بقائي، قال أمس الثلاثاء، إن "التحضيرات جارية لانطلاق المفاوضات المرتقبة مع الولايات المتحدة خلال الأيام المقبلة"، مشيرا إلى أن "تحديد مكان وزمان المحادثات ليس أمرا معقدا".
وأوضح بقائي، في تصريحات لوكالة "إيرنا" الإيرانية الرسمية: "تم التخطيط لإجراء المفاوضات خلال الأيام القليلة المقبلة، وجار التشاور لتحديد مكان إجراء الحوارات، وسيتم الإعلان عنها فور الانتهاء من ذلك".
وأضاف: "من حيث المبدأ، فإن مكان وتوقيت إجراء المفاوضات ليس مسألة معقدة ولا ينبغي أن يكون ذريعة للألعاب الإعلامية".
وأردف بقائي: "كل من تركيا وسلطنة عمان وبعض الدول الأخرى في المنطقة أعلنوا الاستعداد لاستضافة المحادثات، وهو ما نعتبره ذا قيمة كبيرة بالنسبة لنا".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала