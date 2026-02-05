https://sarabic.ae/20260205/أردوغان-المحادثات-بين-أمريكا-وإيران-فرصة-إيجابية-لتوسيع-المجال-الدبلوماسي-1110016050.html

أردوغان: المحادثات بين أمريكا وإيران فرصة إيجابية لتوسيع المجال الدبلوماسي

أردوغان: المحادثات بين أمريكا وإيران فرصة إيجابية لتوسيع المجال الدبلوماسي

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: إن "الولايات المتحدة وإيران ترغبان في إفساح المجال أمام الدبلوماسية، واصفاً ذلك بالأمر الإيجابي". 05.02.2026

وأضاف أردوغان، في تصريحات له، أن "المحادثات بين أمريكا وإيران على مستوى القادة ستكون مفيدة بعد المفاوضات التي جرت على مستوى أقل".وشدد الرئيس التركي، على أن "أنقرة تبذل قصارى جهدها لمنع تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران من دفع المنطقة نحو صراع جديد"، مؤكدا معارضة التدخل العسكري ضد إيران.وأعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أمس الأربعاء، أن طهران وواشنطن تعتزمان عقد محادثات بشأن الملف النووي الإيراني في سلطنة عُمان يوم الجمعة. وكتب عراقجي على صفحته في منصة "إكس": "ستُعقد المفاوضات بشأن الملف النووي مع الولايات المتحدة صباح يوم الجمعة في تمام الساعة العاشرة صباحا (التاسعة والنصف صباحا بتوقيت موسكو) في مسقط. أشكر الإخوة العمانيين على توفير جميع الترتيبات اللازمة".وفي وقت سابق من اليوم، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن إيران ما زالت تتفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك رغم تقارير تحدثت عن إلغاء المحادثات النووية التي كان من المقرر عقدها يوم الجمعة المقبل.وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وسائل إعلام نقلا عن مسؤولين أمريكيين، بأن المحادثات النووية التي كان من المقرر عقدها بين الولايات المتحدة وإيران يوم الجمعة المقبل أُلغيت، وذلك بسبب "تراجع إيران عن التفاهمات المتعلقة بمكان انعقاد اللقاء ومضمونه".وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، اسماعيل بقائي، قال أمس الثلاثاء، إن "التحضيرات جارية لانطلاق المفاوضات المرتقبة مع الولايات المتحدة خلال الأيام المقبلة"، مشيرا إلى أن "تحديد مكان وزمان المحادثات ليس أمرا معقدا".وأوضح بقائي، في تصريحات لوكالة "إيرنا" الإيرانية الرسمية: "تم التخطيط لإجراء المفاوضات خلال الأيام القليلة المقبلة، وجار التشاور لتحديد مكان إجراء الحوارات، وسيتم الإعلان عنها فور الانتهاء من ذلك".وأضاف: "من حيث المبدأ، فإن مكان وتوقيت إجراء المفاوضات ليس مسألة معقدة ولا ينبغي أن يكون ذريعة للألعاب الإعلامية".وأردف بقائي: "كل من تركيا وسلطنة عمان وبعض الدول الأخرى في المنطقة أعلنوا الاستعداد لاستضافة المحادثات، وهو ما نعتبره ذا قيمة كبيرة بالنسبة لنا".

