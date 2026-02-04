إعلام: إلغاء المحادثات النووية المقررة يوم الجمعة بين طهران وواشنطن

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
09:18 GMT
39 د
نبض افريقيا
تصعيد حاد بين إسرائيل وجنوب أفريقيا وطرد متبادل لدبلوماسيين من البلدين
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
أكشاك الخدمة الذاتية في مطاعم ماكدونالدز أدت إلى زيادة إنفاق العملاء
10:49 GMT
11 د
شؤون عسكرية
ما هي الضمانات التي يجب أن تحصل عليها "قسد" بعد تسليم كافة أسلحتها؟ يجيب خبير
11:31 GMT
29 د
من الملعب
صراع القمم الأوروبية بين الأزمة والعودة والنتائج
12:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
12:30 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
13:03 GMT
40 د
عرب بوينت بودكاست
دراسة جديدة: عمر الهرم الأكبر قد يمتد لعشرات آلاف السنين
13:44 GMT
16 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
العنف الرقمي واستغلال الفئات الضعيفة.. التحديات وآليات المواجهة!
17:31 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: الإسناد الروسي في مكافحة الإرهاب يطمئن النخب الإفريقية
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما مدى خطورة انتهاء سريان معاهدة " نيوستارت" دون اتفاق على التمديد
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
أزمة تدوير النفايات في الشرق الأوسط... التحديات و الحلول
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
89 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
09:17 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
ما وراء الصمت.. العالم الخفي للكاتب أنطون تشيخوف
09:31 GMT
29 د
من الملعب
صراع القمم الأوروبية بين الأزمة والعودة والنتائج
10:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
10:30 GMT
16 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
31 د
ملفات ساخنة
ما مدى خطورة انتهاء سريان معاهدة " نيوستارت" دون اتفاق على التمديد
12:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
ما هي الضمانات التي يجب أن تحصل عليها "قسد" بعد تسليم كافة أسلحتها؟ يجيب خبير
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
13:32 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
13:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
أزمة تدوير النفايات في الشرق الأوسط... التحديات و الحلول
17:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
17:32 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
دراسة جديدة: عمر الهرم الأكبر قد يمتد لعشرات آلاف السنين
17:44 GMT
16 د
بلا قيود
خبير: تحرير مدينة كادقلي لا قيمة نوعية لها
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
تنفيذ الاتفاق بين دمشق و "قسد" يسير وفق المتوقع رغم الغموض حول بعض النقاط
19:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
أول منصة تواصل اجتماعي للذكاء الاصطناعي
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
إعلام: إلغاء المحادثات النووية المقررة يوم الجمعة بين طهران وواشنطن
وأضاف المسؤولان أن "المحادثات النووية التي كان من المقرر عقدها بين الولايات المتحدة وإيران يوم الجمعة أُلغيت، وذلك بسبب تراجع إيران عن تفاهماتها بشأن مكان ومضمون اللقاء".وأشار المسؤولان إلى أنه إذا كانت إيران مستعدة للعودة إلى الصيغة الأصلية، فإن الولايات المتحدة مستعدة للاجتماع هذا الأسبوع أو الأسبوع المقبل.وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، اسماعيل بقائي، قال أمس الثلاثاء، إن "التحضيرات جارية لانطلاق المفاوضات المرتقبة مع الولايات المتحدة خلال الأيام المقبلة"، مشيرا إلى أن "تحديد مكان وزمان المحادثات ليس أمرا معقدا".وأوضح بقائي، في تصريحات لوكالة "إيرنا" الإيرانية الرسمية، اليوم الثلاثاء: "تم التخطيط لإجراء المفاوضات خلال الأيام القليلة المقبلة، وجار التشاور لتحديد مكان إجراء الحوارات، وسيتم الإعلان عنها فور الانتهاء من ذلك".وأردف بقائي: "كل من تركيا وسلطنة عمان وبعض الدول الأخرى في المنطقة أعلنوا الاستعداد لاستضافة المحادثات، وهو ما نعتبره ذا قيمة كبيرة بالنسبة لنا".
إعلام: إلغاء المحادثات النووية المقررة يوم الجمعة بين طهران وواشنطن

18:28 GMT 04.02.2026
© AP Photoموقع "نطنز" النووي الإيراني
موقع نطنز النووي الإيراني - سبوتنيك عربي, 1920, 04.02.2026
© AP Photo
تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام نقلا عن مسؤولين أمريكيين، اليوم الأربعاء، بأن المحادثات النووية التي كان من المقرر عقدها بين الولايات المتحدة وإيران يوم الجمعة المقبل أُلغيت، وذلك بسبب "تراجع إيران عن التفاهمات المتعلقة بمكان انعقاد اللقاء ومضمونه".
وأضاف المسؤولان أن "المحادثات النووية التي كان من المقرر عقدها بين الولايات المتحدة وإيران يوم الجمعة أُلغيت، وذلك بسبب تراجع إيران عن تفاهماتها بشأن مكان ومضمون اللقاء".

وأردفا أن "واشنطن أبلغت طهران أنها لن توافق على نقل المحادثات إلى سلطنة عُمان أو تغيير الصيغة الأصلية التي جرى الاتفاق عليها"، بحسب موقع "أكسيوس" الإخباري.

الخارجية الإيرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 03.02.2026
الخارجية الإيرانية: تحضيرات جارية لعقد مفاوضات مع واشنطن وتحديد مكانها وزمانها ليس معقدا
أمس, 21:18 GMT
وأشار المسؤولان إلى أنه إذا كانت إيران مستعدة للعودة إلى الصيغة الأصلية، فإن الولايات المتحدة مستعدة للاجتماع هذا الأسبوع أو الأسبوع المقبل.

وقال أحد المسؤولين: "نريد التوصل إلى اتفاق حقيقي بسرعة وإلا سيبدأ الناس في استكشاف خيارات أخرى"، في تلميح إلى تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتكررة باستخدام القوة العسكرية.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، اسماعيل بقائي، قال أمس الثلاثاء، إن "التحضيرات جارية لانطلاق المفاوضات المرتقبة مع الولايات المتحدة خلال الأيام المقبلة"، مشيرا إلى أن "تحديد مكان وزمان المحادثات ليس أمرا معقدا".
صاروخ إيراني من نوع ذو الفقار - سبوتنيك عربي, 1920, 28.01.2026
الخارجية الإيرانية: صواريخنا قادرة على استهداف القواعد الأمريكية في المنطقة
28 يناير, 12:39 GMT
وأوضح بقائي، في تصريحات لوكالة "إيرنا" الإيرانية الرسمية، اليوم الثلاثاء: "تم التخطيط لإجراء المفاوضات خلال الأيام القليلة المقبلة، وجار التشاور لتحديد مكان إجراء الحوارات، وسيتم الإعلان عنها فور الانتهاء من ذلك".
وأضاف: "من حيث المبدأ، فإن مكان وتوقيت إجراء المفاوضات ليس مسألة معقدة ولا ينبغي أن يكون ذريعة للألعاب الإعلامية".
وأردف بقائي: "كل من تركيا وسلطنة عمان وبعض الدول الأخرى في المنطقة أعلنوا الاستعداد لاستضافة المحادثات، وهو ما نعتبره ذا قيمة كبيرة بالنسبة لنا".
