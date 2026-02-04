https://sarabic.ae/20260204/إعلام-إلغاء-المحادثات-النووية-المقررة-يوم-الجمعة-بين-طهران-وواشنطن-1109996609.html
إعلام: إلغاء المحادثات النووية المقررة يوم الجمعة بين طهران وواشنطن
إعلام: إلغاء المحادثات النووية المقررة يوم الجمعة بين طهران وواشنطن
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام نقلا عن مسؤولين أمريكيين، اليوم الأربعاء، بأن المحادثات النووية التي كان من المقرر عقدها بين الولايات المتحدة وإيران يوم الجمعة المقبل... 04.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-04T18:28+0000
2026-02-04T18:28+0000
2026-02-04T18:28+0000
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
مفاوضات
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/11/1101728519_0:74:3377:1974_1920x0_80_0_0_fa2cd50eb0651bff41e59888fa4c46f6.jpg
وأضاف المسؤولان أن "المحادثات النووية التي كان من المقرر عقدها بين الولايات المتحدة وإيران يوم الجمعة أُلغيت، وذلك بسبب تراجع إيران عن تفاهماتها بشأن مكان ومضمون اللقاء".وأشار المسؤولان إلى أنه إذا كانت إيران مستعدة للعودة إلى الصيغة الأصلية، فإن الولايات المتحدة مستعدة للاجتماع هذا الأسبوع أو الأسبوع المقبل.وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، اسماعيل بقائي، قال أمس الثلاثاء، إن "التحضيرات جارية لانطلاق المفاوضات المرتقبة مع الولايات المتحدة خلال الأيام المقبلة"، مشيرا إلى أن "تحديد مكان وزمان المحادثات ليس أمرا معقدا".وأوضح بقائي، في تصريحات لوكالة "إيرنا" الإيرانية الرسمية، اليوم الثلاثاء: "تم التخطيط لإجراء المفاوضات خلال الأيام القليلة المقبلة، وجار التشاور لتحديد مكان إجراء الحوارات، وسيتم الإعلان عنها فور الانتهاء من ذلك".وأردف بقائي: "كل من تركيا وسلطنة عمان وبعض الدول الأخرى في المنطقة أعلنوا الاستعداد لاستضافة المحادثات، وهو ما نعتبره ذا قيمة كبيرة بالنسبة لنا".
https://sarabic.ae/20260203/الخارجية-الإيرانية-تحضيرات-جارية-لعقد-مفاوضات-مع-واشنطن-وتحديد-مكانها-وزمانها-ليس-معقدا-1109960364.html
https://sarabic.ae/20260128/الخارجية-الإيرانية-صواريخنا-قادرة-على-استهداف-القواعد-الأمريكية-في-المنطقة-1109726186.html
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/11/1101728519_324:0:3053:2047_1920x0_80_0_0_eab9711d9882e37cd7bcc22ce0ae91c5.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, مفاوضات, العالم, أخبار العالم الآن
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, مفاوضات, العالم, أخبار العالم الآن
إعلام: إلغاء المحادثات النووية المقررة يوم الجمعة بين طهران وواشنطن
أفادت وسائل إعلام نقلا عن مسؤولين أمريكيين، اليوم الأربعاء، بأن المحادثات النووية التي كان من المقرر عقدها بين الولايات المتحدة وإيران يوم الجمعة المقبل أُلغيت، وذلك بسبب "تراجع إيران عن التفاهمات المتعلقة بمكان انعقاد اللقاء ومضمونه".
وأضاف المسؤولان أن "المحادثات النووية التي كان من المقرر عقدها بين الولايات المتحدة وإيران يوم الجمعة أُلغيت، وذلك بسبب تراجع إيران عن تفاهماتها بشأن مكان ومضمون اللقاء".
وأردفا أن "واشنطن أبلغت طهران أنها لن توافق على نقل المحادثات إلى سلطنة عُمان أو تغيير الصيغة الأصلية التي جرى الاتفاق عليها"، بحسب موقع "أكسيوس" الإخباري.
وأشار المسؤولان إلى أنه إذا كانت إيران مستعدة للعودة إلى الصيغة الأصلية، فإن الولايات المتحدة مستعدة للاجتماع هذا الأسبوع أو الأسبوع المقبل.
وقال أحد المسؤولين: "نريد التوصل إلى اتفاق حقيقي بسرعة وإلا سيبدأ الناس في استكشاف خيارات أخرى"، في تلميح إلى تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتكررة باستخدام القوة العسكرية.
وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، اسماعيل بقائي، قال أمس الثلاثاء، إن "التحضيرات جارية لانطلاق المفاوضات المرتقبة مع الولايات المتحدة خلال الأيام المقبلة"، مشيرا إلى أن "تحديد مكان وزمان المحادثات ليس أمرا معقدا
".
وأوضح بقائي، في تصريحات لوكالة "إيرنا" الإيرانية الرسمية، اليوم الثلاثاء: "تم التخطيط لإجراء المفاوضات خلال الأيام القليلة المقبلة، وجار التشاور لتحديد مكان إجراء الحوارات
، وسيتم الإعلان عنها فور الانتهاء من ذلك".
وأضاف: "من حيث المبدأ، فإن مكان وتوقيت إجراء المفاوضات ليس مسألة معقدة ولا ينبغي أن يكون ذريعة للألعاب الإعلامية".
وأردف بقائي: "كل من تركيا وسلطنة عمان وبعض الدول الأخرى في المنطقة أعلنوا الاستعداد لاستضافة المحادثات
، وهو ما نعتبره ذا قيمة كبيرة بالنسبة لنا".