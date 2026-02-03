https://sarabic.ae/20260203/الخارجية-الإيرانية-تحضيرات-جارية-لعقد-مفاوضات-مع-واشنطن-وتحديد-مكانها-وزمانها-ليس-معقدا-1109960364.html

الخارجية الإيرانية: تحضيرات جارية لعقد مفاوضات مع واشنطن وتحديد مكانها وزمانها ليس معقدا

الخارجية الإيرانية: تحضيرات جارية لعقد مفاوضات مع واشنطن وتحديد مكانها وزمانها ليس معقدا

سبوتنيك عربي

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، اسماعيل بقائي، إن "التحضيرات جارية لانطلاق المفاوضات المرتقبة مع الولايات المتحدة خلال الأيام المقبلة"، مشيرا إلى أن... 03.02.2026, سبوتنيك عربي

2026-02-03T21:18+0000

2026-02-03T21:18+0000

2026-02-03T21:18+0000

إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

أخبار العالم الآن

https://cdn.img.sarabic.ae/img/101424/84/1014248485_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_1b72f366c061653bb8fa9ab913ec15e4.jpg

وأوضح بقائي، في تصريحات لوكالة "إيرنا" الإيرانية الرسمية، اليوم الثلاثاء، "تم التخطيط لإجراء المفاوضات خلال الأيام القليلة القادمة، وجار التشاور لتحديد مكان إجراء الحوارات، وسيتم الإعلان عنها فور الانتهاء من ذلك".وأردف بقائي: "كل من تركيا وسلطنة عمان وبعض الدول الأخرى في المنطقة أعلنوا الاستعداد لاستضافة المحادثات، وهو ما نعتبره ذا قيمة كبيرة بالنسبة لنا".وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، في تصريح لقناة "فوكس نيوز": "المبعوث الخاص ستيف ويتكوف يستعد لإجراء محادثات مع الإيرانيين في وقت لاحق هذا الأسبوع".وأضافت: "بالنسبة للرئيس (الأمريكي دونالد ترامب) فهو لا يزال ملتزمًا بمبدأ أولوية الدبلوماسية، ومع ذلك فلدى الرئيس بالطبع مجموعة كاملة من الخيارات الممكنة، بما في ذلك استخدام القوة العسكرية".وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت: "لقد تحثت مع الزملاء في البنتاغون صباح اليوم، وقالوا إن القيادة المركزية تصرفت بشكل مناسب وضروري لحماية الأفراد الأمريكيين والمعدات في المنطقة، ولذا قررت القيادة المركزية إسقاط الطائرة المسيرة الإيرانية".وأضافت أن الطائرة المسيرة الإيرانية "تصرفت بشكل عدواني" تجاه حاملة الطائرات الأمريكية.وأوضح بزشكيان، عبر حسابه على منصة "إكس"، أن "توجيهاته جاءت في ضوء طلبات تقدّمت بها حكومات صديقة في المنطقة"، مشددًا على أن أي مفاوضات مع واشنطن يجب أن تُعقد في إطار المصالح الوطنية الإيرانية.

https://sarabic.ae/20260128/الخارجية-الإيرانية-صواريخنا-قادرة-على-استهداف-القواعد-الأمريكية-في-المنطقة-1109726186.html

https://sarabic.ae/20260203/إيران-تستدعي-سفراء-الاتحاد-الأوروبي-احتجاجا-على-الوصف-المهين-1109934170.html

https://sarabic.ae/20260201/هل-تنجح-الوساطة-العربية-بين-واشنطن-وإيران-لتجنب-سيناريو-الحرب-1109876762.html

إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن