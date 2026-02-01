https://sarabic.ae/20260201/هل-تنجح-الوساطة-العربية-بين-واشنطن-وإيران-لتجنب-سيناريو-الحرب-1109876762.html

هل تنجح الوساطة العربية بين واشنطن وإيران لتجنب سيناريو الحرب؟

هل تنجح الوساطة العربية بين واشنطن وإيران لتجنب سيناريو الحرب؟

تسعى العديد من الدول العربية لمنع سيناريو الحرب بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل من جانب، وإيران من جانب آخر، من خلال الوساطة والاتصالات التي تجري على...

التحركات الراهنة، كشفت عنها وزارة الخارجية المصرية، في بيان لها، التي قالت إن الوزير بدر عبد العاطي بحث مع نظرائه، الإيراني عباس عراقجي والقطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني والتركي هاكان فيدان والعماني بدر بن حمد البوسعيدي والمبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف التطورات الإقليمية وخفض التصعيد في المنطقة.ووفقا لبيان الوزارة شدد عبد العاطي خلال المباحثات على "ضرورة تكثيف الجهود الرامية إلى خفض التصعيد وإيجاد حلول سلمية من خلال الدبلوماسية والحوار"، محذرا من أنه لا توجد حلول عسكرية للتحديات المختلفة التي تواجه المنطقة.وتأتي التحركات العربية التركية الأخيرة، في ظل استمرار الحشد العسكري بالمنطقة، بما يشير للتجهيز لشن هجمات على إيران، فيما حذرت الأخيرة أنها سترد بكل قوة على أي محاولة للمساس بسيادتها وفق تصريحات رسمية عدة.وحذر الخبراء بشكل كبير من تداعيات سيناريو الحرب على المنطقة، خاصة في ظل التوقعات بتوسع دائرة الصراع وكذلك الانعكاسات الاقتصادية والأمنية على المنطقة.يقول الدكتور محمد العريمي، خبير الشؤون السياسية العماني، إن الجهود العربية التي تقودها مصر والسعودية وسلطنة عُمان تمثل محاولة جادة لاحتواء أخطر أزمة تواجه الإقليم حاليا، وهي تتحرك انطلاقا من إدراك عميق بأن أي مواجهة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية لن تكون محدودة، بل ستطال أمن الخليج واستقرار الشرق الأوسط بكامله.فرص نجاح الوساطةوأضاف العريمي في حديثه مع "سبوتنيك"، أن فرص نجاح هذه الجهود تبقى قائمة طالما أن الأطراف الدولية المعنية ما زالت تُدرك كلفة الحرب، وتبحث عن مخرج سياسي يحفظ ماء الوجه ويمنع الانفجار الشامل، حتى وإن كان ذلك عبر تهدئة مرحلية أو تفاهمات غير معلنة.وتابع: "سلطنة عُمان ومصر والسعودية تتحرك بأدوات مختلفة عن القوى الكبرى؛ فهي لا تستخدم لغة التهديد أو العقوبات، بل تعتمد على المصداقية السياسية، والشرعية الإقليمية، والقدرة على نقل رسائل متبادلة تخفف منسوب التوتر".ويرى أن الدور العُماني يبرز هنا باعتباره قناة هادئة وموثوقة، بينما تضيف مصر والسعودية وزنا سياسيا وأمنيا يجعل أي مسار سياسي أكثر جدية وقابلية للبقاء، موضحا أن هذه الدول تخاطب الطرفين بلغة المصالح، وتربط بين التصعيد العسكري وانهيار أمن الطاقة والملاحة والاستقرار الإقليمي، وهي أوراق مؤثرة في الحسابات الدولية.ما بعد فشل المسار السياسي؟وفق الخبير السياسي، فإنه في حال فشل المسار السياسي، فإن المنطقة ستدخل مرحلة بالغة الخطورة، حيث يتحول الخليج إلى مسرح توتر مفتوح، ليس عبر حرب شاملة بالضرورة، بل من خلال عمليات أمنية متقطعة، وتهديد الملاحة البحرية، واستهداف غير مباشر للبنية التحتية، مع اتساع دائرة الصراع عبر أطراف إقليمية مرتبطة بالمواجهة.وشدد على أن هذا السيناريو سيضعف قدرة دول المنطقة على التركيز على التنمية والاستقرار، ويفتح الباب أمام فوضى أمنية متدرجة.أما المسار الأخطر، وفق العريمي، يتضمن الدخول في حالة توتر طويل الأمد، تُدار فيه الأزمة دون حل، وتبقى المنطقة رهينة لحسابات الردع والرسائل المتبادلة.وشدد على أن هذا النوع من الصراع يستنزف الجميع، ويُبقي احتمالات الانفجار قائمة في أي لحظة نتيجة خطأ في التقدير أو حادث غير محسوب.أما على المستوى الأوسع، فإن تداعيات الفشل لن تقتصر على الإقليم، بل ستنعكس على الأمن الدولي، واستقرار أسواق الطاقة، ومصداقية النظام الدولي في إدارة الأزمات. كما أن استمرار التوتر سيخلق بيئة خصبة لعدم الاستقرار والفوضى، ويُضعف الثقة بأي مسارات سياسية مستقبلية، وفق العريمي.جهود مكثفةفي الإطار يقول العميد عبد الله آل شايع، الخبير الأمني السعودي، إن الجهود العربية لتهدئة التوتر بين واشنطن وطهران، تقودها الدول العربية والسعودية، اعتمادا على ثقلها السياسي والاقتصادي وعلاقاتها الاستراتيجية مع الولايات المتحدة، إضافة إلى قدرتها على التواصل المباشر مع مختلف الأطراف، وتساندها في هذا المسار كلٌّ من مصر وسلطنة عُمان؛ خاصة أن مسقط تمتلك خبرة طويلة في الوساطة مع إيران، بينما تضيف القاهرة وزنا سياسيا وإعلاميا يعزز الموقف العربي العام.وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أنه رغم أن فرص النجاح ليست مضمونة، فإنها تبقى واقعية إذا توفّر الاستعداد للدخول في تسوية تحفظ ماء الوجه من الجانب الإيراني، وقبول إيراني بتنازلات مقابل ضمانات واضحة، إلى جانب دعم دولي يفضّل التهدئة على التصعيد.موقع قوةويرى أن الدول العربية من موقع قوة، خاصة أن الخليج هو شريان الطاقة العالمي، وأي اضطراب فيه ينعكس مباشرة على الاقتصاد الدولي، كما أن السعودية ودول الخليج تتحكم في استقرار أسواق النفط والغاز، ما يجعل صوتها مسموعا لدى القوى الكبرى. ويُدرك الجميع أن أي انفجار شامل لن يقتصر على إيران وأمريكا، بل سيمتد إلى العراق واليمن وسوريا ولبنان، ما يجعل الاستقرار الإقليمي ورقة عربية أساسية.وفي حال فشل المسار السياسي، يرى الخبير الأمني أن المنطقة ستدخل مرحلة حساسة قد لا تصل إلى حرب شاملة، لكنها ستشهد تصعيدا أمنيا متكررا وتهديدا لممرات الطاقة وتوسعا للحروب بالوكالة، إضافة إلى ضغوط اقتصادية على دول الخليج وتباطؤ مشاريع التنمية.ويرى أنه في حال استمرار التوتر لفترات دون اتفاق، ستجد المنطقة نفسها في حالة "لا حرب ولا سلم"، وهي حالة تستنزف الأعصاب وتعرقل خطط التحول الاقتصادي، كما ستنعكس المخاطر على العالم عبر ارتفاع أسعار الطاقة واضطراب سلاسل الإمداد وتصاعد الهجمات السيبرانية.أول رد من الحرس الثوريوأصدر قائد القوات البحرية في الحرس الثوري الإيراني علي رضا تنكسيري، اليوم الأحد، أول تصريحات بعد مزاعم اغتياله، مؤكدا أن "الشعب الإيراني سيبقى حصنا منيعا في مواجهة فتن الأعداء".وأضاف موضحا أن "خصوم إيران يسعون إلى ضرب الأمل وزعزعة الثقة داخل المجتمع عبر الحرب الهجينة والدعاية المضللة"، وتابع مشددا أن "المرحلة الراهنة تتطلب تعزيز الوحدة والوعي والحضور الفاعل لمواجهة هذه التحديات".وكان الحرس الثوري الإيراني، أصدر أمس السبت، بيانا نفى فيه صحة الشائعات، التي تم تداولها اليوم بشأن اغتيال علي رضا تنكسيري، مؤكدا أن "هذه الأخبار لا أساس لها من الصحة".وأشار البيان إلى أن "نشر مثل هذه الشائعات يأتي من حساب "ترور آلارم"، المعروف بنشره أخبار كاذبة في المواضيع الأمنية والعسكرية، ويعتبر الذراع العملياتي للموساد في الحرب النفسية"، وفق البيان.وأوضح الحرس الثوري الإيراني أن "هذا الحساب سبق له الادعاء باغتيال قائد فيلق القدس، إسماعيل قاآني"، مشيرا إلى أن "نشر الشائعات في ظل تواجد الأساطيل الأمريكية في المنطقة، خلال الأيام الأخيرة، يكتسب معنى أكبر ضمن حملة الحرب النفسية"، وفق تعبيره.

