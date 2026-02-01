https://sarabic.ae/20260201/مصر-والسعودية-تؤكدان-رفضهما-منطق-التصعيد-واستخدام-القوة-في-المنطقة-1109864067.html

مصر والسعودية تؤكدان رفضهما منطق التصعيد واستخدام القوة في المنطقة

مصر والسعودية تؤكدان رفضهما منطق التصعيد واستخدام القوة في المنطقة

أكدت مصر والسعودية، أمس السبت، على "ضرورة مواصلة المسارات الدبلوماسية وتعزيز الحوار البنّاء بين الأطراف المعنية، بما يجنّب المنطقة مخاطر الانزلاق إلى مزيد من...

وخلال اتصال هاتفي بين وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، ونظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، أكد الوزيران، "أهمية خفض التصعيد وتكثيف الجهود الرامية إلى احتواء الأزمات القائمة، من خلال تغليب الحلول السياسية والتفاوضية، ورفض منطق التصعيد واستخدام القوة، بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي"، بحسب الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية المصرية.وفيما يتعلق بالأوضاع في السودان، أكد الوزيران "أهمية سرعة التوصل إلى هدنة إنسانية تمهيدًا لوقف شامل لإطلاق النار، وإطلاق عملية سياسية شاملة ذات ملكية سودانية، بما يلبّي تطلعات الشعب السوداني ويحافظ على وحدة الدولة ومؤسساتها".وجدد الوزير المصري، تأكيد موقف مصر "الثابت والداعم لاحترام سيادة السودان ووحدته وسلامة أراضيه، والحفاظ على مؤسساته الوطنية، مع رفض أي محاولات للمساواة بين مؤسسات الدولة الشرعية والميليشيات المسلحة".وفي وقت سابق، صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن "أسطولًا ضخمًا" يتجه نحو إيران، معربًا عن أمله في أن توافق طهران على التفاوض بشأن اتفاق "عادل ومنصف" يتضمن الإلغاء الكامل لأسلحة إيران النووية.من جانبه، حذّر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، من أن القوات المسلحة الإيرانية "مستعدة للرد فورًا وبقوة على أي عدوان على أراضي إيران أو أجوائها أو مياهها".

