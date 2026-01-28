https://sarabic.ae/20260128/عراقجي-قواتنا-المسلحة-الباسلة-على-أهبة-الاستعداد-1109737727.html

عراقجي: قواتنا المسلحة الباسلة على أهبة الاستعداد

عراقجي: قواتنا المسلحة الباسلة على أهبة الاستعداد

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي: إن "القوات المسلحة الإيرانية في حالة جاهزية تامة، وقادرة على الرد الفوري والقوي على أي اعتداء يستهدف الأراضي أو الأجواء...

جاء ذلك في بيان على منصة "إكس" اليوم الأربعاء، أكد فيه أن الدروس المستخلصة من "حرب الـ 12 يوما" عززت قدرة بلاده على الاستجابة بشكل أسرع وأشد تأثيرا.وأوضح عراقجي أن تلك التجربة مكنت إيران من تطوير آليات الردع والرد بصورة أكثر قوة وسرعة وعمقا، مشددا على أن أي عمل عدائي سيواجه بحزم لحماية السيادة الوطنية.وفي الملف النووي، أكد وزير الخارجية أن إيران ترحب باتفاق نووي "عادل ومتوازن ومفيد للطرفين"، يقوم على الندية الكاملة ويخلو من الإكراه أو التهديد أو الضغوط، ويكفل حق طهران في امتلاك التكنولوجيا النووية للأغراض السلمية، مع ضمان عدم امتلاك أسلحة نووية.وأضاف أن السلاح النووي "لا مكان له في الحسابات الأمنية الإيرانية، وأن بلاده لم تسع يوما إلى تطويره أو امتلاكه.وأعلن مستشار المرشد الأعلى الإيراني علي شمخاني، في وقت سابق اليوم، أن إيران ستعتبر أي عمل عسكري أميركي موجه ضدها إعلان حرب، وسترد عليه بشكل فوري باستهداف الطرف المعتدي وقلب تل أبيب.ولفت إلى أن "أي عمل عسكري من جانب الولايات المتحدة من أي مصدر وعلى أي مستوى سيُعتبر بداية حرب، وسيكون الرد فوري وشامل وغير مسبوق".وفي السياق ذاته، صرح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الأربعاء، بأن الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر التهديد الإيراني بشن ضربات ضد القوات الأمريكية في المنطقة تهديدا حقيقيا.وقال روبيو خلال جلسة استماع للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ: "الحقيقة أن القوات الأمريكية موجودة ضمن مدى آلاف الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية قصيرة وطويلة المدى الإيرانية التي تهدد وجود قواتنا".وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن بلاده تأمل أن تبادر إيران سريعًا للجلوس إلى طاولة المفاوضات، محذرًا من أن أي هجوم قادم سيكون "أسوأ بكثير" من السابق.وأوضح ترامب، في منشور على منصة "تروث سوشال"، أن أسطولًا وصفه بـ"الضخم" يتجه نحو إيران، مؤكدًا أنه يتحرك بسرعة وبقوة كبيرة وبهدف واضح.ودعا طهران إلى التفاوض على "صفقة عادلة ومتكافئة" تتضمن عدم امتلاك أسلحة نووية، معتبرًا أن الوقت المتاح ينفد.

