عراقجي: قواتنا المسلحة الباسلة على أهبة الاستعداد

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:17 GMT
34 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
09:51 GMT
9 د
نبض افريقيا
لافروف يؤكد ان الاستعدادات جارية لعقد قمة روسيا إفريقيا الثالثة
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
قطة صغيرة توقف خط قطارات بأكمله
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
من الملعب
تعادل سلبي في قمة الدوري اللبناني.. هل مستوى الكرة اللبنانية في خطر؟
12:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
12:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
13:03 GMT
20 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
13:23 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
13:52 GMT
8 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما مدى تأثير النوم على صحة دماغ الإنسان؟
17:51 GMT
9 د
بلا قيود
خبير: ألمانيا داعم للحرب الأوكرانية ومرتكبة للإبادة الجماعية في لينينغراد
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل ينفذ نتنياهو استحقاقات المرحلة الثانية من اتفاق غزة بعد استعادة رفاة آخر محتجز؟
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
فيلم "صوت هند رجب" ضمن ترشيحات الأوسكار.. حين يتشكل الواقع في وجدان السينما
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
من الملعب
تعادل سلبي في قمة الدوري اللبناني.. هل مستوى الكرة اللبنانية في خطر؟
10:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
10:31 GMT
29 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
11:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
11:46 GMT
14 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
12:42 GMT
18 د
مساحة حرة
ممر يربط مصر و السعودية والعراق، هل يعزز التجارة الإقليمية؟
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل تطبيقات الذكاء الاصطناعي لها علاقة بندرة المياه عالميا؟
13:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
17:03 GMT
16 د
مساحة حرة
فيلم "صوت هند رجب" ضمن ترشيحات الأوسكار.. حين يتشكل الواقع في وجدان السينما
17:19 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
قطة صغيرة توقف خط قطارات بأكمله
17:49 GMT
11 د
بلا قيود
خبراء: العلاقة الروسية السورية مهمة لكلا الطرفين
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
نائب عراقي: "الإطار التنسيقي" قد يتجه نحو مرشح توافقي جديد لرئاسة الوزراء
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
قنوات الصوديوم طريقة جديد لعلاج الألم
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260128/عراقجي-قواتنا-المسلحة-الباسلة-على-أهبة-الاستعداد-1109737727.html
عراقجي: قواتنا المسلحة الباسلة على أهبة الاستعداد
عراقجي: قواتنا المسلحة الباسلة على أهبة الاستعداد
سبوتنيك عربي
قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي: إن "القوات المسلحة الإيرانية في حالة جاهزية تامة، وقادرة على الرد الفوري والقوي على أي اعتداء يستهدف الأراضي أو الأجواء... 28.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-28T18:39+0000
2026-01-28T18:39+0000
العالم
أخبار العالم الآن
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/09/1109067452_0:133:2560:1573_1920x0_80_0_0_62f02d2364b9b86d9e8c7aff4d20a2d6.jpg
جاء ذلك في بيان على منصة "إكس" اليوم الأربعاء، أكد فيه أن الدروس المستخلصة من "حرب الـ 12 يوما" عززت قدرة بلاده على الاستجابة بشكل أسرع وأشد تأثيرا.وأوضح عراقجي أن تلك التجربة مكنت إيران من تطوير آليات الردع والرد بصورة أكثر قوة وسرعة وعمقا، مشددا على أن أي عمل عدائي سيواجه بحزم لحماية السيادة الوطنية.وفي الملف النووي، أكد وزير الخارجية أن إيران ترحب باتفاق نووي "عادل ومتوازن ومفيد للطرفين"، يقوم على الندية الكاملة ويخلو من الإكراه أو التهديد أو الضغوط، ويكفل حق طهران في امتلاك التكنولوجيا النووية للأغراض السلمية، مع ضمان عدم امتلاك أسلحة نووية.وأضاف أن السلاح النووي "لا مكان له في الحسابات الأمنية الإيرانية، وأن بلاده لم تسع يوما إلى تطويره أو امتلاكه.وأعلن مستشار المرشد الأعلى الإيراني علي شمخاني، في وقت سابق اليوم، أن إيران ستعتبر أي عمل عسكري أميركي موجه ضدها إعلان حرب، وسترد عليه بشكل فوري باستهداف الطرف المعتدي وقلب تل أبيب.ولفت إلى أن "أي عمل عسكري من جانب الولايات المتحدة من أي مصدر وعلى أي مستوى سيُعتبر بداية حرب، وسيكون الرد فوري وشامل وغير مسبوق".وفي السياق ذاته، صرح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الأربعاء، بأن الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر التهديد الإيراني بشن ضربات ضد القوات الأمريكية في المنطقة تهديدا حقيقيا.وقال روبيو خلال جلسة استماع للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ: "الحقيقة أن القوات الأمريكية موجودة ضمن مدى آلاف الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية قصيرة وطويلة المدى الإيرانية التي تهدد وجود قواتنا".وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن بلاده تأمل أن تبادر إيران سريعًا للجلوس إلى طاولة المفاوضات، محذرًا من أن أي هجوم قادم سيكون "أسوأ بكثير" من السابق.وأوضح ترامب، في منشور على منصة "تروث سوشال"، أن أسطولًا وصفه بـ"الضخم" يتجه نحو إيران، مؤكدًا أنه يتحرك بسرعة وبقوة كبيرة وبهدف واضح.ودعا طهران إلى التفاوض على "صفقة عادلة ومتكافئة" تتضمن عدم امتلاك أسلحة نووية، معتبرًا أن الوقت المتاح ينفد.
https://sarabic.ae/20260128/روبيو-أمريكا-تعتبر-تهديد-إيران-بشن-ضربات-ضد-القوات-الأمريكية-في-المنطقة-حقيقيا-1109734709.html
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/09/1109067452_143:0:2418:1706_1920x0_80_0_0_fbb2faf5f404a695338519f793c364e6.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية

عراقجي: قواتنا المسلحة الباسلة على أهبة الاستعداد

18:39 GMT 28.01.2026
© Sputnik . Abdul Kader AlBayوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي - سبوتنيك عربي, 1920, 28.01.2026
© Sputnik . Abdul Kader AlBay
تابعنا عبر
قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي: إن "القوات المسلحة الإيرانية في حالة جاهزية تامة، وقادرة على الرد الفوري والقوي على أي اعتداء يستهدف الأراضي أو الأجواء أو المياه الإيرانية".
جاء ذلك في بيان على منصة "إكس" اليوم الأربعاء، أكد فيه أن الدروس المستخلصة من "حرب الـ 12 يوما" عززت قدرة بلاده على الاستجابة بشكل أسرع وأشد تأثيرا.
وأوضح عراقجي أن تلك التجربة مكنت إيران من تطوير آليات الردع والرد بصورة أكثر قوة وسرعة وعمقا، مشددا على أن أي عمل عدائي سيواجه بحزم لحماية السيادة الوطنية.
وفي الملف النووي، أكد وزير الخارجية أن إيران ترحب باتفاق نووي "عادل ومتوازن ومفيد للطرفين"، يقوم على الندية الكاملة ويخلو من الإكراه أو التهديد أو الضغوط، ويكفل حق طهران في امتلاك التكنولوجيا النووية للأغراض السلمية، مع ضمان عدم امتلاك أسلحة نووية.
وأضاف أن السلاح النووي "لا مكان له في الحسابات الأمنية الإيرانية، وأن بلاده لم تسع يوما إلى تطويره أو امتلاكه.
وأعلن مستشار المرشد الأعلى الإيراني علي شمخاني، في وقت سابق اليوم، أن إيران ستعتبر أي عمل عسكري أميركي موجه ضدها إعلان حرب، وسترد عليه بشكل فوري باستهداف الطرف المعتدي وقلب تل أبيب.
ولفت إلى أن "أي عمل عسكري من جانب الولايات المتحدة من أي مصدر وعلى أي مستوى سيُعتبر بداية حرب، وسيكون الرد فوري وشامل وغير مسبوق".
وفي السياق ذاته، صرح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الأربعاء، بأن الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر التهديد الإيراني بشن ضربات ضد القوات الأمريكية في المنطقة تهديدا حقيقيا.
مجلس الشيوخ الأمريكي يقر بالإجماع تعيين ماركو روبيو وزيرا للخارجية - سبوتنيك عربي, 1920, 28.01.2026
روبيو: أمريكا تعتبر تهديد إيران بشن ضربات ضد القوات الأمريكية في المنطقة حقيقيا
17:32 GMT
وقال روبيو خلال جلسة استماع للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ: "الحقيقة أن القوات الأمريكية موجودة ضمن مدى آلاف الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية قصيرة وطويلة المدى الإيرانية التي تهدد وجود قواتنا".
وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن بلاده تأمل أن تبادر إيران سريعًا للجلوس إلى طاولة المفاوضات، محذرًا من أن أي هجوم قادم سيكون "أسوأ بكثير" من السابق.
وأوضح ترامب، في منشور على منصة "تروث سوشال"، أن أسطولًا وصفه بـ"الضخم" يتجه نحو إيران، مؤكدًا أنه يتحرك بسرعة وبقوة كبيرة وبهدف واضح.
ودعا طهران إلى التفاوض على "صفقة عادلة ومتكافئة" تتضمن عدم امتلاك أسلحة نووية، معتبرًا أن الوقت المتاح ينفد.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала