عربي
أمساليوم
بث مباشر
صحيفة إسرائيلية: ترامب يواجه مشكلة ولن يتراجع عن ضرب إيران
صحيفة إسرائيلية: ترامب يواجه مشكلة ولن يتراجع عن ضرب إيران
صحيفة إسرائيلية: ترامب يواجه مشكلة ولن يتراجع عن ضرب إيران

28.01.2026
ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتبنى نهجا حازما تجاه إيران، ولن يتردد في اللجوء إلى الخيار العسكري وتوجيه ضربة مباشرة إليها.
وأفادت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية بأن ترامب يواجه مشكلة إستراتيجية كبرى تتعلق بتبعات هذا الخيار العسكري وتوقيته، في ظل رغبته الموازية في تجنب الانزلاق إلى حرب إقليمية شاملة.
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في دافوس - سبوتنيك عربي, 1920, 28.01.2026
ترامب يحذر إيران من هجوم "أشد" ويدعوها للإسراع في التفاوض
13:03 GMT
وأوضحت الصحيفة أن الرئيس الأمريكي لن يتمكن من العودة إلى الوراء بشأن شن هجوم عسكري ضد إيران، وتعهده أمام الرأي العام داخل وخارج الولايات المتحدة بدعم المتظاهرين في إيران.
وأشارت إلى أن ترامب يتخوف من أنه "في حال استهداف إيران فإنه من الممكن انضمام وكلائها إلى الحرب، خاصة كتائب حزب الله في العراق، وحزب الله في لبنان، والحوثيين في اليمن، ما يعني جر المنطقة إلى مواجهة شاملة؛ ومن جهة أخرى لا يريد للتخلي عن ضرب إيران عن الضربة، حتى لا يتعاظم نفوذ وهيمنة إيران الإقليمية بدرجة تحول دون كسرها مستقبلا".
وفي وقت سابق من اليوم، قال الرئيس ترامب، إن بلاده تأمل أن تبادر إيران سريعًا للجلوس إلى طاولة المفاوضات، محذرًا من أن أي هجوم قادم سيكون "أسوأ بكثير" من السابق، حيث أوضح ترامب، في منشور على منصة "تروث سوشال"، أن أسطولًا وصفه بـ"الضخم" يتجه نحو إيران، مؤكدًا أنه يتحرك بسرعة وبقوة كبيرة وبهدف واضح.
ودعا طهران إلى التفاوض على "صفقة عادلة ومتكافئة" تتضمن عدم امتلاك أسلحة نووية، معتبرًا أن الوقت المتاح ينفد، مشيرا إلى أن إيران لم تستجب سابقًا لدعوات إبرام اتفاق، ما أدى إلى تنفيذ عملية "مطرقة منتصف الليل" في حزيران/يونيو الماضي، والتي قال إنها ألحقت دمارًا كبيرًا بإيران، محذرًا من أن الهجوم التالي سيكون أشد.
وأضاف ترامب أن الأسطول المتجه إلى المنطقة أكبر من ذلك الذي أُرسل إلى فنزويلا، وتقوده حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن"، مؤكدًا أنه جاهز وقادر على تنفيذ مهمته بسرعة وبقوة إذا اقتضت الحاجة.
وکیل وزارة الخارجية الإيرانية للشؤون القانونية والدولیة كاظم غريب آبادي - سبوتنيك عربي, 1920, 28.01.2026
إيران: جاهزون للرد على أي ضربة أمريكية والاستعداد للحرب أولوية قصوى
12:33 GMT
من جهته، طالب مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، "مجلس الأمن الدولي باتخاذ موقف حازم إزاء استمرار التهديدات الأمريكية باستخدام القوة ضد دول ذات سيادة، ومحاولات فرض السيطرة على أراضٍ أجنبية".
وكانت الاحتجاجات في إيران، اندلعت في أواخر ديسمبر/ كانون الأول 2025، على خلفية تراجع قيمة العملة المحلية، التومان الإيراني.
وتحولت الاحتجاجات في عدد من المدن الإيرانية إلى مواجهات مع الشرطة، وترافقت مع هتافات مناهضة للنظام السياسي في إيران. وأفيد بسقوط ضحايا من جانب القوات الأمنية وكذلك من بين المشاركين في الاضطرابات.
