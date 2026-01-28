https://sarabic.ae/20260128/ترامب-يحذر-إيران-من-هجوم-أشد-ويدعوها-للإسراع-في-التفاوض-1109726518.html

ترامب يحذر إيران من هجوم "أشد" ويدعوها للإسراع في التفاوض

ترامب يحذر إيران من هجوم "أشد" ويدعوها للإسراع في التفاوض

سبوتنيك عربي

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، إن بلاده تأمل أن تبادر إيران سريعًا إلى الجلوس على طاولة المفاوضات، محذرًا من أن أي هجوم قادم سيكون "أسوأ... 28.01.2026, سبوتنيك عربي

2026-01-28T13:03+0000

2026-01-28T13:03+0000

2026-01-28T13:03+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

إيران

أخبار إيران

أخبار العالم الآن

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/15/1109478808_0:0:3073:1730_1920x0_80_0_0_d8defd8750cfa99726b53797bb9719ce.jpg

وأوضح ترامب، في منشور على منصة "تروث سوشال"، أن أسطولًا وصفه بـ"الضخم" يتجه نحو إيران، مؤكدًا أنه يتحرك بسرعة وبقوة كبيرة وبهدف واضح. وأشار الرئيس الأميركي إلى أن إيران لم تستجب سابقًا لدعوات إبرام اتفاق، ما أدى إلى تنفيذ عملية "مطرقة منتصف الليل" في حزيران/يونيو الماضي، والتي قال إنها ألحقت دمارًا كبيرًا بإيران، محذرًا من أن الهجوم التالي سيكون أشد. من جهته، طالب مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، "مجلس الأمن الدولي باتخاذ موقف حازم إزاء استمرار التهديدات الأمريكية باستخدام القوة ضد دول ذات سيادة، ومحاولات فرض السيطرة على أراضٍ أجنبية".وكانت الاحتجاجات في إيران، اندلعت في أواخر ديسمبر/ كانون الأول 2025، على خلفية تراجع قيمة العملة المحلية، التومان الإيراني.وتحولت الاحتجاجات في عدد من المدن الإيرانية إلى مواجهات مع الشرطة، وترافقت مع هتافات مناهضة للنظام السياسي في إيران. وأفيد بسقوط ضحايا من جانب القوات الأمنية وكذلك من بين المشاركين في الاضطرابات.

https://sarabic.ae/20260128/إيران-جاهزون-للرد-على-أي-ضربة-أمريكية-والاستعداد-للحرب-أولوية-قصوى-1109725837.html

https://sarabic.ae/20260128/إيران-تؤكد-سيطرتها-الكاملة-على-مضيق-هرمز-1109721976.html

https://sarabic.ae/20260128/إيران-تنفيذ-حكم-الإعدام-بحق-جاسوس-قدم-معلومات-ووثائق-سرية-للموساد-الإسرائيلي-1109715452.html

الولايات المتحدة الأمريكية

إيران

أخبار إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الولايات المتحدة الأمريكية, إيران, أخبار إيران, أخبار العالم الآن