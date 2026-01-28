https://sarabic.ae/20260128/إيران-تؤكد-سيطرتها-الكاملة-على-مضيق-هرمز-1109721976.html

إيران تؤكد سيطرتها الكاملة على مضيق هرمز

سبوتنيك عربي

أكد الحرس الثوري الإيراني أن "إيران تمتلك سيطرة كاملة وشاملة على الأجواء وسطح البحر وما تحت المياه في مضيق هرمز"، مشيرًا إلى أن أمن هذا الممر البحري... 28.01.2026, سبوتنيك عربي

2026-01-28T09:39+0000

إيران

أخبار إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

أخبار العالم الآن

العالم

دونالد ترامب

https://cdn.img.sarabic.ae/img/104225/68/1042256806_0:194:4857:2926_1920x0_80_0_0_c855dc1c16bcc3788cff6df1eccab942.jpg

وقال نائب قائد القوة البحرية في الحرس الثوري الإيراني، علي رضا تنغسيري، إن بلاده تتلقى معلومات لحظية ودقيقة من الأجواء ومن سطح البحر وأعماقه في مضيق هرمز، ما يتيح لها متابعة جميع التحركات دون استثناء، مشيرًا إلى أن مستوى الإشراف الإيراني بات مستمرًا وشاملًا.وأكد أن "إيران لا تسعى إلى الحرب، لكنها في أعلى درجات الجاهزية"، محذرًا من أنه في حال اندلاع أي مواجهة فلن يكون هناك تراجع “ولو بمقدار مليمتر واحد”، وأن القوات الإيرانية ستواصل التقدم بثبات.وأشار نائب قائد القوة البحرية إلى أن "إدارة مضيق هرمز خرجت من إطارها التقليدي، وأصبحت إدارة ذكية بالكامل، بفضل منظومات المراقبة والسيطرة التي تمنح إيران إشرافًا كاملًا على جميع التحركات البحرية، سواء على السطح أو تحت سطح البحر".وأضاف أن "قرار السماح بمرور السفن أو منعها، بغض النظر عن الأعلام التي ترفعها، يخضع لسيطرة إيران الكاملة، وفق ما تراه مناسبًا لأمنها ومصالحها الاستراتيجية".وفيما يتعلق بالدول المجاورة، أوضح تنغسيري أنها تعد دولًا صديقة، لكنه شدد على أن استخدام أراضيها أو أجوائها أو مياهها ضد إيران سيجعلها تعامل كدول معادية، مؤكدًا أن هذه الرسالة تم إيصالها بوضوح إلى أطراف المنطقة.وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق اليوم، بأن "أسطولا حربيا" أمريكيا آخر يتجه نحو إيران، وأنه يأمل في أن تتوصل طهران إلى اتفاق مع واشنطن.وقال ترامب في خطاب ألقاه أمام حشد جماهيري في ولاية أيوا: "بالمناسبة، هناك أسطول رائع آخر متجه إلى إيران الآن".وأضاف: "لذا سنرى. آمل أن يتوصلوا إلى اتفاق".وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صرح، الاثنين الماضي، أن "الأسطول الأمريكي المتمركز بالقرب من إيران، ضخم ويفوق حجم الأسطول قرابة سواحل فنزويلا"، مؤكدًا أن "هذه القوة البحرية تمثل جزءًا من استراتيجية الردع في المنطقة"، وفق تعبيره.وأضاف ترامب، في تصريحات لصحيفة "أكسيوس"، أن "إيران أبدت رغبتها في التوصل إلى اتفاق"، مشيرًا إلى أنها "اتصلت به مرارًا وأبدت استعدادها للحوار، مع التأكيد على أن الدبلوماسية ما تزال خيارًا مطروحًا للتعامل مع الملف الإيراني".وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن "وصول الأسطول الأمريكي إلى المنطقة أسهم في دفع طهران نحو البحث عن تسوية"، لكنه شدد على أن "الولايات المتحدة ستواصل الحفاظ على موقفها الدفاعي القوي لضمان أمن المصالح الأمريكية وحلفائها في المنطقة".من جهته، طالب مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني، في وقت سابق اليوم، "مجلس الأمن الدولي باتخاذ موقف حازم إزاء استمرار التهديدات الأمريكية باستخدام القوة ضد دول ذات سيادة، ومحاولات فرض السيطرة على أراضٍ أجنبية".وكانت الاحتجاجات في إيران اندلعت، في أواخر ديسمبر/ كانون الأول 2025، على خلفية تراجع قيمة العملة المحلية، التومان الإيراني.وتحولت الاحتجاجات في عدد من المدن الإيرانية إلى مواجهات مع الشرطة، وترافقت مع هتافات مناهضة للنظام السياسي في إيران. وأفيد بسقوط ضحايا من جانب القوات الأمنية وكذلك من بين المشاركين في الاضطرابات.

2026

الأخبار

إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, العالم, دونالد ترامب