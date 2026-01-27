https://sarabic.ae/20260127/السعودية-لن-تسمح-باستخدام-أجوائها-أو-أراضيها-في-أي-أعمال-عسكرية-ضد-إيران-1109709672.html

السعودية لن تسمح باستخدام أجوائها أو أراضيها في أي أعمال عسكرية ضد إيران

أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، أن المملكة لن تسمح باستخدام أجوائها أو أراضيها في أي أعمال... 27.01.2026, سبوتنيك عربي

وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الثلاثاء، إن: "الأمير محمد بن سلمان وبزشكيان استعرضا مستجدات الأوضاع في إيران، كما استعرضا مستجدات المباحثات بشأن الملف النووي".وأشارت إلى أن ولي العهد السعودي أكد دعم المملكة لأي جهود من شأنها حل الخلافات بالحوار بما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.وأوضحت أن الرئيس الإيراني أعرب عن شكره للمملكة على موقفها الثابت في احترام سيادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية وسلامة أراضيها، وتقديره للدور الذي يقوم به سمو ولي العهد من جهود ومساع لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

