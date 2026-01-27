https://sarabic.ae/20260127/السعودية-لن-تسمح-باستخدام-أجوائها-أو-أراضيها-في-أي-أعمال-عسكرية-ضد-إيران-1109709672.html
السعودية لن تسمح باستخدام أجوائها أو أراضيها في أي أعمال عسكرية ضد إيران
السعودية لن تسمح باستخدام أجوائها أو أراضيها في أي أعمال عسكرية ضد إيران
سبوتنيك عربي
أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، أن المملكة لن تسمح باستخدام أجوائها أو أراضيها في أي أعمال... 27.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-27T21:55+0000
2026-01-27T21:55+0000
2026-01-27T21:55+0000
السعودية
أخبار السعودية اليوم
إيران
أخبار إيران
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/0d/1108112681_0:36:1916:1113_1920x0_80_0_0_4d4e14e511d85ba32a89924e87ff108c.jpg
وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الثلاثاء، إن: "الأمير محمد بن سلمان وبزشكيان استعرضا مستجدات الأوضاع في إيران، كما استعرضا مستجدات المباحثات بشأن الملف النووي".وأشارت إلى أن ولي العهد السعودي أكد دعم المملكة لأي جهود من شأنها حل الخلافات بالحوار بما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.وأوضحت أن الرئيس الإيراني أعرب عن شكره للمملكة على موقفها الثابت في احترام سيادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية وسلامة أراضيها، وتقديره للدور الذي يقوم به سمو ولي العهد من جهود ومساع لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.
https://sarabic.ae/20260126/السعودية-قرار-الإمارات-الخروج-من-اليمن-أمر-أساسي-لاستمرار-علاقات-قوية-مع-المملكة-1109652144.html
السعودية
إيران
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/0d/1108112681_0:0:1916:1436_1920x0_80_0_0_2f3533f216dc92790757c4e719ee39c3.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
السعودية, أخبار السعودية اليوم, إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن
السعودية, أخبار السعودية اليوم, إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن
السعودية لن تسمح باستخدام أجوائها أو أراضيها في أي أعمال عسكرية ضد إيران
أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، أن المملكة لن تسمح باستخدام أجوائها أو أراضيها في أي أعمال عسكرية ضد إيران.
وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الثلاثاء، إن: "الأمير محمد بن سلمان وبزشكيان استعرضا مستجدات الأوضاع في إيران، كما استعرضا مستجدات المباحثات بشأن الملف النووي".
وأضافت: "أكد بن ولي العهد على موقف المملكة في احترام سيادة الجمهورية الإيرانية الإسلامية، وأن المملكة لن تسمح باستخدام أجوائها أو أراضيها في أي أعمال عسكرية ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية أو أي هجمات من أي جهة كانت بغض النظر عن وجهتها".
وأشارت إلى أن ولي العهد السعودي أكد دعم المملكة لأي جهود من شأنها حل الخلافات بالحوار
بما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.
وأوضحت أن الرئيس الإيراني أعرب عن شكره للمملكة على موقفها الثابت
في احترام سيادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية وسلامة أراضيها، وتقديره للدور الذي يقوم به سمو ولي العهد من جهود ومساع لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.