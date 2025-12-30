الوساطة الصامتة.. ما طبيعة التحركات المصرية في الخلاف بين السعودية والإمارات

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
صدى الحياة
حظر الحجاب للناشئات يُعيد الجدل حول حقوق المعتقدات في أوروبا
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
مخاطر إدمان الأطفال الانترنت والأجهزة الإلكترونية
10:32 GMT
18 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:50 GMT
10 د
الإنسان والثقافة
ليالي الشتاء الساحرة.. الميلاد ورأس السنة في أدب روسيا
11:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
غارات جوية أمريكية تستهدف معسكرات تابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي في نيجيريا
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
مراكب خوفو ومقبرة تحتمس الثاني… اكتشافات تعيد كتابة تاريخ مصر
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
17:03 GMT
22 د
مرايا العلوم
ابتكار أدق شريحة حوسبة كمومية على الإطلاق، ولماذا يشيخ دماغ الرجل أسرع من دماغ المرأة
17:25 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: مفاوضات ترامب-زيلينسكي جرت بصعوبة والأمور المهمة ما زالت عالقة
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
من يقف وراء ظهور قضية استعادة دولة الجنوب العربي في اليمن؟ يجيب خبراء
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
كيف تحولت ليلة رأس السنة من مناسبة "غربية" إلى جزء من التقويم الاجتماعي في عدد من المدن العربية
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
129 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
09:17 GMT
25 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
09:42 GMT
18 د
نبض افريقيا
غارات جوية أمريكية تستهدف معسكرات تابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي في نيجيريا
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
الموظفين بعد سن الأربعين يحتاجون إجازة أربعة أيام في الاسبوع
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
11:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
11:46 GMT
14 د
شؤون عسكرية
من يقف وراء ظهور قضية استعادة دولة الجنوب العربي في اليمن؟ يجيب خبراء
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
12:33 GMT
27 د
مساحة حرة
كيف تحولت ليلة رأس السنة من مناسبة "غربية" إلى جزء من التقويم الاجتماعي في عدد من المدن العربية
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
13:33 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
الجزائر تحتفل بعيد الاستقلال عن فرنسا وسط أجواء مشحونة بتوتر العلاقات بين البلدين
17:03 GMT
56 د
بلا قيود
خبير: وجود قوات الأمم المتحدة في مرتفعات الجولان يثير تساؤلات حول جدوى دورها الفاصل
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ترامب يعرب عن غضبه إزاء محاولة كييف مهاجمة مقر بوتين وموسكو تؤكد التزامها بالسلام
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
أثار جدلا واسعا.. قراءة نقدية للفيلم المصري "الست"
19:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251230/الوساطة-الصامتة-ما-طبيعة-التحركات-المصرية-في-الخلاف-بين-السعودية-والإمارات-1108731186.html
الوساطة الصامتة.. ما طبيعة التحركات المصرية في الخلاف بين السعودية والإمارات
الوساطة الصامتة.. ما طبيعة التحركات المصرية في الخلاف بين السعودية والإمارات
سبوتنيك عربي
أثارت الخلافات الأخيرة بين السعودية والإمارات، تساؤلات عدة بشأن الدور العربي، وفي المقدمة منه القاهرة، التي ترتبط بعلاقات قوية بالبلدين. 30.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-30T15:12+0000
2025-12-30T15:12+0000
حصري
أخبار اليمن الأن
أخبار السعودية اليوم
أخبار الإمارات العربية المتحدة
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101648/69/1016486904_0:0:1301:731_1920x0_80_0_0_26395038b4164ffb8b1242920f801feb.jpg
وفق الخبراء، فإن الخلاف بين البلدين الذي ظهر للعلن بشكل رسمي عبر البيانات الرسمية قد لا يستمر طويلا، رغم تعقده وتشابكه في عدد من الملفات. وتتباين آراء الخبراء بشأن الدور الذي يمكن أن تلعبه القاهرة في إطار الوساطة بين البلدين، نظرا للعلاقات القوية التي تربطها بالمملكة والإمارات على المستوى الثنائي، وكذلك ما يتصل بقضايا الأمن القومي والقضايا العربية المشتركة.ويتوقع الخبراء أن القاهرة أجرت اتصالات على مستوى القيادة منذ اللحظات الأولى رغم عدم الإعلان بشكل رسمي من الجانب الخليجي أو المصري، استنادا إلى أهمية التنسيق بين العواصم الثلاث في الكثير من القضايا.قضايا أمن مشتركةمن ناحيته، قال العميد سمير راغب، الخبير الأمني والاستراتيجي المصري، إن مصر تجمعها علاقات وطيدة مع الإمارات والسعودية، على المستوى الشخصي بين القيادات في الدول الثلاث وعلى مستوى دوائر الاهتمام والأمن القومي والقضايا المشتركة.ويرى الخبير المصري في حديثه مع "سبوتنيك"، أن قضايا الأمن القومي في المنطقة والبحر الأحمر وخليج عدن، هي مشتركة وذات أولوية للدول الثلاث ما يعني أن التحرك المصري يتصل بمستويات عدة، الأول منها ينطلق من العلاقات الوثيقة بين الرئيس المصري والقيادات في البلدين، والثاني يرتبط بدوائر الاهتمام المشترك وقضايا الأمن القومي المشتركة والقضايا العربية التي تنخرط الدول الثلاث فيها بشكل فاعل وإيجابي.ويرى أن الاتصالات من الجانب المصري على مستوى القيادة يتوقع أنها جرت بالفعل منذ اللحظة الأولى، رغم عدم الإعلان عن ذلك بشكل رسمي من الجانب المصري أو الخليجي.ولفت إلى أن التصريحات الإيجابية من جانب البلدين بعد البيانات التي صدرت بالأمس، تؤكد أن الأمر لن يتجاوز البيت الخليجي في المقام الأول، والبيت العربي، وجهود الدول التي تربطها علاقات قوية بالبلدين وفي المقدمة منها القاهرة. وشدد على أن دوائر صنع القرار في البلدين حكيمة ورشيدة في البلدين، وأنها قادرة على حل النقاط الخلافية عبر الحوار بين القيادات.علاقات وطيدةفيما قال العميد فيصل الحمد، الخبير العسكري السعودي، إن القاهرة والسعودية حريصان على أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط بشكل كامل. وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن القاهرة لها مكانتها في الرياض وأبو ظبي ومجلس التعاون الخليجي بشكل عام. مستبعدا أي وساطة لسبب عدم وجود أزمة بين الرياض وأبو ظبي، كما أشار بيان الخارجية أن الإمارات دولة عربية شقيقة، فيما تظل الخلافات متعلقة بأهمية استقرار اليمن وأن ينعم بالأمن.من ناحيته، قال الدكتور عماد جاد، إن مصر الخلاف الراهن بين البلدين عميقا في اليمن والسودان، وأن هناك تناقضا في المواقف بشأن أطراف الأزمات.وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن الخلاف بين البلدين مستمر منذ فترة لكنه لم يخرج للعلن بهذا الشكل، وأشار إلى أن الوساطة المصرية قد لا تكون مجدية في ظل عمق الخلافات وتشابكاتها في اليمن والسودان، وكذلك حرص مصر على العلاقات التي تربط بين المملكة والإمارات بالقاهرة.فيما قال العميد عبدالله آل شايع، الخبير الأمني السعودي، إن القاهرة تتحرك بهدوء تجاه أي توتر قد يطرأ بين الإمارات والسعودية، ليس من موقع الوسيط المعلن، بل من موقع الشريك الإقليمي الذي يدرك حساسية اللحظة، وتشابك الملفات التي تجمع العواصم الثلاث.وساطة رسميةويرى أن الدور المصري في هذه المرحلة يقوم على التهدئة وتنسيق وحدة المواقف، مستندا إلى شبكة علاقات استراتيجية راسخة مع الرياض وأبوظبي، وإلى إدراك عميق بأن استقرار العلاقة بينهما عنصر أساسي لاستقرار المنطقة.أما عن احتمال قيام القاهرة بوساطة، يوضح آل شايع أن المشهد لا يشير إلى وساطة رسمية بقدر ما يشير إلى إمكانية قيام مصر بدور الوساطة الصامتة، أي الاتصالات الهادئة التي تهدف إلى منع أي خلافات من التمدد أو التأثير على الملفات المشتركة.ولفت إلى أن القاهرة تدرك أن الرياض وأبوظبي تفضلان معالجة خلافاتهما مباشرة، لكنها في الوقت نفسه تمتلك القدرة على تقريب وجهات النظر عندما تتطلب الظروف ذلك شرط أن يكون ذلك منسجما مع الثوابت السعودية التي تؤكد أن احترام السيادة لا يُقاس بالألفاظ، بل بالنهج السياسي.وتابع: "ترتبط القاهرة والرياض وأبوظبي بملفات إقليمية ذات أولوية قصوى، مثل أمن البحر الأحمر، والملف السوداني، واستقرار غزة، والتعاون الاقتصادي والاستثماري، هذه الملفات تجعل أي تصعيد بين السعودية والإمارات غير مرغوب فيه من الجميع، لأن استمرار التنسيق بين الدول الثلاث ضرورة استراتيجية عليا، وليست مجرد خيار سياسي".وشدد على أن وجود هذه المصالح المشتركة يشكل عاملا مهما في الحد من أي تصعيد محتمل، ويمنح القاهرة مساحة للتحرك الهادئ دون أن تبدو طرفا متدخلا لا تملك أدوات التهدئة والتقارب بين البلدين.أما عن مكانة القاهرة لدى المملكة والإمارات، يرى آل شايع أنها تؤهلها للقيام بتفاهمات ومشاورات في هذا الإطار، وأن العلاقة المصرية – السعودية تقوم على شراكة استراتيجية وثقة سياسية ممتدة. كما أن العلاقة المصرية – الإماراتية تقوم على شراكة مصالح مشتركة، ما يمنح القاهرة القدرة على فتح قنوات اتصال مباشرة، ونقل الرسائل السياسية دون حساسيات، وإدارة توازنات دقيقة بين الطرفين.واستطرد: "يمكن القول إن القاهرة تتحرك اليوم كعامل استقرار، تمارس دورا هادئا وغير معلن، مستفيدة من مكانتها لدى الطرفين ومن تشابك المصالح الإقليمية، دون أن تتجاوز الخطوط التي ترسمها المملكة في ما يتعلق بسيادتها وأمنها الوطني".مواقف رسميةوفي وقت سابق، ‌‏أعربت وزارة الخارجية السعودية عن أسفها لما قامت به دولة الإمارات من "ضغط على الانتقالي الجنوبي"، مؤكدة أن أي مساس بأمن المملكة "خط أحمر" واصفة الخطوات الإماراتية بـ"البالغة الخطورة".وأكدت الخارجية السعودية، في بيان لها، أن "الحل السياسي الشامل في اليمن يجب أن يشارك فيه كل الأطراف، بما في ذلك المجلس الانتقالي الجنوبي"، مشددة على أن القضية الجنوبية عادلة وأن الحوار هو السبيل الوحيد لحلها.وأعربت الوزارة عن حرص المملكة على تعزيز العلاقات الثنائية مع دولة الإمارات، متمنية أن تتخذ خطوات تحفظ العلاقات بين البلدين الشقيقين.في المقابل أكدت دولة الإمارات، اليوم الثلاثاء، أن "التطورات الأخيرة في اليمن يجب التعامل معها بمسؤولية عالية وبما يمنع الانزلاق نحو مزيد من التصعيد"، مشددةً على ضرورة تهدئة الأوضاع والحفاظ على الاستقرار.ونفت الإمارات، بشكل قاطع، الادعاءات الموجهة إليها بشأن الأحداث الجارية في اليمن، معربةً عن خيبة أملها إزاء البيان الصادر عن الجانب السعودي، وما تضمنه من اتهامات لا تعكس، بحسب قولها، حقيقة الموقف.وأوضحت أن الشحنة التي رست في ميناء المكلا لم تكن تحمل أي أسلحة، ولم تكن موجهة إلى أي طرف يمني، بل كانت مخصصة للقوات الإماراتية، مؤكدة أن ما أثير حولها لا يستند إلى معلومات دقيقة.
https://sarabic.ae/20251230/الإمارات-ننفي-الادعاءات-الموجهة-إلينا-بشأن-اليمن-ونؤكد-حرصنا-على-أمن-السعودية-1108726846.html
https://sarabic.ae/20251230/حضرموت-تعلن-عن-أول-تحرك-عسكري-بعد-قرارات-مجلس-القيادة-والقصف-السعودي-على-اليمن-1108720326.html
https://sarabic.ae/20251230/الحكومة-اليمنية-تثمن-دور-السعودية-في-حماية-الشرعية-وتدعو-الانتقالي-للانسحاب-من-حضرموت-والمهرة-1108719792.html
https://sarabic.ae/20251230/السعودية-نأسف-لما-قامت-به-دولة-الإمارات-في-اليمن-وأي-مساس-لأمننا-خط-أحمر--1108715497.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
محمد حميدة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106556774_0:0:864:864_100x100_80_0_0_0f15666bd44d52a86fd0d768da25e866.jpg
محمد حميدة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106556774_0:0:864:864_100x100_80_0_0_0f15666bd44d52a86fd0d768da25e866.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101648/69/1016486904_0:0:1299:974_1920x0_80_0_0_fdfa1e1028da5e3cecc550696e2861f9.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حصري, أخبار اليمن الأن, أخبار السعودية اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة, العالم العربي, الأخبار
حصري, أخبار اليمن الأن, أخبار السعودية اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة, العالم العربي, الأخبار

الوساطة الصامتة.. ما طبيعة التحركات المصرية في الخلاف بين السعودية والإمارات

15:12 GMT 30.12.2025
© Sputnik . Ashraf Kamalوزارة الخارجية المصرية
وزارة الخارجية المصرية - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2025
© Sputnik . Ashraf Kamal
تابعنا عبر
- سبوتنيك عربي
محمد حميدة
مراسل وكالة "سبوتنيك" في مصر
كل المواضيع
حصري
أثارت الخلافات الأخيرة بين السعودية والإمارات، تساؤلات عدة بشأن الدور العربي، وفي المقدمة منه القاهرة، التي ترتبط بعلاقات قوية بالبلدين.
وفق الخبراء، فإن الخلاف بين البلدين الذي ظهر للعلن بشكل رسمي عبر البيانات الرسمية قد لا يستمر طويلا، رغم تعقده وتشابكه في عدد من الملفات. وتتباين آراء الخبراء بشأن الدور الذي يمكن أن تلعبه القاهرة في إطار الوساطة بين البلدين، نظرا للعلاقات القوية التي تربطها بالمملكة والإمارات على المستوى الثنائي، وكذلك ما يتصل بقضايا الأمن القومي والقضايا العربية المشتركة.
عبد الله بن زايد في الجلسة الوزارية الثالثة للمنتدى الروسي العربي بمشاركة وزير الخارجية الروسي لافروف - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2025
‌‏الإمارات: ننفي الادعاءات الموجهة إلينا بشأن اليمن ‌ونؤكد حرصنا على أمن السعودية
12:17 GMT
ويتوقع الخبراء أن القاهرة أجرت اتصالات على مستوى القيادة منذ اللحظات الأولى رغم عدم الإعلان بشكل رسمي من الجانب الخليجي أو المصري، استنادا إلى أهمية التنسيق بين العواصم الثلاث في الكثير من القضايا.
قضايا أمن مشتركة
من ناحيته، قال العميد سمير راغب، الخبير الأمني والاستراتيجي المصري، إن مصر تجمعها علاقات وطيدة مع الإمارات والسعودية، على المستوى الشخصي بين القيادات في الدول الثلاث وعلى مستوى دوائر الاهتمام والأمن القومي والقضايا المشتركة.
ويرى الخبير المصري في حديثه مع "سبوتنيك"، أن قضايا الأمن القومي في المنطقة والبحر الأحمر وخليج عدن، هي مشتركة وذات أولوية للدول الثلاث ما يعني أن التحرك المصري يتصل بمستويات عدة، الأول منها ينطلق من العلاقات الوثيقة بين الرئيس المصري والقيادات في البلدين، والثاني يرتبط بدوائر الاهتمام المشترك وقضايا الأمن القومي المشتركة والقضايا العربية التي تنخرط الدول الثلاث فيها بشكل فاعل وإيجابي.
ويرى أن الاتصالات من الجانب المصري على مستوى القيادة يتوقع أنها جرت بالفعل منذ اللحظة الأولى، رغم عدم الإعلان عن ذلك بشكل رسمي من الجانب المصري أو الخليجي.
ولفت إلى أن التصريحات الإيجابية من جانب البلدين بعد البيانات التي صدرت بالأمس، تؤكد أن الأمر لن يتجاوز البيت الخليجي في المقام الأول، والبيت العربي، وجهود الدول التي تربطها علاقات قوية بالبلدين وفي المقدمة منها القاهرة. وشدد على أن دوائر صنع القرار في البلدين حكيمة ورشيدة في البلدين، وأنها قادرة على حل النقاط الخلافية عبر الحوار بين القيادات.
انتقالي حضرموت ينفذ وقفة احتجاجية تنديدا بتدهور الأوضاع المعيشية والخدمية - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2025
حضرموت تعلن عن أول تحرك عسكري بعد قرارات مجلس القيادة والقصف السعودي على اليمن
09:40 GMT
علاقات وطيدة
فيما قال العميد فيصل الحمد، الخبير العسكري السعودي، إن القاهرة والسعودية حريصان على أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط بشكل كامل. وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن القاهرة لها مكانتها في الرياض وأبو ظبي ومجلس التعاون الخليجي بشكل عام. مستبعدا أي وساطة لسبب عدم وجود أزمة بين الرياض وأبو ظبي، كما أشار بيان الخارجية أن الإمارات دولة عربية شقيقة، فيما تظل الخلافات متعلقة بأهمية استقرار اليمن وأن ينعم بالأمن.
من ناحيته، قال الدكتور عماد جاد، إن مصر الخلاف الراهن بين البلدين عميقا في اليمن والسودان، وأن هناك تناقضا في المواقف بشأن أطراف الأزمات.
وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن الخلاف بين البلدين مستمر منذ فترة لكنه لم يخرج للعلن بهذا الشكل، وأشار إلى أن الوساطة المصرية قد لا تكون مجدية في ظل عمق الخلافات وتشابكاتها في اليمن والسودان، وكذلك حرص مصر على العلاقات التي تربط بين المملكة والإمارات بالقاهرة.
فيما قال العميد عبدالله آل شايع، الخبير الأمني السعودي، إن القاهرة تتحرك بهدوء تجاه أي توتر قد يطرأ بين الإمارات والسعودية، ليس من موقع الوسيط المعلن، بل من موقع الشريك الإقليمي الذي يدرك حساسية اللحظة، وتشابك الملفات التي تجمع العواصم الثلاث.
وساطة رسمية
ويرى أن الدور المصري في هذه المرحلة يقوم على التهدئة وتنسيق وحدة المواقف، مستندا إلى شبكة علاقات استراتيجية راسخة مع الرياض وأبوظبي، وإلى إدراك عميق بأن استقرار العلاقة بينهما عنصر أساسي لاستقرار المنطقة.
مدينة عدن في اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2025
الحكومة اليمنية تثمن دور السعودية في حماية الشرعية وتدعو الانتقالي للانسحاب من حضرموت والمهرة
09:21 GMT
أما عن احتمال قيام القاهرة بوساطة، يوضح آل شايع أن المشهد لا يشير إلى وساطة رسمية بقدر ما يشير إلى إمكانية قيام مصر بدور الوساطة الصامتة، أي الاتصالات الهادئة التي تهدف إلى منع أي خلافات من التمدد أو التأثير على الملفات المشتركة.
ولفت إلى أن القاهرة تدرك أن الرياض وأبوظبي تفضلان معالجة خلافاتهما مباشرة، لكنها في الوقت نفسه تمتلك القدرة على تقريب وجهات النظر عندما تتطلب الظروف ذلك شرط أن يكون ذلك منسجما مع الثوابت السعودية التي تؤكد أن احترام السيادة لا يُقاس بالألفاظ، بل بالنهج السياسي.
وتابع: "ترتبط القاهرة والرياض وأبوظبي بملفات إقليمية ذات أولوية قصوى، مثل أمن البحر الأحمر، والملف السوداني، واستقرار غزة، والتعاون الاقتصادي والاستثماري، هذه الملفات تجعل أي تصعيد بين السعودية والإمارات غير مرغوب فيه من الجميع، لأن استمرار التنسيق بين الدول الثلاث ضرورة استراتيجية عليا، وليست مجرد خيار سياسي".
وشدد على أن وجود هذه المصالح المشتركة يشكل عاملا مهما في الحد من أي تصعيد محتمل، ويمنح القاهرة مساحة للتحرك الهادئ دون أن تبدو طرفا متدخلا لا تملك أدوات التهدئة والتقارب بين البلدين.
أما عن مكانة القاهرة لدى المملكة والإمارات، يرى آل شايع أنها تؤهلها للقيام بتفاهمات ومشاورات في هذا الإطار، وأن العلاقة المصرية – السعودية تقوم على شراكة استراتيجية وثقة سياسية ممتدة. كما أن العلاقة المصرية – الإماراتية تقوم على شراكة مصالح مشتركة، ما يمنح القاهرة القدرة على فتح قنوات اتصال مباشرة، ونقل الرسائل السياسية دون حساسيات، وإدارة توازنات دقيقة بين الطرفين.
واستطرد: "يمكن القول إن القاهرة تتحرك اليوم كعامل استقرار، تمارس دورا هادئا وغير معلن، مستفيدة من مكانتها لدى الطرفين ومن تشابك المصالح الإقليمية، دون أن تتجاوز الخطوط التي ترسمها المملكة في ما يتعلق بسيادتها وأمنها الوطني".
تدريب مشترك بين الجيش المصري والجيش السعودي - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2025
‏السعودية: نأسف لما قامت به دولة الإمارات في اليمن وأي مساس بأمننا "خط أحمر"
06:49 GMT
مواقف رسمية
وفي وقت سابق، ‌‏أعربت وزارة الخارجية السعودية عن أسفها لما قامت به دولة الإمارات من "ضغط على الانتقالي الجنوبي"، مؤكدة أن أي مساس بأمن المملكة "خط أحمر" واصفة الخطوات الإماراتية بـ"البالغة الخطورة".
وأكدت الخارجية السعودية، في بيان لها، أن "الحل السياسي الشامل في اليمن يجب أن يشارك فيه كل الأطراف، بما في ذلك المجلس الانتقالي الجنوبي"، مشددة على أن القضية الجنوبية عادلة وأن الحوار هو السبيل الوحيد لحلها.
وأعربت الوزارة عن حرص المملكة على تعزيز العلاقات الثنائية مع دولة الإمارات، متمنية أن تتخذ خطوات تحفظ العلاقات بين البلدين الشقيقين.
في المقابل أكدت دولة الإمارات، اليوم الثلاثاء، أن "التطورات الأخيرة في اليمن يجب التعامل معها بمسؤولية عالية وبما يمنع الانزلاق نحو مزيد من التصعيد"، مشددةً على ضرورة تهدئة الأوضاع والحفاظ على الاستقرار.
ونفت الإمارات، بشكل قاطع، الادعاءات الموجهة إليها بشأن الأحداث الجارية في اليمن، معربةً عن خيبة أملها إزاء البيان الصادر عن الجانب السعودي، وما تضمنه من اتهامات لا تعكس، بحسب قولها، حقيقة الموقف.
وأوضحت أن الشحنة التي رست في ميناء المكلا لم تكن تحمل أي أسلحة، ولم تكن موجهة إلى أي طرف يمني، بل كانت مخصصة للقوات الإماراتية، مؤكدة أن ما أثير حولها لا يستند إلى معلومات دقيقة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала