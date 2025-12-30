https://sarabic.ae/20251230/الوساطة-الصامتة-ما-طبيعة-التحركات-المصرية-في-الخلاف-بين-السعودية-والإمارات-1108731186.html

الوساطة الصامتة.. ما طبيعة التحركات المصرية في الخلاف بين السعودية والإمارات

أثارت الخلافات الأخيرة بين السعودية والإمارات، تساؤلات عدة بشأن الدور العربي، وفي المقدمة منه القاهرة، التي ترتبط بعلاقات قوية بالبلدين.

وفق الخبراء، فإن الخلاف بين البلدين الذي ظهر للعلن بشكل رسمي عبر البيانات الرسمية قد لا يستمر طويلا، رغم تعقده وتشابكه في عدد من الملفات. وتتباين آراء الخبراء بشأن الدور الذي يمكن أن تلعبه القاهرة في إطار الوساطة بين البلدين، نظرا للعلاقات القوية التي تربطها بالمملكة والإمارات على المستوى الثنائي، وكذلك ما يتصل بقضايا الأمن القومي والقضايا العربية المشتركة.ويتوقع الخبراء أن القاهرة أجرت اتصالات على مستوى القيادة منذ اللحظات الأولى رغم عدم الإعلان بشكل رسمي من الجانب الخليجي أو المصري، استنادا إلى أهمية التنسيق بين العواصم الثلاث في الكثير من القضايا.قضايا أمن مشتركةمن ناحيته، قال العميد سمير راغب، الخبير الأمني والاستراتيجي المصري، إن مصر تجمعها علاقات وطيدة مع الإمارات والسعودية، على المستوى الشخصي بين القيادات في الدول الثلاث وعلى مستوى دوائر الاهتمام والأمن القومي والقضايا المشتركة.ويرى الخبير المصري في حديثه مع "سبوتنيك"، أن قضايا الأمن القومي في المنطقة والبحر الأحمر وخليج عدن، هي مشتركة وذات أولوية للدول الثلاث ما يعني أن التحرك المصري يتصل بمستويات عدة، الأول منها ينطلق من العلاقات الوثيقة بين الرئيس المصري والقيادات في البلدين، والثاني يرتبط بدوائر الاهتمام المشترك وقضايا الأمن القومي المشتركة والقضايا العربية التي تنخرط الدول الثلاث فيها بشكل فاعل وإيجابي.ويرى أن الاتصالات من الجانب المصري على مستوى القيادة يتوقع أنها جرت بالفعل منذ اللحظة الأولى، رغم عدم الإعلان عن ذلك بشكل رسمي من الجانب المصري أو الخليجي.ولفت إلى أن التصريحات الإيجابية من جانب البلدين بعد البيانات التي صدرت بالأمس، تؤكد أن الأمر لن يتجاوز البيت الخليجي في المقام الأول، والبيت العربي، وجهود الدول التي تربطها علاقات قوية بالبلدين وفي المقدمة منها القاهرة. وشدد على أن دوائر صنع القرار في البلدين حكيمة ورشيدة في البلدين، وأنها قادرة على حل النقاط الخلافية عبر الحوار بين القيادات.علاقات وطيدةفيما قال العميد فيصل الحمد، الخبير العسكري السعودي، إن القاهرة والسعودية حريصان على أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط بشكل كامل. وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن القاهرة لها مكانتها في الرياض وأبو ظبي ومجلس التعاون الخليجي بشكل عام. مستبعدا أي وساطة لسبب عدم وجود أزمة بين الرياض وأبو ظبي، كما أشار بيان الخارجية أن الإمارات دولة عربية شقيقة، فيما تظل الخلافات متعلقة بأهمية استقرار اليمن وأن ينعم بالأمن.من ناحيته، قال الدكتور عماد جاد، إن مصر الخلاف الراهن بين البلدين عميقا في اليمن والسودان، وأن هناك تناقضا في المواقف بشأن أطراف الأزمات.وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن الخلاف بين البلدين مستمر منذ فترة لكنه لم يخرج للعلن بهذا الشكل، وأشار إلى أن الوساطة المصرية قد لا تكون مجدية في ظل عمق الخلافات وتشابكاتها في اليمن والسودان، وكذلك حرص مصر على العلاقات التي تربط بين المملكة والإمارات بالقاهرة.فيما قال العميد عبدالله آل شايع، الخبير الأمني السعودي، إن القاهرة تتحرك بهدوء تجاه أي توتر قد يطرأ بين الإمارات والسعودية، ليس من موقع الوسيط المعلن، بل من موقع الشريك الإقليمي الذي يدرك حساسية اللحظة، وتشابك الملفات التي تجمع العواصم الثلاث.وساطة رسميةويرى أن الدور المصري في هذه المرحلة يقوم على التهدئة وتنسيق وحدة المواقف، مستندا إلى شبكة علاقات استراتيجية راسخة مع الرياض وأبوظبي، وإلى إدراك عميق بأن استقرار العلاقة بينهما عنصر أساسي لاستقرار المنطقة.أما عن احتمال قيام القاهرة بوساطة، يوضح آل شايع أن المشهد لا يشير إلى وساطة رسمية بقدر ما يشير إلى إمكانية قيام مصر بدور الوساطة الصامتة، أي الاتصالات الهادئة التي تهدف إلى منع أي خلافات من التمدد أو التأثير على الملفات المشتركة.ولفت إلى أن القاهرة تدرك أن الرياض وأبوظبي تفضلان معالجة خلافاتهما مباشرة، لكنها في الوقت نفسه تمتلك القدرة على تقريب وجهات النظر عندما تتطلب الظروف ذلك شرط أن يكون ذلك منسجما مع الثوابت السعودية التي تؤكد أن احترام السيادة لا يُقاس بالألفاظ، بل بالنهج السياسي.وتابع: "ترتبط القاهرة والرياض وأبوظبي بملفات إقليمية ذات أولوية قصوى، مثل أمن البحر الأحمر، والملف السوداني، واستقرار غزة، والتعاون الاقتصادي والاستثماري، هذه الملفات تجعل أي تصعيد بين السعودية والإمارات غير مرغوب فيه من الجميع، لأن استمرار التنسيق بين الدول الثلاث ضرورة استراتيجية عليا، وليست مجرد خيار سياسي".وشدد على أن وجود هذه المصالح المشتركة يشكل عاملا مهما في الحد من أي تصعيد محتمل، ويمنح القاهرة مساحة للتحرك الهادئ دون أن تبدو طرفا متدخلا لا تملك أدوات التهدئة والتقارب بين البلدين.أما عن مكانة القاهرة لدى المملكة والإمارات، يرى آل شايع أنها تؤهلها للقيام بتفاهمات ومشاورات في هذا الإطار، وأن العلاقة المصرية – السعودية تقوم على شراكة استراتيجية وثقة سياسية ممتدة. كما أن العلاقة المصرية – الإماراتية تقوم على شراكة مصالح مشتركة، ما يمنح القاهرة القدرة على فتح قنوات اتصال مباشرة، ونقل الرسائل السياسية دون حساسيات، وإدارة توازنات دقيقة بين الطرفين.واستطرد: "يمكن القول إن القاهرة تتحرك اليوم كعامل استقرار، تمارس دورا هادئا وغير معلن، مستفيدة من مكانتها لدى الطرفين ومن تشابك المصالح الإقليمية، دون أن تتجاوز الخطوط التي ترسمها المملكة في ما يتعلق بسيادتها وأمنها الوطني".مواقف رسميةوفي وقت سابق، ‌‏أعربت وزارة الخارجية السعودية عن أسفها لما قامت به دولة الإمارات من "ضغط على الانتقالي الجنوبي"، مؤكدة أن أي مساس بأمن المملكة "خط أحمر" واصفة الخطوات الإماراتية بـ"البالغة الخطورة".وأكدت الخارجية السعودية، في بيان لها، أن "الحل السياسي الشامل في اليمن يجب أن يشارك فيه كل الأطراف، بما في ذلك المجلس الانتقالي الجنوبي"، مشددة على أن القضية الجنوبية عادلة وأن الحوار هو السبيل الوحيد لحلها.وأعربت الوزارة عن حرص المملكة على تعزيز العلاقات الثنائية مع دولة الإمارات، متمنية أن تتخذ خطوات تحفظ العلاقات بين البلدين الشقيقين.في المقابل أكدت دولة الإمارات، اليوم الثلاثاء، أن "التطورات الأخيرة في اليمن يجب التعامل معها بمسؤولية عالية وبما يمنع الانزلاق نحو مزيد من التصعيد"، مشددةً على ضرورة تهدئة الأوضاع والحفاظ على الاستقرار.ونفت الإمارات، بشكل قاطع، الادعاءات الموجهة إليها بشأن الأحداث الجارية في اليمن، معربةً عن خيبة أملها إزاء البيان الصادر عن الجانب السعودي، وما تضمنه من اتهامات لا تعكس، بحسب قولها، حقيقة الموقف.وأوضحت أن الشحنة التي رست في ميناء المكلا لم تكن تحمل أي أسلحة، ولم تكن موجهة إلى أي طرف يمني، بل كانت مخصصة للقوات الإماراتية، مؤكدة أن ما أثير حولها لا يستند إلى معلومات دقيقة.

