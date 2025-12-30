https://sarabic.ae/20251230/تحالف-دعم-الشرعية-في-اليمن-يطالب-بالإخلاء-الفوري-لميناء-المكلا-لتنفيذ-عملية-عسكرية-1108711669.html

"تحالف دعم الشرعية" يطالب بالإخلاء الفوري لميناء المكلا اليمني لتنفيذ عملية عسكرية

أعلنت قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الثلاثاء، أنها طالبت المدنيين في ميناء المكلا اليمني في حضرموت الإخلاء حتى إشعار آخر قبل بدء عملية عسكرية. 30.12.2025, سبوتنيك عربي

2025-12-30T01:20+0000

2025-12-30T01:20+0000

2025-12-30T01:35+0000

الحرب على اليمن

أخبار اليمن الأن

المجلس الانتقالي

المجلس الانتقالي الجنوبي

المكلا

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) عن قيادة التحالف القول "نطلب من المدنيين الإخلاء الفوري لميناء المكلا حتى إشعار آخر.. الإخلاء بهدف حماية المدنيين جراء تنفيذ عملية عسكرية".والسبت، أعلنت قيادة القوات المشتركة لـ"تحالف دعم الشرعية" في اليمن، ، أنها "ستتعامل مع التحركات العسكرية المخالفة لجهود خفض التصعيد، بهدف حماية المدنيين في مدينة حضرموت اليمنية، نتيجة للانتهاكات الإنسانية الجسيمة والمروّعة من قبل العناصر المسلّحة التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي".وفي الثالث من ديسمبر الجاري، سيطرت قوات "المجلس الانتقالي الجنوبي" على محافظة حضرموت، عقب هجوم على الجيش اليمني، الذي أعلن مقتل وإصابة 77 من ضباطه وجنوده إثر ذلك، قبل أن تتقدم قوات المجلس إلى محافظة المهرة الحدودية مع عمان، وتستولي عليها دون قتال.وبإحكام قوات "المجلس الانتقالي الجنوبي" قبضتها على محافظتي حضرموت والمُهرة، يكون المجلس قد فرض سيطرته فعليًا على 6 محافظات، بالإضافة إلى العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (جنوبي البلاد).ويطالب "المجلس الانتقالي الجنوبي" باستعادة دولة جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، التي كانت قائمة في الشطر الجنوبي من اليمن، وتوحدت مع شماله في 22 مايو 1990، مكوّنة الجمهورية اليمنية، مبررًا ذلك "بتعرض أبناء المحافظات الجنوبية إلى ظلم واضطهاد من الشمال عقب حرب صيف 1994"، على حد قوله.ويشهد اليمن منذ أكثر من 10 أعوام صراعًا مستمرًا على السلطة بين الحكومة المعترف بها دوليًا وجماعة "أنصار الله"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بأنها واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية على مستوى العالم.

