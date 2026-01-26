السعودية: قرار الإمارات الخروج من اليمن أمر أساسي لاستمرار علاقات قوية مع المملكة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مساحة حرة
عمليات الاحتيال المدعومة بالذكاء الاصطناعي تتحول من مجرد إزعاج رقمي إلى مشكلة اقتصادية حقيقية
09:16 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
صدى الحياة
اتفاق دولي لحماية المحيطات وتنمية الاقتصاد الأزرق، ما أهميته؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج عبر الانترنت... لماذا يتم اللجوء إليه وما نسبة نجاحه؟
10:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:51 GMT
9 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
11:03 GMT
18 د
مرايا العلوم
كبسولة الزمن داخل الخلية تكشف أسرار الماضي الجيني، ووقود كيميائي من ثاني أكسيد الكربون
11:21 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
11:51 GMT
9 د
خطوط التماس
التحولات في المشرق في العصور الوسطى المتأخرة
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
القطة نيمبوس نجمة توقعات مباريات كأس أفريقيا
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
في ذكرى مئويته... رؤية يوسف شاهين السنمائية مازالت حاضرة ومؤثرة
13:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
لماذا عادت واشنطن للتهديد بشن ضربة عسكرية ضد طهران؟
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
17:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
استفزازت أوكرانية بالتزامن مع الجولة الثانية للمفاوضات والعراق يعلن نقل سجناء داعش إلى سجون محصنة
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
التجربة الشعرية في حياة دوستويفسكي: قصائد في الحب والحرب..
19:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: واشنطن مقتنعة بأنه لا سلام من دون موسكو وموسكو مقتنعة بأهمية الدور الأمريكي
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
47 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
09:16 GMT
8 د
مساحة حرة
عمليات الاحتيال المدعومة بالذكاء الاصطناعي تتحول من مجرد إزعاج رقمي إلى مشكلة اقتصادية حقيقية
09:24 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
09:54 GMT
6 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
10:30 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
10:48 GMT
12 د
مساحة حرة
أول محطة تحلية مياه كبري في اليمن
11:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
لافروف يؤكد ان الاستعدادات جارية لعقد قمة روسيا إفريقيا الثالثة
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
القطة نيمبوس نجمة توقعات مباريات كأس أفريقيا
12:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
التجربة الشعرية في حياة دوستويفسكي: قصائد في الحب والحرب..
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الفضاء.. الجبهة الجديدة في الصراع الرقمي
17:31 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: تهديد ترامب بتوجيه ضربة قوية ضد طهران هو بهدف الضغط على القيادة الإيرانية لقبول أمرين
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
مصر تدرس تطبيق تجارب دول أخرى في منع الأطفال من استخدام الهواتف المحمولة
19:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260126/السعودية-قرار-الإمارات-الخروج-من-اليمن-أمر-أساسي-لاستمرار-علاقات-قوية-مع-المملكة-1109652144.html
السعودية: قرار الإمارات الخروج من اليمن أمر أساسي لاستمرار علاقات قوية مع المملكة
السعودية: قرار الإمارات الخروج من اليمن أمر أساسي لاستمرار علاقات قوية مع المملكة
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الاثنين، أن هناك اختلافات في الرؤى مع الإمارات العربية المتحدة بشأن اليمن. 26.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-26T13:12+0000
2026-01-26T13:12+0000
السعودية
أخبار السعودية اليوم
أخبار الإمارات العربية المتحدة
أخبار اليمن الأن
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/1f/1101166546_0:57:1090:670_1920x0_80_0_0_325be79ecb3792b95db2527971a9c4c8.jpg
واعتبر خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية البولندي في وارسو، أن "خروج الإمارات العربية المتحدة بشكل كامل من اليمن يشكل أمرًا أساسيًا لاستمرار العلاقات القوية بين البلدين بما يخدم مصالحهما المشتركة".وتابع، مؤكدًا أن "الحفاظ على علاقة إيجابية ومتينة مع الإمارات يمثل ركيزة أساسية ضمن منظومة دول مجلس التعاون الخليجي".وأكدت وزارة الدفاع الإماراتية أن "القوات الإماراتية أنهت انسحابها الكامل من الأراضي اليمنية بصورة رسمية وعلنية في الثالث من ديسمبر/ كانون الأول 2025، حيث جرى سحب جميع المعدات والأسلحة والتجهيزات، وفقاً للإجراءات العسكرية المعتمدة، بما ينفي بشكل قاطع وجود أي تواجد عسكري أو لوجستي أو تقني تابع لدولة الإمارات داخل اليمن".ويأتي هذا بعدما أعربت وزارة الخارجية السعودية عن أسفها لما قامت به دولة الإمارات الشقيقة من "ضغط على الانتقالي الجنوبي"، مؤكدة أن أي مساس بأمن المملكة "خط أحمر" واصفة الخطوات الإماراتية بـ"البالغة الخطورة".وأكدت الخارجية السعودية، في بيان لها، أن "الحل السياسي الشامل في اليمن يجب أن يشارك فيه كل الأطراف، بما في ذلك المجلس الانتقالي الجنوبي"، مشددة على أن القضية الجنوبية عادلة وأن الحوار هو السبيل الوحيد لحلها.وأعربت الوزارة عن حرص المملكة على تعزيز العلاقات الثنائية مع دولة الإمارات، متمنية أن تتخذ خطوات تحفظ العلاقات بين البلدين الشقيقين.كما شددت في بيان لها، الشهر الماضي، على ضرورة توقف الإمارات عن أي دعم عسكري أو مالي لأي طرف في اليمن، واستجابة طلب اليمن بخروج قواتها خلال 24 ساعة.وأوضحت الخارجية أن أي مساس أو تهديد لأمن المملكة يعتبر خطًا أحمر، مشيرةً إلى أن خطوات الإمارات في اليمن لا تنسجم مع أسس تحالف دعم الشرعية، ووصفتها بالغة الخطورة.كما أكدت الوزارة دعم المملكة الكامل لرئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني في جهوده للحفاظ على الأمن والاستقرار، ومنع توسع دائرة النزاع في المحافظات اليمنية.ويشهد مجلس القيادة اليمني، منذ مطلع ديسمبر/ كانون الأول 2025، أزمة بين رئيسه رشاد العليمي، وعضو المجلس عيدروس الزبيدي، الذي يقود "المجلس الانتقالي الجنوبي"، على خلفية سيطرة الأخير على مناطق شرقي اليمن، ضمن تحركاته لاستعادة الدولة، التي كانت قائمة في الشطر الجنوبي من البلاد، قبل تحقيق الوحدة اليمنية، في 22 مايو/ أيار 1990.وفي الثالث من ديسمبر الماضي، سيطرت قوات "المجلس الانتقالي الجنوبي" على محافظة حضرموت، عقب هجوم على الجيش اليمني، الذي أعلن مقتل وإصابة 77 من ضباطه وجنوده إثر ذلك، قبل أن تتقدم قوات المجلس إلى محافظة المهرة الحدودية مع عمان، وتستولي عليها دون قتال.وبإحكام قوات "المجلس الانتقالي الجنوبي" قبضتها على محافظتي حضرموت والمُهرة، يكون المجلس قد فرض سيطرته فعليا على 6 محافظات، بالإضافة إلى العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (جنوبي البلاد).ويطالب "المجلس الانتقالي الجنوبي" باستعادة دولة جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، التي كانت قائمة في الشطر الجنوبي من اليمن، وتوحدت مع شماله في 22 مايو 1990، مكوّنة الجمهورية اليمنية، مبررا ذلك "بتعرض أبناء المحافظات الجنوبية إلى ظلم واضطهاد من الشمال عقب حرب صيف 1994"، على حد قوله.ويشهد اليمن منذ أكثر من 10 أعوام صراعا مستمرا على السلطة بين الحكومة المعترف بها دوليًا وجماعة "أنصار الله"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بأنها واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية على مستوى العالم.
https://sarabic.ae/20260105/الإمارات-تشارك-بالتمرين-العسكري-درع-الخليج-في-السعودية-1108928116.html
https://sarabic.ae/20251230/الوساطة-الصامتة-ما-طبيعة-التحركات-المصرية-في-الخلاف-بين-السعودية-والإمارات-1108731186.html
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/1f/1101166546_62:0:1029:725_1920x0_80_0_0_f4789d4e9ea9fb2f036a1b2ec6ec6848.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة, أخبار اليمن الأن, العالم العربي
السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة, أخبار اليمن الأن, العالم العربي

السعودية: قرار الإمارات الخروج من اليمن أمر أساسي لاستمرار علاقات قوية مع المملكة

13:12 GMT 26.01.2026
© Photo / SyPresidencyوزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود - سبوتنيك عربي, 1920, 26.01.2026
© Photo / SyPresidency
تابعنا عبر
أكد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الاثنين، أن هناك اختلافات في الرؤى مع الإمارات العربية المتحدة بشأن اليمن.
واعتبر خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية البولندي في وارسو، أن "خروج الإمارات العربية المتحدة بشكل كامل من اليمن يشكل أمرًا أساسيًا لاستمرار العلاقات القوية بين البلدين بما يخدم مصالحهما المشتركة".
وشدد بن فرحان في تصريحاته، على أن "العلاقات السعودية - الإماراتية تحظى بأهمية بالغة من وجهة نظر الرياض، وتعد عنصرا محوريا في تعزيز الاستقرار الإقليمي".
وتابع، مؤكدًا أن "الحفاظ على علاقة إيجابية ومتينة مع الإمارات يمثل ركيزة أساسية ضمن منظومة دول مجلس التعاون الخليجي".
قوات الجيش الإماراتي - سبوتنيك عربي, 1920, 05.01.2026
الإمارات تشارك بالتمرين العسكري "درع الخليج" في السعودية
5 يناير, 09:42 GMT
وأكدت وزارة الدفاع الإماراتية أن "القوات الإماراتية أنهت انسحابها الكامل من الأراضي اليمنية بصورة رسمية وعلنية في الثالث من ديسمبر/ كانون الأول 2025، حيث جرى سحب جميع المعدات والأسلحة والتجهيزات، وفقاً للإجراءات العسكرية المعتمدة، بما ينفي بشكل قاطع وجود أي تواجد عسكري أو لوجستي أو تقني تابع لدولة الإمارات داخل اليمن".
ويأتي هذا بعدما أعربت وزارة الخارجية السعودية عن أسفها لما قامت به دولة الإمارات الشقيقة من "ضغط على الانتقالي الجنوبي"، مؤكدة أن أي مساس بأمن المملكة "خط أحمر" واصفة الخطوات الإماراتية بـ"البالغة الخطورة".
وأكدت الخارجية السعودية، في بيان لها، أن "الحل السياسي الشامل في اليمن يجب أن يشارك فيه كل الأطراف، بما في ذلك المجلس الانتقالي الجنوبي"، مشددة على أن القضية الجنوبية عادلة وأن الحوار هو السبيل الوحيد لحلها.
وأعربت الوزارة عن حرص المملكة على تعزيز العلاقات الثنائية مع دولة الإمارات، متمنية أن تتخذ خطوات تحفظ العلاقات بين البلدين الشقيقين.
كما شددت في بيان لها، الشهر الماضي، على ضرورة توقف الإمارات عن أي دعم عسكري أو مالي لأي طرف في اليمن، واستجابة طلب اليمن بخروج قواتها خلال 24 ساعة.
وأوضحت الخارجية أن أي مساس أو تهديد لأمن المملكة يعتبر خطًا أحمر، مشيرةً إلى أن خطوات الإمارات في اليمن لا تنسجم مع أسس تحالف دعم الشرعية، ووصفتها بالغة الخطورة.
كما أكدت الوزارة دعم المملكة الكامل لرئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني في جهوده للحفاظ على الأمن والاستقرار، ومنع توسع دائرة النزاع في المحافظات اليمنية.
وزارة الخارجية المصرية - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2025
الوساطة الصامتة.. ما طبيعة التحركات المصرية في الخلاف بين السعودية والإمارات
30 ديسمبر 2025, 15:12 GMT
ويشهد مجلس القيادة اليمني، منذ مطلع ديسمبر/ كانون الأول 2025، أزمة بين رئيسه رشاد العليمي، وعضو المجلس عيدروس الزبيدي، الذي يقود "المجلس الانتقالي الجنوبي"، على خلفية سيطرة الأخير على مناطق شرقي اليمن، ضمن تحركاته لاستعادة الدولة، التي كانت قائمة في الشطر الجنوبي من البلاد، قبل تحقيق الوحدة اليمنية، في 22 مايو/ أيار 1990.
وفي الثالث من ديسمبر الماضي، سيطرت قوات "المجلس الانتقالي الجنوبي" على محافظة حضرموت، عقب هجوم على الجيش اليمني، الذي أعلن مقتل وإصابة 77 من ضباطه وجنوده إثر ذلك، قبل أن تتقدم قوات المجلس إلى محافظة المهرة الحدودية مع عمان، وتستولي عليها دون قتال.
وبإحكام قوات "المجلس الانتقالي الجنوبي" قبضتها على محافظتي حضرموت والمُهرة، يكون المجلس قد فرض سيطرته فعليا على 6 محافظات، بالإضافة إلى العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (جنوبي البلاد).
ويطالب "المجلس الانتقالي الجنوبي" باستعادة دولة جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، التي كانت قائمة في الشطر الجنوبي من اليمن، وتوحدت مع شماله في 22 مايو 1990، مكوّنة الجمهورية اليمنية، مبررا ذلك "بتعرض أبناء المحافظات الجنوبية إلى ظلم واضطهاد من الشمال عقب حرب صيف 1994"، على حد قوله.
ويشهد اليمن منذ أكثر من 10 أعوام صراعا مستمرا على السلطة بين الحكومة المعترف بها دوليًا وجماعة "أنصار الله"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بأنها واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية على مستوى العالم.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала