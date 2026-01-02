https://sarabic.ae/20260102/الإمارات-تعلن-استكمال-عودة-جميع-عناصر-قواتها-المسلحة-من-اليمن-1108843903.html
أعلنت وزارة الدفاع في دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الجمعة، استكمال عودة جميع عناصر القوات المسلحة الإماراتية من الجمهورية اليمنية. 02.01.2026, سبوتنيك عربي
وأضافت الدفاع أن "ذلك يأتي تنفيذا للقرار المعلن بإنهاء ما تبقى من مهام فرق مكافحة الإرهاب، وبما يضمن سلامة العناصر وبالتنسيق مع الشركاء المعنيين".وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، إنهاء وجود قواتها المتبقية في اليمن ضمن فرق "مكافحة الإرهاب" بعد تقييم شامل للمرحلة وبمحض إرادتها.وتابعت: "هذا الإجراء يأتي في إطار تقييم شامل لمتطلبات المرحلة، وبما ينسجم مع التزامات دولة الإمارات ودورها في دعم أمن واستقرار المنطقة".وكانت دولة الإمارات قد أكدت أن "التطورات الأخيرة في اليمن يجب التعامل معها بمسؤولية عالية وبما يمنع الانزلاق نحو مزيد من التصعيد"، مشددةً على ضرورة تهدئة الأوضاع والحفاظ على الاستقرار.
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، إنهاء وجود قواتها المتبقية في اليمن ضمن فرق "مكافحة الإرهاب" بعد تقييم شامل للمرحلة وبمحض إرادتها.
وأوصحت الوزارة: "نظرا للتطورات الأخيرة وما قد يترتب عليها من تداعيات على سلامة وفاعلية مهام مكافحة الإرهاب، فإن وزارة الدفاع تعلن إنهاء ما تبقى من فرق مكافحة الإرهاب في اليمن بمحض إرادتها، وبما يضمن سلامة عناصرها، وبالتنسيق مع الشركاء المعنيين".
30 ديسمبر 2025, 14:34 GMT
وتابعت: "هذا الإجراء يأتي في إطار تقييم شامل لمتطلبات المرحلة، وبما ينسجم مع التزامات دولة الإمارات ودورها في دعم أمن واستقرار المنطقة".
وكانت دولة الإمارات قد أكدت أن "التطورات الأخيرة في اليمن يجب التعامل معها بمسؤولية عالية وبما يمنع الانزلاق نحو مزيد من التصعيد"، مشددةً على ضرورة تهدئة الأوضاع والحفاظ على الاستقرار.