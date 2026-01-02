عربي
https://sarabic.ae/20260102/الإمارات-تعلن-استكمال-عودة-جميع-عناصر-قواتها-المسلحة-من-اليمن-1108843903.html
الإمارات تعلن استكمال عودة جميع عناصر قواتها المسلحة من اليمن
الإمارات تعلن استكمال عودة جميع عناصر قواتها المسلحة من اليمن
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع في دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الجمعة، استكمال عودة جميع عناصر القوات المسلحة الإماراتية من الجمهورية اليمنية. 02.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-02T20:16+0000
2026-01-02T20:16+0000
العالم
الامارات العربية المتحدة
أخبار اليمن الأن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/02/04/1073106981_0:92:3313:1956_1920x0_80_0_0_7a47010b2fb50036ca8c377fd46d597e.jpg
وأضافت الدفاع أن "ذلك يأتي تنفيذا للقرار المعلن بإنهاء ما تبقى من مهام فرق مكافحة الإرهاب، وبما يضمن سلامة العناصر وبالتنسيق مع الشركاء المعنيين".وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، إنهاء وجود قواتها المتبقية في اليمن ضمن فرق "مكافحة الإرهاب" بعد تقييم شامل للمرحلة وبمحض إرادتها.وتابعت: "هذا الإجراء يأتي في إطار تقييم شامل لمتطلبات المرحلة، وبما ينسجم مع التزامات دولة الإمارات ودورها في دعم أمن واستقرار المنطقة".وكانت دولة الإمارات قد أكدت أن "التطورات الأخيرة في اليمن يجب التعامل معها بمسؤولية عالية وبما يمنع الانزلاق نحو مزيد من التصعيد"، مشددةً على ضرورة تهدئة الأوضاع والحفاظ على الاستقرار.‌‏الإمارات: ننفي الادعاءات الموجهة إلينا بشأن اليمن ‌ونؤكد حرصنا على أمن السعودية
https://sarabic.ae/20251230/الإمارات-تعلن-إنهاء-ما-تبقى-من-قوات-لها-من-فرق-مكافحة-الإرهاب-في-اليمن---عاجل--1108729934.html
الامارات العربية المتحدة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/02/04/1073106981_291:0:3022:2048_1920x0_80_0_0_49846f393becc9c71218dd86f6e159e7.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, الامارات العربية المتحدة, أخبار اليمن الأن
العالم, الامارات العربية المتحدة, أخبار اليمن الأن

الإمارات تعلن استكمال عودة جميع عناصر قواتها المسلحة من اليمن

20:16 GMT 02.01.2026
© KARIM SAHIBقوات الجيش الإماراتي
قوات الجيش الإماراتي - سبوتنيك عربي, 1920, 02.01.2026
© KARIM SAHIB
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع في دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الجمعة، استكمال عودة جميع عناصر القوات المسلحة الإماراتية من الجمهورية اليمنية.
وأضافت الدفاع أن "ذلك يأتي تنفيذا للقرار المعلن بإنهاء ما تبقى من مهام فرق مكافحة الإرهاب، وبما يضمن سلامة العناصر وبالتنسيق مع الشركاء المعنيين".
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، إنهاء وجود قواتها المتبقية في اليمن ضمن فرق "مكافحة الإرهاب" بعد تقييم شامل للمرحلة وبمحض إرادتها.

وأوصحت الوزارة: "نظرا للتطورات الأخيرة وما قد يترتب عليها من تداعيات على سلامة وفاعلية مهام مكافحة الإرهاب، فإن وزارة الدفاع تعلن إنهاء ما تبقى من فرق مكافحة الإرهاب في اليمن بمحض إرادتها، وبما يضمن سلامة عناصرها، وبالتنسيق مع الشركاء المعنيين".

قوات الجيش الإماراتي - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2025
الإمارات تعلن إنهاء وجود قواتها المتبقية ضمن فرق "مكافحة الإرهاب" في اليمن
30 ديسمبر 2025, 14:34 GMT
وتابعت: "هذا الإجراء يأتي في إطار تقييم شامل لمتطلبات المرحلة، وبما ينسجم مع التزامات دولة الإمارات ودورها في دعم أمن واستقرار المنطقة".
وكانت دولة الإمارات قد أكدت أن "التطورات الأخيرة في اليمن يجب التعامل معها بمسؤولية عالية وبما يمنع الانزلاق نحو مزيد من التصعيد"، مشددةً على ضرورة تهدئة الأوضاع والحفاظ على الاستقرار.
‌‏الإمارات: ننفي الادعاءات الموجهة إلينا بشأن اليمن ‌ونؤكد حرصنا على أمن السعودية
