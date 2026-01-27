https://sarabic.ae/20260127/إيران-تلوح-بعملية-استباقية-إذا-استشعرت-عدوانا-وشيكا-1109689782.html

إيران تلوح بعملية استباقية إذا استشعرت "عدوانا وشيكا"

إيران تلوح بعملية استباقية إذا استشعرت "عدوانا وشيكا"

سبوتنيك عربي

حذّر مقر خاتم الأنبياء المركزي، المسؤول عن قيادة العمليات الحربية في إيران، من أن أي تهديد يمسّ الأمن القومي الإيراني يخضع لمتابعة دقيقة ومستمرة. 27.01.2026, سبوتنيك عربي

2026-01-27T12:21+0000

2026-01-27T12:21+0000

2026-01-27T12:21+0000

إيران

أخبار إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

دونالد ترامب

أخبار العالم الآن

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/19/1098946775_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_513afacb59409c93993a119d6081a736.jpg

ونقل التلفزيون الإيراني عن مسؤول عسكري رفيع في المقر، قوله إن القوات المسلحة الإيرانية لا تكتفي برصد تحركات الخصوم عند مرحلة التنفيذ، بل تتابع منذ المراحل الأولى مؤشرات تشكّل أي تهديد قد يستهدف البلاد، موضحاً أن القرارات العسكرية تبنى على تقييمات ميدانية دقيقة وتنفّذ في الوقت الملائم.وأكد المسؤول أن "الرد سيتم اتخاذه في التوقيت الذي تراه القيادة مناسبًا، وأن الجهات المحرّضة ستتحمل كامل المسؤولية عن أي تداعيات محتملة"، مشيرا إلى أن الحديث عن إمكانية توجيه ضربة "محدودة وسريعة" ضد إيران يعكس، سوء تقدير وفهماً قاصراً لحجم القدرات الدفاعية والهجومية التي تمتلكها الجمهورية الإسلامية.كما أكد أن "أي سيناريو يعتمد على عنصر المفاجأة أو محاولة احتواء المواجهة سيفقد السيطرة عليه منذ بدايته"، معتبرا أن التركيز الإعلامي على وجود حاملات الطائرات والقوات الأمريكية مبالغ فيه.وأوضح أن إيران، خلال السنوات الماضية، وبالاعتماد على قدراتها البحرية المحلية ونهجها القائم على الدفاع غير المتماثل، إضافة إلى موقعها الجيوسياسي، نجحت في إعادة رسم موازين القوة العسكرية في الخليج وبحر عمان، بحيث لم يعد بإمكان أي قوة معادية ضمان أمن قواتها أو قواعدها في حال نشوب مواجهة.واختتم المسؤول العسكري تصريحاته بالتأكيد على أن "إيران لا تسعى إلى بدء أي حرب، لكنها في المقابل لن تسمح بتحوّل أي تهديد يمسّ أمنها القومي إلى واقع ملموس، حتى في مراحله الأولى"، محمّلاً الأطراف التي تسهم في زعزعة استقرار المنطقة، عبر وجودها الاستفزازي أو دعمها المباشر وغير المباشر، المسؤولية الكاملة عن أي نتائج غير مرغوبة.وطالب مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني، في وقت سابق اليوم، "مجلس الأمن الدولي باتخاذ موقف حازم إزاء استمرار التهديدات الأمريكية باستخدام القوة ضد دول ذات سيادة، ومحاولات فرض السيطرة على أراضٍ أجنبية".وأوضح إيرواني، في تصريحات أدلى بها، أن "الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أطلق مرارًا تهديدات علنية ضد إيران بالتدخل العسكري"، معتبرًا أن "هذه التصريحات والممارسات تشكل خرقًا صريحًا لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة"، وذلك حسب وكالة أنباء "فارس".ودعا المندوب الإيراني، مجلس الأمن إلى تحمّل مسؤولياته، مطالبًا بـ"تسمية الانتهاكات الأمريكية بوضوح"، محذّرًا من أن "التغاضي عنها قد يؤدي إلى زعزعة الأمن والاستقرار الدوليين".وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صرح أمس الاثنين، أن "الأسطول الأمريكي المتمركز بالقرب من إيران، ضخم ويفوق حجم الأسطول قرابة سواحل فنزويلا"، مؤكدًا أن "هذه القوة البحرية تمثل جزءًا من استراتيجية الردع في المنطقة"، وفق تعبيره.وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن "وصول الأسطول الأمريكي إلى المنطقة أسهم في دفع طهران نحو البحث عن تسوية"، لكنه شدد على أن "الولايات المتحدة ستواصل الحفاظ على موقفها الدفاعي القوي لضمان أمن المصالح الأمريكية وحلفائها في المنطقة".وكانت الاحتجاجات في إيران، اندلعت في أواخر ديسمبر/ كانون الأول 2025، على خلفية تراجع قيمة العملة المحلية، التومان الإيراني.وتحولت الاحتجاجات في عدد من المدن الإيرانية إلى مواجهات مع الشرطة، وترافقت مع هتافات مناهضة للنظام السياسي في إيران. وأفيد بسقوط ضحايا من جانب القوات الأمنية وكذلك من بين المشاركين في الاضطرابات.وقال بيسكوف، خلال مؤتمر صحفي، إن "هذا (الهجوم على إيران) سيكون بلا أدنى شك، خطوة أخرى من شأنها أن تزعزع استقرار الوضع في المنطقة بشكل خطير".وأضاف: "كما تعلمون، تواصل روسيا بذل الجهود للمساعدة في خفض حدة التوتر، وبالطبع، في هذه الحالة، نتوقع ضبط النفس من جميع الأطراف المعنية، والالتزام التام بالمفاوضات السلمية".

https://sarabic.ae/20260127/مندوب-إيران-في-الأمم-المتحدة-يدعو-مجلس-الأمن-للتحرك-ضد-التهديدات-الأمريكية-1109674694.html

https://sarabic.ae/20260127/إيران-تؤكد-استمرار-الدبلوماسية-مع-الحفاظ-على-أعلى-مستوى-من-الجاهزية-1109680671.html

https://sarabic.ae/20260126/خبير-التحشيد-العسكري-الأمريكي-ينذر-بضربة-وشيكة-ضد-إيران-1109665976.html

https://sarabic.ae/20260126/الإمارات-تؤكد-التزامها-بعدم-السماح-باستخدام-أجوائها-أو-أراضيها-أو-مياهها-في-أي-أعمال-عسكرية-ضد-1109657928.html

إيران

أخبار إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, أخبار العالم الآن, العالم