https://sarabic.ae/20260127/إيران-تلوح-بعملية-استباقية-إذا-استشعرت-عدوانا-وشيكا-1109689782.html
إيران تلوح بعملية استباقية إذا استشعرت "عدوانا وشيكا"
إيران تلوح بعملية استباقية إذا استشعرت "عدوانا وشيكا"
سبوتنيك عربي
حذّر مقر خاتم الأنبياء المركزي، المسؤول عن قيادة العمليات الحربية في إيران، من أن أي تهديد يمسّ الأمن القومي الإيراني يخضع لمتابعة دقيقة ومستمرة. 27.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-27T12:21+0000
2026-01-27T12:21+0000
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
دونالد ترامب
أخبار العالم الآن
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/19/1098946775_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_513afacb59409c93993a119d6081a736.jpg
ونقل التلفزيون الإيراني عن مسؤول عسكري رفيع في المقر، قوله إن القوات المسلحة الإيرانية لا تكتفي برصد تحركات الخصوم عند مرحلة التنفيذ، بل تتابع منذ المراحل الأولى مؤشرات تشكّل أي تهديد قد يستهدف البلاد، موضحاً أن القرارات العسكرية تبنى على تقييمات ميدانية دقيقة وتنفّذ في الوقت الملائم.وأكد المسؤول أن "الرد سيتم اتخاذه في التوقيت الذي تراه القيادة مناسبًا، وأن الجهات المحرّضة ستتحمل كامل المسؤولية عن أي تداعيات محتملة"، مشيرا إلى أن الحديث عن إمكانية توجيه ضربة "محدودة وسريعة" ضد إيران يعكس، سوء تقدير وفهماً قاصراً لحجم القدرات الدفاعية والهجومية التي تمتلكها الجمهورية الإسلامية.كما أكد أن "أي سيناريو يعتمد على عنصر المفاجأة أو محاولة احتواء المواجهة سيفقد السيطرة عليه منذ بدايته"، معتبرا أن التركيز الإعلامي على وجود حاملات الطائرات والقوات الأمريكية مبالغ فيه.وأوضح أن إيران، خلال السنوات الماضية، وبالاعتماد على قدراتها البحرية المحلية ونهجها القائم على الدفاع غير المتماثل، إضافة إلى موقعها الجيوسياسي، نجحت في إعادة رسم موازين القوة العسكرية في الخليج وبحر عمان، بحيث لم يعد بإمكان أي قوة معادية ضمان أمن قواتها أو قواعدها في حال نشوب مواجهة.واختتم المسؤول العسكري تصريحاته بالتأكيد على أن "إيران لا تسعى إلى بدء أي حرب، لكنها في المقابل لن تسمح بتحوّل أي تهديد يمسّ أمنها القومي إلى واقع ملموس، حتى في مراحله الأولى"، محمّلاً الأطراف التي تسهم في زعزعة استقرار المنطقة، عبر وجودها الاستفزازي أو دعمها المباشر وغير المباشر، المسؤولية الكاملة عن أي نتائج غير مرغوبة.وطالب مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني، في وقت سابق اليوم، "مجلس الأمن الدولي باتخاذ موقف حازم إزاء استمرار التهديدات الأمريكية باستخدام القوة ضد دول ذات سيادة، ومحاولات فرض السيطرة على أراضٍ أجنبية".وأوضح إيرواني، في تصريحات أدلى بها، أن "الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أطلق مرارًا تهديدات علنية ضد إيران بالتدخل العسكري"، معتبرًا أن "هذه التصريحات والممارسات تشكل خرقًا صريحًا لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة"، وذلك حسب وكالة أنباء "فارس".ودعا المندوب الإيراني، مجلس الأمن إلى تحمّل مسؤولياته، مطالبًا بـ"تسمية الانتهاكات الأمريكية بوضوح"، محذّرًا من أن "التغاضي عنها قد يؤدي إلى زعزعة الأمن والاستقرار الدوليين".وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صرح أمس الاثنين، أن "الأسطول الأمريكي المتمركز بالقرب من إيران، ضخم ويفوق حجم الأسطول قرابة سواحل فنزويلا"، مؤكدًا أن "هذه القوة البحرية تمثل جزءًا من استراتيجية الردع في المنطقة"، وفق تعبيره.وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن "وصول الأسطول الأمريكي إلى المنطقة أسهم في دفع طهران نحو البحث عن تسوية"، لكنه شدد على أن "الولايات المتحدة ستواصل الحفاظ على موقفها الدفاعي القوي لضمان أمن المصالح الأمريكية وحلفائها في المنطقة".وكانت الاحتجاجات في إيران، اندلعت في أواخر ديسمبر/ كانون الأول 2025، على خلفية تراجع قيمة العملة المحلية، التومان الإيراني.وتحولت الاحتجاجات في عدد من المدن الإيرانية إلى مواجهات مع الشرطة، وترافقت مع هتافات مناهضة للنظام السياسي في إيران. وأفيد بسقوط ضحايا من جانب القوات الأمنية وكذلك من بين المشاركين في الاضطرابات.وقال بيسكوف، خلال مؤتمر صحفي، إن "هذا (الهجوم على إيران) سيكون بلا أدنى شك، خطوة أخرى من شأنها أن تزعزع استقرار الوضع في المنطقة بشكل خطير".وأضاف: "كما تعلمون، تواصل روسيا بذل الجهود للمساعدة في خفض حدة التوتر، وبالطبع، في هذه الحالة، نتوقع ضبط النفس من جميع الأطراف المعنية، والالتزام التام بالمفاوضات السلمية".
الأخبار
إيران تلوح بعملية استباقية إذا استشعرت "عدوانا وشيكا"

© Photoالحرس الثوري الايراني يكشف عن مدينة صاروخية عملاقة تحت الأرض
الحرس الثوري الايراني يكشف عن مدينة صاروخية عملاقة تحت الأرض - سبوتنيك عربي, 1920, 27.01.2026
حذّر مقر خاتم الأنبياء المركزي، المسؤول عن قيادة العمليات الحربية في إيران، من أن أي تهديد يمسّ الأمن القومي الإيراني يخضع لمتابعة دقيقة ومستمرة.
ونقل التلفزيون الإيراني عن مسؤول عسكري رفيع في المقر، قوله إن القوات المسلحة الإيرانية لا تكتفي برصد تحركات الخصوم عند مرحلة التنفيذ، بل تتابع منذ المراحل الأولى مؤشرات تشكّل أي تهديد قد يستهدف البلاد، موضحاً أن القرارات العسكرية تبنى على تقييمات ميدانية دقيقة وتنفّذ في الوقت الملائم.
وأكد المسؤول أن "الرد سيتم اتخاذه في التوقيت الذي تراه القيادة مناسبًا، وأن الجهات المحرّضة ستتحمل كامل المسؤولية عن أي تداعيات محتملة"، مشيرا إلى أن الحديث عن إمكانية توجيه ضربة "محدودة وسريعة" ضد إيران يعكس، سوء تقدير وفهماً قاصراً لحجم القدرات الدفاعية والهجومية التي تمتلكها الجمهورية الإسلامية.
سفير إيران ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني - سبوتنيك عربي, 1920, 27.01.2026
مندوب إيران في الأمم المتحدة يدعو مجلس الأمن للتحرك ضد التهديدات الأمريكية
06:29 GMT
كما أكد أن "أي سيناريو يعتمد على عنصر المفاجأة أو محاولة احتواء المواجهة سيفقد السيطرة عليه منذ بدايته"، معتبرا أن التركيز الإعلامي على وجود حاملات الطائرات والقوات الأمريكية مبالغ فيه.

وشدد المسؤول على أن المياه المحيطة بإيران تعد بيئة عملياتية معروفة وخاضعة لإشراف كامل من القوات المسلحة الإيرانية، وأن حشد القوات الأجنبية في هذه المساحات لا يشكل عامل ردع، بل يجعلها أكثر عرضة للاستهداف.

وأوضح أن إيران، خلال السنوات الماضية، وبالاعتماد على قدراتها البحرية المحلية ونهجها القائم على الدفاع غير المتماثل، إضافة إلى موقعها الجيوسياسي، نجحت في إعادة رسم موازين القوة العسكرية في الخليج وبحر عمان، بحيث لم يعد بإمكان أي قوة معادية ضمان أمن قواتها أو قواعدها في حال نشوب مواجهة.
الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، مع محمد باكبور، 21 سبتمبر/ أيلول 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.01.2026
إيران تؤكد استمرار الدبلوماسية مع الحفاظ على أعلى مستوى من الجاهزية
09:12 GMT
واختتم المسؤول العسكري تصريحاته بالتأكيد على أن "إيران لا تسعى إلى بدء أي حرب، لكنها في المقابل لن تسمح بتحوّل أي تهديد يمسّ أمنها القومي إلى واقع ملموس، حتى في مراحله الأولى"، محمّلاً الأطراف التي تسهم في زعزعة استقرار المنطقة، عبر وجودها الاستفزازي أو دعمها المباشر وغير المباشر، المسؤولية الكاملة عن أي نتائج غير مرغوبة.
وطالب مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني، في وقت سابق اليوم، "مجلس الأمن الدولي باتخاذ موقف حازم إزاء استمرار التهديدات الأمريكية باستخدام القوة ضد دول ذات سيادة، ومحاولات فرض السيطرة على أراضٍ أجنبية".
وأوضح إيرواني، في تصريحات أدلى بها، أن "الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أطلق مرارًا تهديدات علنية ضد إيران بالتدخل العسكري"، معتبرًا أن "هذه التصريحات والممارسات تشكل خرقًا صريحًا لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة"، وذلك حسب وكالة أنباء "فارس".
شاب يصور بهاتفه المحمول الصواريخ التي أطلقت من إيران باتجاه إسرائيل فوق الأراضي السورية في دمشق، سوريا، - سبوتنيك عربي, 1920, 26.01.2026
خبير: التحشيد العسكري الأمريكي ينذر بضربة وشيكة ضد إيران
أمس, 19:13 GMT
ودعا المندوب الإيراني، مجلس الأمن إلى تحمّل مسؤولياته، مطالبًا بـ"تسمية الانتهاكات الأمريكية بوضوح"، محذّرًا من أن "التغاضي عنها قد يؤدي إلى زعزعة الأمن والاستقرار الدوليين".
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صرح أمس الاثنين، أن "الأسطول الأمريكي المتمركز بالقرب من إيران، ضخم ويفوق حجم الأسطول قرابة سواحل فنزويلا"، مؤكدًا أن "هذه القوة البحرية تمثل جزءًا من استراتيجية الردع في المنطقة"، وفق تعبيره.
وأضاف ترامب، في تصريحات لصحيفة "أكسيوس"، أن "إيران أبدت رغبتها في التوصل إلى اتفاق"، مشيرًا إلى أنها "اتصلت به مرارًا وأبدت استعدادها للحوار، مع التأكيد على أن الدبلوماسية ما تزال خيارًا مطروحًا للتعامل مع الملف الإيراني".
وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن "وصول الأسطول الأمريكي إلى المنطقة أسهم في دفع طهران نحو البحث عن تسوية"، لكنه شدد على أن "الولايات المتحدة ستواصل الحفاظ على موقفها الدفاعي القوي لضمان أمن المصالح الأمريكية وحلفائها في المنطقة".
مقاتلات حربية تابعة للجيش الأمريكي- المقاتلة إف - 16 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.01.2026
الإمارات تؤكد عدم سماحها باستخدام أجوائها أو أراضيها أو مياهها في أي أعمال عسكرية ضد إيران
أمس, 14:24 GMT
وكانت الاحتجاجات في إيران، اندلعت في أواخر ديسمبر/ كانون الأول 2025، على خلفية تراجع قيمة العملة المحلية، التومان الإيراني.
وتحولت الاحتجاجات في عدد من المدن الإيرانية إلى مواجهات مع الشرطة، وترافقت مع هتافات مناهضة للنظام السياسي في إيران. وأفيد بسقوط ضحايا من جانب القوات الأمنية وكذلك من بين المشاركين في الاضطرابات.
وصرّح دميتري بيسكوف، المتحدث الرسمي باسم الكرملين، في وقت سابق، بأن "أي هجوم على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، سيؤدي إلى زعزعة وحالة عدم استقرار في المنطقة".
وقال بيسكوف، خلال مؤتمر صحفي، إن "هذا (الهجوم على إيران) سيكون بلا أدنى شك، خطوة أخرى من شأنها أن تزعزع استقرار الوضع في المنطقة بشكل خطير".
وأضاف: "كما تعلمون، تواصل روسيا بذل الجهود للمساعدة في خفض حدة التوتر، وبالطبع، في هذه الحالة، نتوقع ضبط النفس من جميع الأطراف المعنية، والالتزام التام بالمفاوضات السلمية".
