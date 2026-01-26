https://sarabic.ae/20260126/الإمارات-تؤكد-التزامها-بعدم-السماح-باستخدام-أجوائها-أو-أراضيها-أو-مياهها-في-أي-أعمال-عسكرية-ضد-1109657928.html

الإمارات تؤكد عدم سماحها باستخدام أجوائها أو أراضيها أو مياهها في أي أعمال عسكرية ضد إيران

جددت الإمارات التأكيد على إيمانها بأن "تعزيز الحوار، وخفض التصعيد، والالتزام بالقوانين الدولية، واحترام سيادة الدول"، مشيرة إلى التزامها بعدم تقديم أي دعم... 26.01.2026, سبوتنيك عربي

وتابعت، في بيان للخارجية الإماراتية اليوم الاثنين: "هذه المبادئ تمثل الأسس المثلى لمعالجة الأزمات الراهنة"، مشددة على نهج البلاد القائم على ضرورة حل الخلافات عبر الوسائل الدبلوماسية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".وتابعت: "هذه المبادئ تمثل الأسس المثلى لمعالجة الأزمات الراهنة"، مشددة على نهج البلاد القائم على ضرورة حل الخلافات عبر الوسائل الدبلوماسية.ولفتت إلى أن الإمارات لن تسمح باستخدام أجوائها أو أراضيها أو مياهها في أي أعمال عسكرية ضد إيران.وفي تصريحات سابقة لمسؤولين إيرانيين، أكدت طهران أنها سترد على أي هجوم يستهدفها أو من إسرائيل أو من أي قاعدة تنطلق منها هجمات ضدها من دول المنطقة.وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، في وقت سابق اليوم الاثنين، أن "القوات الإيرانية تراقب كل التطورات بدقة لتعزيز قدراتها الدفاعية ومنع أي تصعيد محتمل". وأكد أن إيران "تمتلك قدرات فائقة للدفاع عن نفسها، وأن الرد على أي اعتداء سيكون حازما".وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الجمعة الماضي، بأن الولايات المتحدة أرسلت "قوة عسكرية هائلة" نحو إيران تحسبًا لأي طارئ، مشيرًا إلى أنه لا يفضل عدم استخدامها.وفي تصريح سابق، قال مسؤول إيراني رفيع المستوى، إن الولايات المتحدة ستتلقى ردا حاسما إذا هاجمت إيران وانتهكت سيادتها، مضيفا أن بلاده "ستعتبر أي هجوم أمريكي عليها “تهديدًا وجوديًا”، بخلاف حرب الـ12 يوما في يونيو/حزيران الماضي.

