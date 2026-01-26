عربي
الإمارات تؤكد عدم سماحها باستخدام أجوائها أو أراضيها أو مياهها في أي أعمال عسكرية ضد إيران
الإمارات تؤكد عدم سماحها باستخدام أجوائها أو أراضيها أو مياهها في أي أعمال عسكرية ضد إيران
جددت الإمارات التأكيد على إيمانها بأن "تعزيز الحوار، وخفض التصعيد، والالتزام بالقوانين الدولية، واحترام سيادة الدول"، مشيرة إلى التزامها بعدم تقديم أي دعم... 26.01.2026, سبوتنيك عربي
وتابعت، في بيان للخارجية الإماراتية اليوم الاثنين: "هذه المبادئ تمثل الأسس المثلى لمعالجة الأزمات الراهنة"، مشددة على نهج البلاد القائم على ضرورة حل الخلافات عبر الوسائل الدبلوماسية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".وتابعت: "هذه المبادئ تمثل الأسس المثلى لمعالجة الأزمات الراهنة"، مشددة على نهج البلاد القائم على ضرورة حل الخلافات عبر الوسائل الدبلوماسية.ولفتت إلى أن الإمارات لن تسمح باستخدام أجوائها أو أراضيها أو مياهها في أي أعمال عسكرية ضد إيران.وفي تصريحات سابقة لمسؤولين إيرانيين، أكدت طهران أنها سترد على أي هجوم يستهدفها أو من إسرائيل أو من أي قاعدة تنطلق منها هجمات ضدها من دول المنطقة.وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، في وقت سابق اليوم الاثنين، أن "القوات الإيرانية تراقب كل التطورات بدقة لتعزيز قدراتها الدفاعية ومنع أي تصعيد محتمل". وأكد أن إيران "تمتلك قدرات فائقة للدفاع عن نفسها، وأن الرد على أي اعتداء سيكون حازما".وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الجمعة الماضي، بأن الولايات المتحدة أرسلت "قوة عسكرية هائلة" نحو إيران تحسبًا لأي طارئ، مشيرًا إلى أنه لا يفضل عدم استخدامها.وفي تصريح سابق، قال مسؤول إيراني رفيع المستوى، إن الولايات المتحدة ستتلقى ردا حاسما إذا هاجمت إيران وانتهكت سيادتها، مضيفا أن بلاده "ستعتبر أي هجوم أمريكي عليها "تهديدًا وجوديًا"، بخلاف حرب الـ12 يوما في يونيو/حزيران الماضي.
14:24 GMT 26.01.2026 (تم التحديث: 14:47 GMT 26.01.2026)
© AP Photo / J.SCOTT APPLEWHITEمقاتلات حربية تابعة للجيش الأمريكي- المقاتلة "إف - 16"
مقاتلات حربية تابعة للجيش الأمريكي- المقاتلة إف - 16 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.01.2026
© AP Photo / J.SCOTT APPLEWHITE
جددت الإمارات التأكيد على إيمانها بأن "تعزيز الحوار، وخفض التصعيد، والالتزام بالقوانين الدولية، واحترام سيادة الدول"، مشيرة إلى التزامها بعدم تقديم أي دعم لوجستي لأي أعمال عدائية ضد إيران.
وتابعت، في بيان للخارجية الإماراتية اليوم الاثنين: "هذه المبادئ تمثل الأسس المثلى لمعالجة الأزمات الراهنة"، مشددة على نهج البلاد القائم على ضرورة حل الخلافات عبر الوسائل الدبلوماسية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".
وتابعت: "هذه المبادئ تمثل الأسس المثلى لمعالجة الأزمات الراهنة"، مشددة على نهج البلاد القائم على ضرورة حل الخلافات عبر الوسائل الدبلوماسية.
ولفتت إلى أن الإمارات لن تسمح باستخدام أجوائها أو أراضيها أو مياهها في أي أعمال عسكرية ضد إيران.
وفي تصريحات سابقة لمسؤولين إيرانيين، أكدت طهران أنها سترد على أي هجوم يستهدفها أو من إسرائيل أو من أي قاعدة تنطلق منها هجمات ضدها من دول المنطقة.
وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، في وقت سابق اليوم الاثنين، أن "القوات الإيرانية تراقب كل التطورات بدقة لتعزيز قدراتها الدفاعية ومنع أي تصعيد محتمل". وأكد أن إيران "تمتلك قدرات فائقة للدفاع عن نفسها، وأن الرد على أي اعتداء سيكون حازما".
مدمرة أمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 26.01.2026
طهران ترد على الوجود البحري الأمريكي في المنطقة.. وتحسم جدل رسالة عراقجي وويتكوف
09:47 GMT
وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الجمعة الماضي، بأن الولايات المتحدة أرسلت "قوة عسكرية هائلة" نحو إيران تحسبًا لأي طارئ، مشيرًا إلى أنه لا يفضل عدم استخدامها.
وفي تصريح سابق، قال مسؤول إيراني رفيع المستوى، إن الولايات المتحدة ستتلقى ردا حاسما إذا هاجمت إيران وانتهكت سيادتها، مضيفا أن بلاده "ستعتبر أي هجوم أمريكي عليها “تهديدًا وجوديًا”، بخلاف حرب الـ12 يوما في يونيو/حزيران الماضي.
