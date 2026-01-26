https://sarabic.ae/20260126/الإمارات-تؤكد-التزامها-بعدم-السماح-باستخدام-أجوائها-أو-أراضيها-أو-مياهها-في-أي-أعمال-عسكرية-ضد-1109657928.html
الإمارات تؤكد عدم سماحها باستخدام أجوائها أو أراضيها أو مياهها في أي أعمال عسكرية ضد إيران
الإمارات تؤكد عدم سماحها باستخدام أجوائها أو أراضيها أو مياهها في أي أعمال عسكرية ضد إيران
سبوتنيك عربي
جددت الإمارات التأكيد على إيمانها بأن "تعزيز الحوار، وخفض التصعيد، والالتزام بالقوانين الدولية، واحترام سيادة الدول"، مشيرة إلى التزامها بعدم تقديم أي دعم... 26.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-26T14:24+0000
2026-01-26T14:24+0000
2026-01-26T14:47+0000
أخبار العالم الآن
العالم العربي
إيران
أخبار إيران
أخبار الإمارات العربية المتحدة
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/01/02/1071857723_0:231:2000:1356_1920x0_80_0_0_3350cb4f4309de1e4a337a3f4e51223b.jpg
وتابعت، في بيان للخارجية الإماراتية اليوم الاثنين: "هذه المبادئ تمثل الأسس المثلى لمعالجة الأزمات الراهنة"، مشددة على نهج البلاد القائم على ضرورة حل الخلافات عبر الوسائل الدبلوماسية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".وتابعت: "هذه المبادئ تمثل الأسس المثلى لمعالجة الأزمات الراهنة"، مشددة على نهج البلاد القائم على ضرورة حل الخلافات عبر الوسائل الدبلوماسية.ولفتت إلى أن الإمارات لن تسمح باستخدام أجوائها أو أراضيها أو مياهها في أي أعمال عسكرية ضد إيران.وفي تصريحات سابقة لمسؤولين إيرانيين، أكدت طهران أنها سترد على أي هجوم يستهدفها أو من إسرائيل أو من أي قاعدة تنطلق منها هجمات ضدها من دول المنطقة.وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، في وقت سابق اليوم الاثنين، أن "القوات الإيرانية تراقب كل التطورات بدقة لتعزيز قدراتها الدفاعية ومنع أي تصعيد محتمل". وأكد أن إيران "تمتلك قدرات فائقة للدفاع عن نفسها، وأن الرد على أي اعتداء سيكون حازما".وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الجمعة الماضي، بأن الولايات المتحدة أرسلت "قوة عسكرية هائلة" نحو إيران تحسبًا لأي طارئ، مشيرًا إلى أنه لا يفضل عدم استخدامها.وفي تصريح سابق، قال مسؤول إيراني رفيع المستوى، إن الولايات المتحدة ستتلقى ردا حاسما إذا هاجمت إيران وانتهكت سيادتها، مضيفا أن بلاده "ستعتبر أي هجوم أمريكي عليها “تهديدًا وجوديًا”، بخلاف حرب الـ12 يوما في يونيو/حزيران الماضي.
https://sarabic.ae/20260126/طهران-ترد-على-الوجود-البحري-الأمريكي-في-المنطقة-وتحسم-جدل-رسالة-عراقجي-وويتكوف-1109642539.html
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/01/02/1071857723_0:44:2000:1544_1920x0_80_0_0_2bf5f874b73fb09d22ca2616a4d10500.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار العالم الآن, العالم العربي, إيران, أخبار إيران, أخبار الإمارات العربية المتحدة, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار العالم الآن, العالم العربي, إيران, أخبار إيران, أخبار الإمارات العربية المتحدة, الولايات المتحدة الأمريكية
الإمارات تؤكد عدم سماحها باستخدام أجوائها أو أراضيها أو مياهها في أي أعمال عسكرية ضد إيران
14:24 GMT 26.01.2026 (تم التحديث: 14:47 GMT 26.01.2026)
جددت الإمارات التأكيد على إيمانها بأن "تعزيز الحوار، وخفض التصعيد، والالتزام بالقوانين الدولية، واحترام سيادة الدول"، مشيرة إلى التزامها بعدم تقديم أي دعم لوجستي لأي أعمال عدائية ضد إيران.
وتابعت، في بيان للخارجية الإماراتية اليوم الاثنين: "هذه المبادئ تمثل الأسس المثلى لمعالجة الأزمات الراهنة"، مشددة على نهج البلاد القائم على ضرورة حل الخلافات عبر الوسائل الدبلوماسية، حسبما ذكرت وكالة
الأنباء الإماراتية "وام".
وتابعت: "هذه المبادئ تمثل الأسس المثلى لمعالجة الأزمات الراهنة"، مشددة على نهج البلاد القائم على ضرورة حل الخلافات عبر الوسائل الدبلوماسية.
ولفتت إلى أن الإمارات لن تسمح باستخدام أجوائها أو أراضيها أو مياهها في أي أعمال عسكرية ضد إيران
.
وفي تصريحات سابقة لمسؤولين إيرانيين، أكدت طهران أنها سترد على أي هجوم يستهدفها أو من إسرائيل أو من أي قاعدة تنطلق منها هجمات ضدها من دول المنطقة.
وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، في وقت سابق اليوم الاثنين، أن "القوات الإيرانية تراقب كل التطورات بدقة لتعزيز قدراتها الدفاعية ومنع أي تصعيد محتمل". وأكد أن إيران "تمتلك قدرات فائقة للدفاع عن نفسها، وأن الرد على أي اعتداء سيكون حازما".
وصرح الرئيس الأمريكي
دونالد ترامب، يوم الجمعة الماضي، بأن الولايات المتحدة أرسلت "قوة عسكرية هائلة" نحو إيران تحسبًا لأي طارئ، مشيرًا إلى أنه لا يفضل عدم استخدامها.
وفي تصريح سابق، قال مسؤول إيراني رفيع المستوى، إن الولايات المتحدة ستتلقى ردا حاسما إذا هاجمت إيران وانتهكت سيادتها، مضيفا أن بلاده "ستعتبر أي هجوم أمريكي عليها “تهديدًا وجوديًا”، بخلاف حرب الـ12 يوما في يونيو/حزيران الماضي.