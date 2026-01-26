https://sarabic.ae/20260126/طهران-ترد-على-الوجود-البحري-الأمريكي-في-المنطقة-وتحسم-جدل-رسالة-عراقجي-وويتكوف-1109642539.html

طهران ترد على الوجود البحري الأمريكي في المنطقة.. وتحسم جدل رسالة عراقجي وويتكوف

طهران ترد على الوجود البحري الأمريكي في المنطقة.. وتحسم جدل رسالة عراقجي وويتكوف

سبوتنيك عربي

أعلنت إيران، اليوم الاثنين، أن وجود الأسطول البحري الأمريكي بالمنطقة، "لن يؤثر على إرادتها وعزمها في الدفاع عن سيادتها". 26.01.2026, سبوتنيك عربي

2026-01-26T09:47+0000

2026-01-26T09:47+0000

2026-01-26T09:47+0000

إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

إسرائيل

العالم

أخبار العالم الآن

https://cdn.img.sarabic.ae/img/103494/43/1034944318_0:261:5017:3083_1920x0_80_0_0_c1a4b610f2bb7ccaf658793bb2ecf828.jpg

وشدد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، في مؤتمر صحفي أسبوعي، أن "القوات الإيرانية تراقب كل التطورات بدقة لتعزيز قدراتها الدفاعية ومنع أي تصعيد محتمل".وأكد أن إيران "تمتلك قدرات فائقة للدفاع عن نفسها، وأن الرد على أي اعتداء سيكون حازمًا"، موضحًا أن "حماية السيادة الوطنية ووحدة الأراضي هي المسؤولية الأساسية للقوات المسلحة، التي اكتسبت خبرة كبيرة لضمان الأمن الوطني"، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.من ناحية أخرى، نفى بقائي صحة مزاعم متداولة عن رسالة بين وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، والمبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف.وشدد المتحدث أن "الترويج لمثل هذه المعلومات يجب التعامل معه بحذر شديد، خاصة إذا اعترف الحليف الأمريكي لإسرائيل بعدم دقتها".وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الجمعة الماضي، بأن الولايات المتحدة أرسلت "قوة عسكرية هائلة" نحو إيران تحسبًا لأي طارئ، مشيرًا إلى أنه لا يفضل عدم استخدامها.وقال ترامب في تصريحات صحفية: "لدينا العديد من السفن المتجهة إلى هناك (إيران) تحسبًا لأي طارئ. لدينا أسطول كبير متجه إلى هناك، وسنرى ما سيحدث".وأعلن البيت الأبيض، يوم الخميس الماضي، أن الرئيس ترامب وفريقه يتابعون عن كثب التطورات في إيران، وأكد أن "جميع الخيارات المتاحة بشأن طهران لا تزال مطروحة".وكانت الاحتجاجات في إيران، اندلعت في أواخر ديسمبر/ كانون الأول 2025 على خلفية تراجع قيمة العملة المحلية، التومان الإيراني.وفي عدد من المدن الإيرانية، تحولت الاحتجاجات إلى مواجهات مع الشرطة، وترافقت مع هتافات مناهضة للنظام السياسي في إيران. وأفيد بسقوط ضحايا من جانب القوات الأمنية وكذلك من بين المشاركين في الاضطرابات.وأعلنت السلطات الإيرانية، التي اتهمت أمريكا وإسرائيل بـ"الوقوف وراء الاضطرابات"، في 12 يناير الجاري، أنها تمكنت من السيطرة على الوضع.

https://sarabic.ae/20260126/الكرملين-أي-ضربة-محتملة-على-إيران-ستؤدي-إلى-زعزعة-خطيرة-للاستقرار-في-المنطقة-1109636720.html

https://sarabic.ae/20260126/إيران-نواجه-حربا-هجينة-من-أمريكا-وإسرائيل-وسنرد-بقوة-أكبر-من-ذي-قبل-1109635633.html

إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, العالم, أخبار العالم الآن