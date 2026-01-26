https://sarabic.ae/20260126/إيران-نواجه-حربا-هجينة-من-أمريكا-وإسرائيل-وسنرد-بقوة-أكبر-من-ذي-قبل-1109635633.html

إيران: نواجه حربا هجينة من أمريكا وإسرائيل وسنرد بقوة أكبر من ذي قبل

إيران: نواجه حربا هجينة من أمريكا وإسرائيل وسنرد بقوة أكبر من ذي قبل

سبوتنيك عربي

صرّح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، اليوم الاثنين، أن بلاده تتابع ما وصفه بـ"التهديدات والتحريض المستمرين" من جانب إسرائيل، محمّلًا إياها... 26.01.2026, سبوتنيك عربي

2026-01-26T07:52+0000

2026-01-26T07:52+0000

2026-01-26T07:52+0000

إيران

أخبار إيران

العالم

إسرائيل

الولايات المتحدة الأمريكية

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/0b/1099433803_0:7:856:488_1920x0_80_0_0_2ab2ff5e8009af879706277203bfe184.jpg

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي أسبوعي، استهله بقائي بتهنئة المحاربين القدامى وأفراد الحرس الثوري الإيراني بمناسبة "يوم المحاربين القدامى"، مشيدًا بتضحياتهم في الدفاع عن إيران.وأوضح بقائي أن الهجمات الإسرائيلية ما زالت مستمرة رغم ما وصفه بـ"وقف إطلاق النار الظاهري" في فلسطين ولبنان، مشيرًا إلى "تسجيل 15 خرقا للمجال الجوي اللبناني خلال يوم واحد، ونحو 6 آلاف انتهاك لوقف إطلاق النار خلال العام الماضي"، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.كما أشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إلى "مقتل 260 عربيا من فلسطينيي الداخل منذ العام الماضي"، معتبرًا أن "ذلك يعكس ما وصفه تقارير أممية سابقة بنظام الفصل العنصري في إسرائيل".وانتقد بقائي ما وصفه بـ"ازدواجية المعايير الأمريكية في ملف حقوق الإنسان"، مشيرًا إلى أن "واشنطن تتجاهل الانتهاكات في فلسطين، في الوقت الذي تتهم فيه إيران وتفرض قيودا على مسؤوليها".وفيما يتعلق بالتحركات العسكرية الأمريكية في المنطقة، قال إسماعيل بقائي: "كنا وما زلنا نواجه حربًا هجينة، فبعد عدوان يونيو(حزيران) 2025، واجهنا خلال الأشهر القليلة الماضية تهديدًا جديدًا من الولايات المتحدة والكيان الصهيوني، وتدرك دول المنطقة أن هدف أي زعزعة للأمن في المنطقة ليس إيران وحدها، ولذا يوجد قلق مشترك بين دول المنطقة".ومضى قائلا: "إيران واثقة من قدراتها، وتضع في اعتبارها تجارب يونيو (2025)، وسترد بقوة أكبر من ذي قبل على أي عدوان".وانطلقت الاحتجاجات في إيران أواخر ديسمبر/ كانون الأول 2025، بسبب انخفاض قيمة التومان الإيراني (العملة المحلية)، وتركزت بداية على التقلبات الحادة في سعر الصرف وتأثيرها على أسعار الجملة والتجزئة.وحذّر ترامب السلطات الإيرانية من عواقب وخيمة في حال قُتل المتظاهرون، فيما اتهم المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني الولايات المتحدة وإسرائيل بتدبير الاضطرابات في الجمهورية الإسلامية.وفي وقت سابق، صرح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، من أن بلاده "تمتلك العديد من الأدلة على ضلوع الولايات المتحدة وإسرائيل في تحويل الاحتجاجات التي تشهدها إيران، إلى أعمال عنف وشغب".كما اتهم الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، الولايات المتحدة وإسرائيل باستقدام "إرهابيين" من الخارج لزعزعة الاستقرار وإثارة الفوضى في البلاد.

https://sarabic.ae/20260125/الجيش-الإسرائيلي-يكشف-تفاصيل-لقاء-رئيس-أركانه-مع-قائد-القيادة-المركزية-الأمريكية-في-ظل-توتر-إقليمي-1109608367.html

https://sarabic.ae/20260125/إيران-تنفي-إصدار-أي-إشعار-جديد-بتعليق-الرحلات-الملاحية-أو-التدريبية-للطائرات--1109625130.html

إيران

أخبار إيران

إسرائيل

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيران, أخبار إيران, العالم, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية