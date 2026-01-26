https://sarabic.ae/20260126/إيران-نواجه-حربا-هجينة-من-أمريكا-وإسرائيل-وسنرد-بقوة-أكبر-من-ذي-قبل-1109635633.html
إيران: نواجه حربا هجينة من أمريكا وإسرائيل وسنرد بقوة أكبر من ذي قبل
إيران: نواجه حربا هجينة من أمريكا وإسرائيل وسنرد بقوة أكبر من ذي قبل
صرّح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، اليوم الاثنين، أن بلاده تتابع ما وصفه بـ"التهديدات والتحريض المستمرين" من جانب إسرائيل، محمّلًا إياها...
صرّح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، اليوم الاثنين، أن بلاده تتابع ما وصفه بـ"التهديدات والتحريض المستمرين" من جانب إسرائيل، محمّلًا إياها "مسؤولية زعزعة الاستقرار في منطقة غرب آسيا"، وفق تعبيره.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي أسبوعي، استهله بقائي بتهنئة المحاربين القدامى وأفراد الحرس الثوري الإيراني بمناسبة "يوم المحاربين القدامى"، مشيدًا بتضحياتهم في الدفاع عن إيران.
وأوضح بقائي أن الهجمات الإسرائيلية ما زالت مستمرة رغم ما وصفه بـ"وقف إطلاق النار الظاهري" في فلسطين ولبنان، مشيرًا إلى "تسجيل 15 خرقا للمجال الجوي اللبناني خلال يوم واحد، ونحو 6 آلاف انتهاك لوقف إطلاق النار خلال العام الماضي"، وفقا لوكالة
أنباء "تسنيم" الإيرانية.
كما أشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إلى "مقتل 260 عربيا من فلسطينيي الداخل منذ العام الماضي"، معتبرًا أن "ذلك يعكس ما وصفه تقارير أممية سابقة بنظام الفصل العنصري في إسرائيل".
وانتقد بقائي ما وصفه بـ"ازدواجية المعايير الأمريكية في ملف حقوق الإنسان"، مشيرًا إلى أن "واشنطن تتجاهل الانتهاكات في فلسطين، في الوقت الذي تتهم فيه إيران وتفرض قيودا على مسؤوليها".
وأضاف أن "قمع المتظاهرين داخل أمريكا يمثل انتهاكًا واضحًا لحقوق الإنسان".
وفيما يتعلق بالتحركات العسكرية الأمريكية في المنطقة، قال إسماعيل بقائي: "كنا وما زلنا نواجه حربًا هجينة، فبعد عدوان يونيو(حزيران) 2025، واجهنا خلال الأشهر القليلة الماضية تهديدًا جديدًا من الولايات المتحدة والكيان الصهيوني، وتدرك دول المنطقة أن هدف أي زعزعة للأمن في المنطقة ليس إيران وحدها، ولذا يوجد قلق مشترك بين دول المنطقة".
ومضى قائلا: "إيران واثقة من قدراتها، وتضع في اعتبارها تجارب يونيو (2025)، وسترد بقوة أكبر من ذي قبل على أي عدوان".
وانطلقت الاحتجاجات في إيران أواخر ديسمبر/ كانون الأول 2025، بسبب انخفاض قيمة التومان الإيراني (العملة المحلية)، وتركزت بداية على التقلبات الحادة في سعر الصرف وتأثيرها على أسعار الجملة والتجزئة.
ولاحقا تحولت الاحتجاجات في مدن إيرانية عدة إلى اشتباكات مع الشرطة، واتخذت الشعارات طابعا سياسيا، موجهة سهامها نحو النظام السياسي القائم في إيران، وأُفيد بوقوع قتلى ومصابين في صفوف قوات الأمن والمتظاهرين أيضا.
وحذّر ترامب السلطات الإيرانية من عواقب وخيمة في حال قُتل المتظاهرون، فيما اتهم المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني الولايات المتحدة وإسرائيل بتدبير الاضطرابات في الجمهورية الإسلامية.
وفي وقت سابق، صرح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، من أن بلاده "تمتلك العديد من الأدلة على ضلوع الولايات المتحدة وإسرائيل في تحويل الاحتجاجات التي تشهدها إيران، إلى أعمال عنف وشغب".
كما اتهم الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، الولايات المتحدة وإسرائيل باستقدام "إرهابيين" من الخارج لزعزعة الاستقرار وإثارة الفوضى في البلاد.