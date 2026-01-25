https://sarabic.ae/20260125/الجيش-الإسرائيلي-يكشف-تفاصيل-لقاء-رئيس-أركانه-مع-قائد-القيادة-المركزية-الأمريكية-في-ظل-توتر-إقليمي-1109608367.html
الجيش الإسرائيلي يكشف تفاصيل لقاء مسؤوليه مع قائد القيادة المركزية الأمريكية
الجيش الإسرائيلي يكشف تفاصيل لقاء مسؤوليه مع قائد القيادة المركزية الأمريكية
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الإسرائيلي أن اللقاءات التي عقدت، أمس السبت، بين قائد القيادة المركزية الأمريكية الأدميرال براد كوبر، ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي الفريق إيال... 25.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-25T08:51+0000
2026-01-25T08:51+0000
2026-01-25T09:00+0000
إسرائيل
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
أخبار العالم الآن
إيران
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/19/1109608210_0:0:1642:924_1920x0_80_0_0_9d720281f0912e35754d784e7419450c.jpg
ولم يكشف الجيش الإسرائيلي، في بيان له، عن محاور الاجتماعات، غير أن زيارة كوبر لإسرائيل، تأتي في وقت تشهد فيه المنطقة تصاعدًا في التوتر مع إيران، إلى جانب تباينات معلنة بين واشنطن وتل أبيب، بشأن الخطوات المقبلة المتعلقة بوقف إطلاق النار في قطاع غزة.وأوضح الجيش الإسرائيلي أن "كوبر وزامير، عقدا في مستهل الزيارة اجتماعا ثنائيا مطوّلًا، أعقبه اجتماع موسع ضم جنرالات إسرائيليين آخرين".وأكد البيان أن "هذه اللقاءات تمثل محطة جديدة في مسار العلاقات القيادية بين الطرفين، وتعكس استمرار العمل على تعميق الشراكة الاستراتيجية وتعزيز التعاون الدفاعي بين الجيشين الإسرائيلي والأمريكي".وأشار بيان الجيش الإسرائيلي إلى أن الجيش رفع مستوى الجاهزية، ونفذ استعدادات مكثفة خلال الأسابيع الماضية، على خلفية تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، باتخاذ عمل عسكري ضد إيران، في أعقاب مزاعمه بقتل النظام الإيراني لمتظاهرين.
https://sarabic.ae/20260115/واشنطن-الولايات-المتحدة-تدرس-جميع-الخيارات-تجاه-إيران-1109288633.html
إسرائيل
الولايات المتحدة الأمريكية
إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/19/1109608210_182:0:1642:1095_1920x0_80_0_0_b1cd427fa4858d3e2a5153ddd6211394.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, إيران
إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, إيران
الجيش الإسرائيلي يكشف تفاصيل لقاء مسؤوليه مع قائد القيادة المركزية الأمريكية
08:51 GMT 25.01.2026 (تم التحديث: 09:00 GMT 25.01.2026)
أعلن الجيش الإسرائيلي أن اللقاءات التي عقدت، أمس السبت، بين قائد القيادة المركزية الأمريكية الأدميرال براد كوبر، ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي الفريق إيال زامير، إلى جانب عدد من كبار الضباط الإسرائيليين، أسهمت في تعزيز ما وصفه بـ"العلاقة الاستراتيجية الوثيقة" بين الجانبين.
ولم يكشف الجيش الإسرائيلي، في بيان له، عن محاور الاجتماعات، غير أن زيارة كوبر لإسرائيل، تأتي في وقت تشهد فيه المنطقة تصاعدًا في التوتر مع إيران، إلى جانب تباينات معلنة بين واشنطن وتل أبيب، بشأن الخطوات المقبلة المتعلقة بوقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وأوضح الجيش الإسرائيلي أن "كوبر وزامير، عقدا في مستهل الزيارة اجتماعا ثنائيا مطوّلًا، أعقبه اجتماع موسع ضم جنرالات إسرائيليين آخرين".
وأكد البيان أن "هذه اللقاءات تمثل محطة جديدة في مسار العلاقات القيادية بين الطرفين، وتعكس استمرار العمل على تعميق الشراكة الاستراتيجية وتعزيز التعاون الدفاعي بين الجيشين الإسرائيلي والأمريكي".
وأشار بيان الجيش الإسرائيلي إلى أن الجيش رفع مستوى الجاهزية، ونفذ استعدادات مكثفة خلال الأسابيع الماضية، على خلفية تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، باتخاذ عمل عسكري ضد إيران، في أعقاب مزاعمه بقتل النظام الإيراني لمتظاهرين.