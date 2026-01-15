https://sarabic.ae/20260115/واشنطن-الولايات-المتحدة-تدرس-جميع-الخيارات-تجاه-إيران-1109288633.html

واشنطن: الولايات المتحدة تدرس جميع الخيارات تجاه إيران

واشنطن: الولايات المتحدة تدرس جميع الخيارات تجاه إيران

قال المندوب الدائم للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، مايك وولتز، اليوم الجمعة، إن واشنطن ما زالت تضع جميع خيارات التعامل مع إيران قيد البحث. 15.01.2026, سبوتنيك عربي

وأضاف وولتز، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي: "الرئيس (الأمريكي دونالد) ترامب رجل أفعال، وليس رجل محادثات لا تنتهي كما نراه في الأمم المتحدة. لقد أوضح بشكل جلي أن جميع الخيارات تبقى مطروحة على الطاولة من أجل وقف المذبحة، وعلى قيادة النظام الإيراني أن تدرك ذلك أكثر من أي طرف آخر".وكانت الاحتجاجات في إيران قد اندلعت في أواخر ديسمبر/كانون الأول 2025 على خلفية تراجع قيمة العملة المحلية، الريال الإيراني. ومنذ 8 يناير/كانون الثاني، وبعد دعوات أطلقها رضا بهلوي، نجل شاه إيران الذي أطيح به عام 1979، تصاعدت التحركات الاحتجاجية، وتوقف الإنترنت عن العمل في البلاد في اليوم نفسه.وفي عدد من المدن الإيرانية، تحولت الاحتجاجات إلى مواجهات مع الشرطة، رافقتها شعارات مناهضة للنظام السياسي، مع ورود أنباء عن سقوط ضحايا من قوات الأمن ومن المشاركين في الاضطرابات.واتهمت السلطات الإيرانية الولايات المتحدة وإسرائيل بالوقوف وراء تنظيم الاضطرابات، قبل أن تعلن في 12 يناير/كانون الثاني أنها تمكنت من السيطرة على الوضع.

