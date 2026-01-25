https://sarabic.ae/20260125/إيران-تنفي-إصدار-أي-إشعار-جديد-بتعليق-الرحلات-الملاحية-أو-التدريبية-للطائرات--1109625130.html

إيران تنفي إصدار أي إشعار جديد بتعليق الرحلات الملاحية أو التدريبية للطائرات

إيران تنفي إصدار أي إشعار جديد بتعليق الرحلات الملاحية أو التدريبية للطائرات

سبوتنيك عربي

نفت منظمة الطيران المدني الإيرانية، إصدار أي إشعار جديد بتعليق الرحلات الملاحية أو التدريبية للطائرات الخفيفة، لافتة إلى أن الإشعار المعمول به حاليا ممتد حتى... 25.01.2026, سبوتنيك عربي

2026-01-25T18:54+0000

2026-01-25T18:54+0000

2026-01-25T18:54+0000

العالم

الولايات المتحدة الأمريكية

اسرائيل

أخبار ايران اليوم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/101569/96/1015699660_29:0:1403:773_1920x0_80_0_0_d2f3a3b4e178eead2d6c1ee79f9c2ad6.jpg

وقال متحدث منظمة الطيران المدني الإيرانية، مجيد أخان، حسب ما نقلت عنه وكالة "مهر": "ننفي صدور أي إشعار جديد بشأن تعليق جميع رحلات الطيران المرئي "في إف آر" والطيران العام حتى 25 أبريل 2026، ونؤكد أن الإشعار الحالي صدر خلال فترة (حرب الأيام الـ12) وبالتنسيق مع منظومات الدفاع الجوي".وأضاف أنه "في ذلك الوقت أُعلن رسميا إيقاف جميع رحلات الملاحة والتدريب للطائرات فائقة الخفة، ولا يزال هذا الإشعار ساريا حتى الآن، ولم يصدر أي قرار جديد بهذا الشأن".هذا وانطلقت الاحتجاجات في إيران أواخر كانون الأول/ديسمبر 2025، بسبب انخفاض قيمة الريال الإيراني، وتركزت بداية على التقلبات الحادة في سعر الصرف وتأثيرها على أسعار الجملة والتجزئة.ولاحقا تحولت الاحتجاجات في عدة مدن إيرانية إلى اشتباكات مع الشرطة، واتخذت الشعارات طابعا سياسيا، موجهة سهامها نحو النظام السياسي القائم في إيران، وأُفيد بوقوع قتلى ومصابين في صفوف قوات الأمن والمتظاهرين أيضا.وفي وقت سابق، صرح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، بأن بلاده تمتلك العديد من الأدلة على ضلوع الولايات المتحدة وإسرائيل في تحويل الاحتجاجات التي تشهدها إيران إلى أعمال عنف وشغب.كما اتهم الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان الولايات المتحدة وإسرائيل باستقدام "إرهابيين" من الخارج لزعزعة الاستقرار وإثارة الفوضى في البلاد.الطيران المدني الإسرائيلي يحذر شركات الطيران الأجنبية في "بن غوريون" من "فترة حساسة محتملة"

https://sarabic.ae/20260122/ترامب-لدينا-قوة-عسكرية-هائلة-تتجه-نحو-إيران-1109541023.html

https://sarabic.ae/20260124/مسؤول-إيراني-رفيع-إيران-ستعتبر-أي-هجوم-عليها-تهديدا-وجوديا-1109577516.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, اسرائيل, أخبار ايران اليوم